El polémico comentario de Ramón Díaz en el que puso en duda que las mujeres puedan dirigir el VAR: “Es complicado”

Escuchar

El director técnico de Vasco Da Gama, Ramón Díaz, fue acusado de “machista” en las redes sociales tras una polémica frase en la que puso en duda que quienes conduzcan el VAR en los partidos de fútbol sean mujeres. El ídolo de River Plate habló en conferencia de prensa tras la segunda derrota consecutiva de su equipo en el inicio del Brasileirao y apuntó contra los réferis.

El domingo Vasco Da Gama le ganó 2-1 a Gremio en la primera fecha del certamen. Allí, a los cuatro minutos del segundo tiempo hubo una polémica jugada que fue reclamada como penal para Vasco. El volante chileno Pablo Galdames reclamó una falta dentro del área del defensor Rodrigo Ely, del “tricolor gaúcho”.

Fue entonces que entró en acción el VAR, que estaba a cargo de la réferi Daiane Muniz dos Santos (35), quien en primera instancia sostuvo que hubo contacto. Sin embargo, enseguida se retractó y no recomendó al árbitro central, Flavio Rodrigues de Souza (43), que fuera necesario acudir a revisar la jugada.

Muniz cobró notoriedad en 2023 al convertirse en la primera mujer en oficiar de VAR en un torneo masculino de Conmebol. Fue en 2023 en un partido entre Huracán y Danubio por la Sudamericana. Además, cuenta con experiencia mundialista en la Copa del Mundo de fútbol femenino celebrada ese mismo año en Australia y Nueva Zelanda.

Tras el encuentro no hubo declaraciones. Sin embargo, el miércoles, Vasco Da Gama cayó 2-1 contra Red Bull Bragantino y Ramón Díaz decidió dar una conferencia de prensa. Al igual que el domingo, hubo ciertas jugadas que despertaron polémica, por lo tanto, la prensa le consultó al entrenador, que salvó del descenso en la temporada pasada al equipo de Río de Janeiro, qué opinaba al respecto.

El “Pelado” Díaz no se guardó nada: “Respecto a los árbitros, no podemos hablar mucho porque está el VAR y en el último partido, en casa, una señora, una mujer, fue un penal y lo interpretó de otra manera”.

“El fútbol es diferente. Principalmente de que el VAR lo tenga que decidir una mujer, me parece que creo que es bastante complicado, porque el fútbol es tan dinámico, con mucha presión, muy rápido y con decisiones muy rápidas”, consideró el riojano.

Enseguida, las palabras de Díaz cobraron notoriedad en redes sociales y al cabo de treinta minutos, cuando se retiraba del estadio pidió disculpas y aclaró lo qué quiso decir: “Si se interpretó algo mal de mi declaración quiero pedir disculpas. Me pareció que lo que quise decir es que una sola persona no puede tomar una decisión tan importante como es en el fútbol y que es la participación del VAR. Si se interpretó mal pido disculpas ya que no es mi intención”.

O Vasco da Gama lamenta a declaração do técnico Ramón Díaz e reafirma o compromisso de reforçar as medidas e diretrizes educativas necessárias em acordo com suas determinações, valores e princípios. Pedimos, assim como nosso técnico, desculpas.#VascoDaGama — Vasco da Gama (@VascodaGama) April 18, 2024

En un mensaje en su cuenta en la red social X, el Vasco lamentó lo dicho por su entrenador y reafirmó “su compromiso de reforzar las medidas y directrices educativas necesarias de acuerdo con sus determinaciones, valores y principios”. “Pedimos disculpas, al igual que nuestro técnico”, señalaron.

LA NACION