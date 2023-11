escuchar

Tras la derrota del seleccionado argentino Sub 17 en el Mundial, que perdió por penales contra el conjunto alemán, Lionel Scaloni posteó un emotivo mensaje dirigido a los jóvenes futbolistas. “El resultado es lo de menos. Lo más importante es como representaron al país y como se comportaron en la victoria y en la derrota. ¡YO estoy orgulloso de ustedes!”, escribió el DT de la selección mayor en su cuenta de Instagram.

“Qué orgullo verlos jugar. Todo un país detrás de ustedes. Han dejado un hermoso mensaje. Estoy seguro de que nos darán más alegrías en el futuro”, resaltó Scaloni, que también le dejó un mensaje a Diego Placente y al resto del plantel, que se retiró entre lágrimas tras el resultado en contra. “Felicitaciones a todos los jugadores y al cuerpo técnico que han hecho un trabajo espectacular”.

Emulando a lo realizado por él para el Mundial Qatar 2022, Scaloni había participado junto a Placente del video con el que se anunció la lista de convocados para la Copa del Mundo. El seleccionado Sub 17 perdió en la mañana de este martes contra Alemania en definición con tiros desde el punto penal y tras igualar 3 a 3 en los 90 minutos, en una de las semifinales del Mundial de la categoría que se desarrolla en Indonesia.

La imagen de Claudio Echeverri tras perder la semifinal contra Alemania Eurasia Sport Images - Getty Images AsiaPac

El partido se jugó en el Estadio Manahan, de la ciudad de Surakarta, y los goles albicelestes fueron convertidos por Agustín Ruberto a los 36, 45 y 90 minutos, mientras que para los teutones marcaron Paris Brunner, a los 9 y 58, y Max Moerstedt a los 69. Tras este resultado, Argentina jugará el próximo viernes por el tercer puesto con el perdedor de la segunda semifinal entre Francia y Mali. Será desde las 9.

Placente, al igual que Scaloni, también dijo sentirse “muy orgulloso del grupo de jugadores” que le tocó dirigir porque “dejaron todo en cada partido”. El entrenador argentino dijo que “fue un partido muy físico y tal vez el cansancio jugó su parte también, aunque los chicos dieron todo y estoy conforme con el equipo”.

PLACENTE: "NO TUVIMOS LA SUERTE DE NUESTRO LADO" 🗣️🇦🇷



El DT de la Selección Argentina Sub-17 analizó la eliminación en las semifinales del Mundial. pic.twitter.com/1ISfWlNfRD — TyC Sports (@TyCSports) November 28, 2023

”Erramos varios goles y a veces eso se paga; pudimos definirlo en el inicio del segundo tiempo, pero no se dio”, agregó Placente, de 46 años. El DT admitió que “cada vez el nivel en estas competencias es más alto y exigente y por eso tenemos que seguir trabaja como lo venimos haciendo más allá de los resultados”.

Por su parte, el arquero Franco Villalba, quien ingresó para la ronda de penales, reveló que se tenía confianza. ”Me tenía fe en los penales y le pedí a Diego [Placente] que me pusiera. Estamos muy tristes porque teníamos la ilusión de ser campeones y esto no lo vamos a olvidar nunca porque un Mundial Sub 17 no se juega todos los días”, aseguró el juvenil arquero que pertenece a Vélez Sársfield.

LA NACION