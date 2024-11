En qué canal pasan Lanús vs. Boca por la Liga Profesional hoy

Lanús recibe a Boca Juniors este domingo desde las 19.30 en el sur del Gran Buenos Aires, por la fecha 20 de la Liga Profesional de Fútbol 2024 (LPF). Y lo hace con la premisa de intentar levantar cabeza después de la eliminación en semifinales de la Copa Sudamericana, a la vez que el xeneize también necesita imponerse para calmar los ánimos de los hinchas ante los magros desempeños y atesorar unidades de cara a su objetivo de clasificar a la Libertadores 2025. Por eso, la promesa de partidazo no se hace esperar y el encuentro se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports.

Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, por su parte, pueden sintonizar la señal directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa y tener contratado el “Pack Fútbol”). El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

Boca viene de empatar con Riestra en la Bombonera: fue mejor, pero no logró imponerse LA NACION/Gonzalo M. Colini

El Granate, hasta el momento, mostró un desempeño flojo en el certamen local. Marcha antepenúltimo con 20 puntos conseguidos en 19 partidos, producto de cuatro triunfos, ocho empates y siete caídas, la última de ellas en la jornada pasada ante Atlético Tucumán por la mínima diferencia por un tanto de Mateo Coronel. Viene de quedar eliminado en las semifinales de la Copa Sudamericana luego de perder con Cruzeiro por 2 a 1 en el resultado global.

El equipo dirigido por Fernando Gago, por su parte, debe mejorar el rendimiento. Desde la llegada del nuevo DT en reemplazo de Diego Martínez, Boca sigue sin rendir como exigen los hinchas, por lo que está obligado a empezar a cambiar la imagen. Actualmente aparece 16° con 25 unidades (seis victorias, siete igualdades y seis derrotas). En la última jornada empató 1 a 1 como local ante Deportivo Riestra con goles de Edinson Cavani y Brian Sánchez.

Contra Lanús, Fernando Gago dirigirá su cuarto partido en Boca: todavía busca el equipo ideal LA NACION/Gonzalo M. Colini

En este sentido, el DT apostaría por el 4-2-4 que ya utilizó en el empate frente a Gimnasia de La Plata por los cuartos de final de la Copa Argentina (avanzó por penales a semifinales), con Tomás Belmonte e Ignacio Miramón en el eje de la mitad de la cancha, y con cuatro futbolistas naturalmente delanteros, aunque los dos extremos tendrán responsabilidades en el retroceso defensivo. Los cuatro atacantes serían Exequiel Zeballos, Milton Giménez, Edinson Cavani y Brian Aguirre.

Por su parte, el entrenador de Lanús, Ricardo Zielinski, sabe que está obligado a mejorar el rendimiento del equipo. Lo que lo mantenía con la confianza del hincha era la posibilidad de ganar la Sudamericana, pero la eliminación en semifinales le dio un baño de realidad a un plantel que en este 2024 no mostró un buen desempeño. “Ahora hay que dar vuelta la página y levantar en el campeonato (...) Tenemos la misma decepción que la gente. El fútbol es así y a veces te pega cachetazos cuando no los esperás. Solamente agradecerles y pedirles disculpas por no llegar a la final”, afirmó en la conferencia de prensa posterior al encuentro.

Lanús tenía todo para avanzar en la Sudamericana, pero cayó a manos de Cruzeiro de Brasil Fotobaires

Posibles formaciones

Lanús : Nahuel Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Julio Soler; Felipe Peña Biafore, Gonzalo Pérez, Ramiro Carrera, Luciano Boggio; Marcelino Moreno y Walter Bou.

: Nahuel Losada; Juan Cáceres, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Julio Soler; Felipe Peña Biafore, Gonzalo Pérez, Ramiro Carrera, Luciano Boggio; Marcelino Moreno y Walter Bou. Boca Juniors: Leandro Brey; Luis Advíncula, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco o Marcelo Saracchi; Tomás Belmonte, Ignacio Miramón; Brian Aguirre, Milton Giménez, Edinson Cavani y Exequiel Zeballos.

