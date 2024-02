escuchar

Los qataríes que administran el PSG francés tienen mucho trabajo. El rumor sobre la salida de Kylian Mbappé a fin de temporada los obliga a compensar el enojo de sus hinchas con fichajes. Refuerzos que puedan suplantar al ex niño maravilla del fútbol francés, el capitán de la selección y máximo goleador histórico del equipo en el Parque de los Príncipes. Suplantarlo, si efectivamente se va a la capital española, como dieron por hecho en las últimas horas varios medios de Francia, no será una tarea sencilla. Y, a juzgar por los mismos reportes periodísticos, tampoco será trabajo exclusivo de un solo futbolista: en la secretaría técnica del PSG trabajan con una lista de jugadores de renombre mundial que podrían llegar al club en el próximo verano europeo.

De acuerdo con el diario L’Equipe, el más prestigioso de la prensa deportiva francesa, el ejército de refuerzos que tanteará PSG está integrado por el delantero nigeriano Victor Osimhen (Napoli), el goleador egipcio Mohamed Salah (Liverpool), el mediocampista portugués Bernardo Silva (Manchester City), el extremo portugués Rafael Leao (Milan), el mediocampista alemán Joshua Kimmich (Bayern Munich) y un trío de jóvenes talentos integrada por el volante español Gavi (Barcelona), el defensor francés Leny Yoro (Lille) y el mediocampista neerlandés Xavi Simons, que en los papeles pertenece al club francés pero está cedido en Leipzig, de la Bundesliga.

Victor Osimhen, delantero nigeriano de Napoli y objeto de deseo de PSG para la próxima temporada Alessandro Garofalo - LaPresse

“PSG incorporará un delantero, quizás dos, pero también dispondrá de más recursos para reforzar el centro del campo y la defensa. Los ahorros generados por la marcha de su delantero estrella (Mbappé) rondan los 200 millones de euros anuales, lo que les da un buen margen de maniobra a la hora de convencer a algunos jugadores de talento”, explica L’Equipe en su artículo de este viernes. Y sobre Osimhen, el delantero que PSG ya quiso en el último mercado: “Fichado por Napoli hasta 2026, el delantero centro internacional nigeriano de 25 años no vería con malos ojos regresar a la Ligue 1, donde ya jugó una temporada en el Lille (2019-2020)”.

Para el periódico deportivo francés, el portugués Bernardo Silva puede ser un “objetivo interesante”. Se trata de un futbolista elogiado en múltiples ocasiones por su entrenador, el español Pep Guardiola, y que se ha transformado en el cerebro del último campeón de la Champions League. Si bien parece intocable (tiene contrato hasta 2026), la salida en el último verano de Ilkay Gundogan hacia Barcelona sienta un antecedente. Por más que lo ganen todo, los jugadores del City también buscan otros desafíos en determinados puntos de su carrera. L’Equipe habla de un “interés mutuo” en relación con la voluntad de PSG por ficharlo y del portugués por emigrar. ¿Su cláusula? 60 millones de euros, un importe que puede considerarse bajo para las cifras que los parisinos acostumbran gastar: entre el verano de 2023 y el invierno de 2024 invirtieron 389,5 millones de euros en nuevos futbolistas.

Bernardo Silva, el cerebro de Manchester City que podría recalar en PSG para la próxima temporada OLI SCARFF - AFP

Sobre Rafael Leao, extremo portugués de Milan, L’Equipe apunta: “Resulta atractivo para los directivos parisinos, que consideran que la abundancia de activos no tiene por qué perjudicar. A sus 24 años, Leao tiene además una cláusula de liberación en su contrato, que se extiende hasta 2028″. Este último convenio fue firmado en junio del año pasado después de un verdadero culebrón. Y sobre el alemán Kimmich, pieza clave de un Bayern que esta temporada no carbura con Thomas Tuchel como entrenador, el periódico informa: “Joshua Kimmich lleva tiempo en la cima de su juego, y su capacidad para durar al más alto nivel hace las delicias de los observadores de todo el continente. El PSG ya pensó en fichar al centrocampista alemán de 29 años este invierno, pero el Bayern se apresuró a enfriar sus intenciones . Eso no debería impedir a la dirección del PSG ir aún más lejos el próximo verano ”. Su contrato con el gigante alemán se termina en 2025.

La revolución parisina tiene tres perlas: la primera de ella es Gavi, mediocampista español de apenas 20 años que ya está consolidado en Barcelona. El perfil de futbolistas a los que apunta PSG es claro: cracks jovencísimos a los que no sea necesario pulir y ya estén acostumbrados a la alta competencia. Los 222 millones de euros pagados por Neymar, sin embargo, hacen que la relación entre los parisinos y el club catalán no sea la mejor. Tampoco ayudó que Lionel Messi hubiera elegido la capital francesa para seguir su carrera una vez que concluyó su contrato con el gigante catalán, en julio de 2021. Por estas razones, todo apunta a que si PSG intenta comprar a Gavi, fracasará. Salvo que la crisis económica de Barcelona diga lo contrario. Y lo obligue a desprenderse de sus mejores talentos. Gavi es el primero de la lista.

Gavi, la joya de Barcelona que también tantea PSG para la temporada 24-25 PAU BARRENA - AFP

El shopping de PSG, según L’Equipe, continúa en Francia: el defensor central Leny Yoro, de apenas 18 años, es objeto de deseo de media Europa. Que juegue en Lille, un club muy cercano al portugués Miguel Campos, todavía asesor deportivo de PSG, es un aliciente para intentar su incorporación. ¿Otro? Su representante, el también portugués Jorge Mendes. El tercer joven maravilla que intentaría fichar PSG es Xavi Simons. Se trataría, en rigor, de una repesca, porque el talentoso neerlandés emigró primero a PSV (Países Bajos) y luego a Leipzig (Alemania), donde permanece y se destaca. Ex integrante de La Masía, Simons fue captado por PSG en 2019 y en las oficinas confían en su proyección. La próxima temporada puede darse su salto a las grandes ligas. Tal vez no sea Mbappé, pero puede ser uno de los tantos nombres que lo reemplacen.

LA NACION