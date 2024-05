La serie sobre Romario: cómo se pensó y se alteró el proyecto, la reacción del Chapulín ante la lista de entrevistados y la intimidad del rodaje

Escuchar

“El día que me reuní con Romario llevé una lista de todos los que quería entrevistar para que hablaran sobre él, con cierta preocupación porque pudiera poner reparo en algunos no tan amigables. Pero la vio, me miró y me pidió que anotara a muchos otros que pudieran llegar a hablar mal de él”, confiesa Bruno Maia, director de “Romario, el Hombre”, el documental sobre la estrella del fútbol brasileño que se estrenó este jueves en la plataforma Max. Fue la primera gran señal de que el proyecto ideado hace cuatro años tendría todos los condimentos deseados. “¡Yo necesito de la controversia, yo soy así! Que haya más gente que diga lo que quiera de mí”, le justificó el exjugador, redoblando la apuesta. “Me gusta la paz, pero funciono mejor en la guerra”, admite ante las cámaras.

Producida por Feel the Match y Kromaki para Warner Bros Discovery, “Romario - O Cara” liberó los dos primeros capítulos en la plataforma, en una primera temporada que tendrá el lanzamiento de dos episodios cada semana. “Un amigo en común generó el contacto en mayo de 2020. La primera vez que hablamos fue a través de una video llamada, porque estábamos atravesando la pandemia. La propuesta fue hacer algo inédito, que abordara también su vida fuera de la cancha, más allá de las grandes jugadas y los goles. Era contar algo de fútbol con un personaje que pudiera trascender ese deporte. Entender qué pasó con él con algo más profundo”, explica en una charla telefónica a LA NACION el creativo, de 41 años. Había un as guardado en la manga para el siguiente encuentro, ya en persona. “Estaba empezando a salir la serie de Michael Jordan. Le gustó mucho que lo comparé con él”, recuerda Maia, nacido en Río de Janeiro como su ídolo de la infancia.

Romario, con la pelota y una sonrisa, junto al director Bruno Maia, en un instante de distensión en medio de las grabaciones de la serie, en Río de Janeiro.

El plan original era enfocarse en toda la trayectoria. Tras algunas reuniones para hacer el contrato, quedó parcializado. “Nos dijeron que el público demandaba series más cortas y que lo mejor iba a ser que fueran seis capítulos. Entonces elegí la etapa del seleccionado que nació con un conflicto y terminó con la obtención del tetracampeonato”, precisa Bruno.

Con los equipos de trabajo, conformados por entre 150 y 160 personas, iniciaron el proceso de producción como si se tratara de una ficción, aunque no lo fuera. “Hicimos como 120 entrevistas para tener información antes de ponernos a grabar. Fue muy preparado. Luego hicimos más de 20.000 kilómetros, fuimos a 10 países y registramos más de 80 testimonios”, revela cómo fueron estos cuatro años desde que se puso en marcha el proyecto.

La sonrisa del Chapulín Romario, que hoy, a los 58 años, es protagonista de un documental sobre su vida.

“Como hincha de Vasco da Gama, yo era su fan. Romario fue campeón del mundo con la selección cuando yo tenía 12 años. No eran tiempos en los que hubiera tanto acceso a las noticias más allá de los diarios y la televisión. Había mucho por investigar. En Brasil nunca se entendió bien qué pasó con Romario y su importancia, porque su mejor ciclo, entre 1990 y 1994, coincidió con una etapa muy dura del país: una inflación muy elevada, crisis política y social, mucha pobreza, violencia y, además, Ayrton Senna murió dos meses antes de la Copa del Mundo. Era un Brasil de luto. Nadie creía en el seleccionado. El fútbol no había perdido la popularidad que tiene, pero había un escenario de mucha falta de confianza. Y Romario decía por todos lados que tenía que ser convocado y que iban a salir campeones”, contextualiza Bruno. El piloto tricampeón de F1 que encontró la muerte en una curva en el circuito italiano de Imola era, además, la gran estrella brasileña del momento.

Romario, en pleno relato ante las cámaras; una serie sobre su vida se lanzó este jueves en la plataforma Max

En rigor, la serie se enfoca en dos años cruciales en la vida deportiva del futbolista, entre 1992, en medio del conflicto con el cuerpo técnico de la Canarinha, y 1994, cuando obtiene el Mundial de Estados Unidos y Romario es elegido el mejor jugador del mundo. No obstante, hay pinceladas de sus orígenes, sus primeros pasos en el fútbol, la política y su vida personal. “No era lo que es hoy internet. Se veía poco y él estaba jugando en Holanda. Accedimos a escenas en las que va por la calle y la gente lo aplaudía, algo impensado ahí”, describe.

