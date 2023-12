escuchar

Este viernes se disputó el partido desempate entre Colón y Gimnasia de La Plata por el segundo descenso a la Primera Nacional. Y tras más de 90 minutos de tensión y nerviosismo, el Lobo logró la permanencia en la Primera División luego de ganar por 1 a 0 con un gol de antología de Nicolás Colazo. De esta manera, el conjunto platense será uno de los 28 integrantes de la élite nacional en 2024; mientras que el Sabalero acompañará a Arsenal de Sarandí -relegado a través de los promedios- en la segunda división del fútbol argentino.

El partido tuvo de todo. El estadio Marcelo Bielsa de Rosario, casa de Newell’s Old Boys, fue una caldera a pesar de no llenarse en su totalidad. El horario laboral del comienzo del cotejo, sumado a que el duelo se jugó en terreno neutral (aproximadamente a 170 kilómetros de Santa Fe y a 350 de La Plata) impidió que, a pesar de que se permitiese el ingreso de ambas parcialidades, no se agoten las 30.000 entradas disponibles para repartir entre los dos clubes. Además, la intensa lluvia caída durante buena parte de la jornada fue otro condicionante.

Y como era de esperarse, fue un duelo de ajedrez. De detalles. Como cada final. Con las pulsaciones a mil. Porque aunque no había trofeo en juego, sí se disputaba algo que vale como tal: la permanencia en Primera División. Colón se adueñó de la pelota desde el comienzo del encuentro, apoyado en la categoría de Rubén Botta, aunque el ánimo de los futbolistas se vio trastocado al perder a uno de los referentes del plantel cuando apenas transcurrían 21′: Germán Conti sufrió una lesión muscular y fue reemplazado por Paolo Goltz.

En contrapartida, el equipo dirigido por Leonardo Madelón tuvo pocas chances. Y aprovechó la más difícil, porque a los 42′, Nicolás Colazo dibujó una obra de arte. El uruguayo Matías Abaldo se abrió desde la izquierda para tirar un centro a media altura al área rival. Franco Soldano tuvo un segundo de viveza y se tomó un tiempo de más para bajarla con el pecho con destino a Colazo, quien improvisó un gran remate de zurda, imposible de atajar para Matías Ibáñez, que puso el 1 a 0 para Gimnasia.

Inmediatamente después, el ex futbolista de Boca Juniors abandonó el terreno de juego con evidentes muestras de dolor. Incluso el gol lo hizo sin estar en plenitud física. “Vengo de una lesión hace mucho tiempo, que la vengo sacando adelante como puedo. No puedo terminar los partidos. Por suerte se dio esa jugada que la bajó Franco (Soldano) y la pude meter. Es una de las cosas más importantes que hice en mi carrera. Que sea un gol para dejar a este hermoso club en Primera, la verdad que es muy importante”, aseguró al término del encuentro.

De esta manera, Gimnasia seguirá en la élite del fútbol argentino al menos por un año más. Y cumplirá 11 años consecutivos en Primera División (su último descenso fue en la temporada 2010-11, junto con River Plate, Huracán y Quilmes; aunque ascendió al año siguiente junto con Rosario Central y Olimpo de Bahía Blanca). Colón, por su parte, disputará la Primera Nacional (anteriormente B Nacional) luego de nueve años: la última vez fue en 2014, aunque estuvo apenas seis meses y ascendió nuevamente junto a otros nueve equipos tras la reestructuración de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) que derivó en un torneo de 30 equipos.