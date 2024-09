Final de la Copa Libertadores 2024: fecha y dónde se juega

Escuchar

Tras la victoria ante Colo Colo por 2 a 1 en el global, River se convirtió en el primer clasificado a las semifinales de la Copa Libertadores 2024. El equipo dirigido por Marcelo Gallardo regresó a esta instancia luego de dos años de ausencia y sueña con llegar a la definición del 30 de noviembre que, de no mediar inconvenientes o modificaciones de último momento, se disputaría justamente en el estadio Monumental. El resto de los clasificados a la ronda de los cuatro mejores saldrá de las siguientes series: Atlético Mineiro vs. Fluminense, Botafogo vs. San Pablo y Peñarol vs. Fluminense.

El conjunto de Núñez se consagró campeón cuatro veces: 1986, 1996, 2015 y 2018. De los seis equipos que siguen en carrera por el título, cinco ya saben lo que es ganar la Copa Libertadores. Los Carboneros se consagraron en cinco ocasiones (1960, 1961, 1966, 1982 y 1987), San Pablo y Flamengo en tres cada uno (el Tricolor Paulista en 1992, 1993 y 2005, y el Mengao en 1981, 2019 y 2022). Atlético Mineiro y Fluminense, por su parte, festejaron una vez (el conjunto galo en 2013 y el Flu en 2023). Botafogo es el único “intruso” y el que busca dar el batacazo.

La última vez que River ganó la Copa Libertadores fue en 2018, cuando derrotó a Boca en Madrid AFP

La última Copa Libertadores, en su edición 2023, se definió en el Maracaná de Río de Janeiro, donde Fluminense, que es local en ese estadio, derrotó por 2 a 1 a Boca Juniors en tiempo suplementario gracias a los goles del argentino Germán Cano y el brasileño John Kennedy (el peruano Luis Advíncula empató transitoriamente para el xeneize). Fue el primer título para el Flu y la sexta final perdida para el xeneize. Los equipos brasileños acumulan cuatro definiciones de Libertadores ganadas ante argentinos de manera consecutiva: Fluminense a Boca en 2023, Flamengo a River en 2019, Gremio a Lanús en 2017 y Corinthians a Boca en 2012.

Tabla de campeones de la Copa Libertadores

El equipo con más títulos en la Copa Libertadores es Independiente con siete vueltas olímpicas seguido de Boca Juniors, con seis. Más atrás están Peñarol de Uruguay (cinco), y River y Estudiantes de La Plata (cuatro cada uno). El último campeón, Fluminense, acumula apenas una estrella al igual que otros 11 clubes. Por países, la Argentina tiene 25 trofeos, Brasil 22, Uruguay ocho; y Paraguay y Colombia tres cada uno.

Independiente (Argentina) - Siete títulos

Boca Juniors (Argentina) - Seis

Peñarol (Uruguay) - Cinco

River Plate (Argentina) y Estudiantes de La Plata (Argentina) - Cuatro cada uno

San Pablo (Brasil), Palmeiras (Brasil), Nacional (Uruguay), Gremio (Brasil), Santos (Brasil) y Flamengo (Brasil) - Tres cada uno

Cruzeiro (Brasil), Internacional (Brasil) y Atlético Nacional (Colombia) - Dos cada uno

Colo Colo (Chile), Racing (Argentina), San Lorenzo (Argentina), Argentinos Juniors (Argentina), Vélez (Argentina), Once Caldas (Colombia), Liga de Quito (Ecuador), Vélez (Argentina), Atlético Mineiro (Brasil), Corinthians (Brasil), Vasco Da Gama (Brasil) y Fluminense (Brasil) - Uno cada uno

