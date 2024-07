El fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024: fixture, formato y todo lo que hay que saber

Escuchar

Los Juegos Olímpicos París 2024 están al caer y, en consecuencia, cada vez falta menos para que juegue la selección argentina de fútbol Sub 23. El miércoles 24 de julio, dos días antes de la ceremonia de inauguración, comienza a rodar la pelota de una nueva edición del torneo en el que la Argentina intentará emular lo hecho en Atenas 2004 y Pekín 2008, cuando se quedó con la medalla de oro. El torneo inicia con los enfrentamientos entre la Argentina vs. Marruecos, integrantes del Grupo B, y Uzbekistán vs. España, representantes de la zona C, a las 15 (horario argentino). La competencia se extenderá hasta el viernes 9 de agosto y contará con actividad a lo largo y ancho del país, con siete estadios como sedes repartidos en siete ciudades diferentes de Francia.

El equipo dirigido por Javier Mascherano cuenta con la presencia de tres mayores que vienen de consagrarse campeones de América con la selección principal: Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Álvarez, quienes le darán un salto de calidad al seleccionado que se clasificó a París tras quedar segundo en el Preolímpico Sudamericano. A ellos, también ganadores del Mundial Qatar 2022, se les suma un cuarto campeón del mundo: Thiago Almada, capitán en todo el proceso olímpico.

Los siete estadios elegidos para albergar partidos del torneo de fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024 son: Matmut Atlantique de Burdeos, Parc OL de Lyon, Stade Velodrome de Marsella, Estadio de la Beaujoire de Nantes, Allianz Riviera de Niza, Parque de los Príncipes de París y Geoffroy-Guichard de Saint-Étienne. La albiceleste debutará ante el conjunto africano en Saint-Étienne, y luego se enfrentará a Irak y Ucrania, los otros integrantes del grupo B, ambos en Lyon.

Los dos mejores de cada uno de los cuatro grupos se clasificarán directamente a octavos de final.

Fixture del fútbol en los Juegos Olímpicos París 2024

Zona A

Fecha 1

Guinea vs. Nueva Zelanda - Miércoles 24 de julio a las 12 en el estadio de Niza.

Francia vs. Estados Unidos - Miércoles 24 de julio a las 16 en el estadio de Marsella.

Fecha 2

Nueva Zelanda vs. Estados Unidos - Sábado 27 de julio a las 14 en el estadio de Marsella.

Francia vs. Guinea - Sábado 27 de julio a las 16 en el estadio de Niza.

Fecha 3

Estados Unidos vs. Guinea - Martes 30 de julio a las 14 en el estadio Geoffroy-Guichard.

Nueva Zelanda vs. Francia - Martes 30 de julio a las 14 en el estadio de Marsella.

Zona B

Fecha 1

Argentina vs. Marruecos - Miércoles 24 de julio a las 10 en el estadio Geoffroy-Guichard.

Irak vs. Ucrania - Miércoles 24 de julio a las 14 en el estadio de Lyon.

Fecha 2

Argentina vs. Irak - Sábado 27 de julio a las 10 en el estadio de Lyon.

Ucrania vs. Marruecos - Sábado 27 de julio a las 12 en el estadio Geoffroy-Guichard.

Fecha 3

Ucrania vs. Argentina - Martes 30 de julio a las 12 en el estadio de Lyon.

Marruecos vs. Irak - Martes 30 de julio a las 12 en el estadio de Niza.

Nicolás Otamendi es uno de los cuatro campeones del mundo que forman parte del plantel

Zona C

Fecha 1

Uzbekistán vs. España - Miércoles 24 de julio a las 10 en el Parque de los Príncipes.

Egipto vs. República Dominicana - Miércoles 24 de julio a las 12 en el estadio La Beaujoire.

Fecha 2

República Dominicana vs. España - Sábado 27 de julio a las 10 en el estadio de Burdeos.

Uzbekistán vs. Egipto - Sábado 27 de julio a las 12 en el estadio La Beaujoire.

Fecha 3

República Dominicana vs. Uzbekistán - Martes 30 de julio a las 10 en el Parque de los Príncipes.

España vs. Egipto - Martes 30 de julio a las 10 en el estadio de Burdeos.

Zona D

Fecha 1

Japón vs. Paraguay - Miércoles 24 de julio a las 14 en el estadio de Burdeos.

Malí vs. Israel - Miércoles 24 de julio a las 16 en el Parque de los Príncipes.

Fecha 2

Israel vs. Paraguay - Sábado 27 de julio a las 14 en el Parque de los Príncipes.

Japón vs. Malí - Sábado 27 de julio a las 16 en el estadio de Burdeos.

Fecha 3

Paraguay vs. Mali - Martes 30 de julio a las 16 en el Parque de los Príncipes.

Israel vs. Japón - Martes 30 de julio a las 16 en el estadio La Beaujoire.

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