Romario instó a todos a hablar sin restricciones. “Si había alguno que no quería hablar, él mismo lo llamaba y lo convencía de que podía decir lo que quisiera”, asegura quien tuvo un paso como vicepresidente de marketing de Vasco da Gama, sin coincidir con el goleador. Muchos destacan sus cualidades deportivas, otros ponen énfasis en el carácter y su baja voluntad para el entrenamiento. Desde “mujeriego” o “descarado” hasta “invencible” o “un huracán”. Un personaje irreverente e inspirador.

"Romario, o cara", la tapa de la promoción del documental que lanzó Max sobre la controvertida vida de la estrella del fútbol brasileño.

“Baggio me mira, pero yo no tengo tiempo para mirarlo. Estaba enfocado en ser campeón del mundo”, recrea en un capítulo Romario, hoy de 58 años, con imágenes que reflejan el momento previo a la salida al campo de juego para disputar la final que Brasil le ganó por penales a Italia en 1994. El italiano habla en el documental: “De chico soñaba jugar una final del Mundial contra Brasil”. También, el uruguayo Enzo Francescoli, sus compatriotas Neymar, Ronaldo, Bebeto y Carlos Alberto Parreira, el DT que había dejado de convocarlo cuando el Chapulín declaró que si no era titular no iba a estar.

Además, Pep Guardiola, su compañero cuando llegó a Barcelona. “Hizo 8 o 9 goles, de todas las maneras posibles, en un partido amistoso de pretemporada que tuvimos en Holanda. ¡No se podía jugar!”, destaca el catalán, tomándose la cabeza en tono de admiración.

El tráiler de “Romario, el hombre”

Frontal, ambicioso, altanero, Romario descollaba en las canchas, aunque “todo se enfocaba en la personalidad y lo que sucedía fuera”, recuerda el director, que hoy tiene 11 horas de grabación exclusivas del exjugador relatando su vida, “por si hay posibilidad de hacer una segunda temporada”. Hay mucho antes y después de este ciclo que se aborda en la primera entrega. “Comenzamos filmando en su casa en Barra de Tijuca y más adelante fuimos cuatro días a un hotel algo alejado de allí. En el lugar estábamos solo nosotros, para poder abstraernos de todo lo que pasaba porque en medio de las grabaciones fue senador y su teléfono no paraba de sonar. Hacíamos grabaciones de unos 20 minutos, entre las comidas, juegos de cartas y otras actividades para relajarnos y recordar cosas”, recuerda.

Careca, con el que disputaba el puesto, y Mario Zagallo, que era parte del cuerpo técnico con el que confrontaba previo a USA ‘94, no quisieron participar. El Lobo falleció en enero pasado. Maia intentó que sumaran su voz algunos argentinos: Diego Maradona (“ya estaba muy mal cuando viajamos a Buenos Aires”), Claudio Caniggia (“no lo pudimos contactar”) y Diego Simeone (“no pudo por problemas de agenda”). En su cabeza da vueltas la idea de replicar este proyecto con historias de deportistas argentinos.

El gesto de Pep Guardiola al ser consultado sobre su primer recuerdo sobre Romario, que llegó a Barcelona cuando era jugador y compartió el plantel.

En el seguimiento del guion preestablecido aparecieron algunas sorpresas. Una obligó a ir a Estados Unidos para entrevistar a jugadores de ese país. “Nos sorprendieron muchos de los campeones del mundo diciendo que había sido clave el partido de octavos de final, justamente un 4 de julio, el día de la Independencia de ese país. Se revelan muchas cosas de lo que pasaba fuera del campo”, destaca Maia. Otra, en Manchester, cuando la visita a Guardiola tuvo un bonus track con un jugador del City: “Fernandinho no estaba en nuestros planes. Pero nos contó lo que representó en su infancia con mucha emoción y que, como defensor, veían videos de Romario para intentar aprender cómo marcar a alguien tan escurridizo”.

Romario llegó a Barcelona cuando el DT era Johan Cruyff; el brasileño quería la camiseta número 11 y el neerlandés le dio la 10

La serie, que comienza con O Baixinho manejando un auto, promete revelaciones sin filtro –hasta de su propia exesposa– y lleva por caminos desconocidos. “Hasta hoy, Romario no vio ningún capítulo. Dijo que iba a verla cuando ya estuviera lanzada”, revela el director. La oferta en la plataforma llega cuando se cumplen 30 años de la consagración de Brasil y el hoy presidente de América de Río de Janeiro se unió al plantel profesional para compartir el vestuario y los partidos con su hijo; Romarinho. Un poco más de promoción, aunque el director asegure que los involucrados en el lanzamiento no sabían que volvería a entrenarse.