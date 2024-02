escuchar

Inter, con Lautaro Martínez, capitán y figura, venció este martes por 1-0 a Atlético de Madrid, dirigido por Diego Cholo Simeone y con Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa, en el primer cruce de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa.

El delantero austríaco Marko Arnautovic, a los 34 minutos, quien ingresó en el segundo tiempo por el lesionado Marcus Thuram, marcó el gol de la victoria en el estadio Giuseppe Meazza de Milán. Arnautovic sacó provecho tras el rebote que dio el arquero eslovaco Jan Oblak, quien tapó un mano a mano ante Lautaro Martínez, que dispuso de varias situaciones durante el partido. Sin embargo, lo mejor de Lautaro se centró lejos del área. Se sintió casi como un número 10, creativo, lanzador.

Diego Simeone, enérgico, como siempre MARCO BERTORELLO - AFP

Fue grosera la actuación de Atlético de Madrid, que decidió no patear al arco. No lo hizo. Con Diego Simeone, en esta temporada, había mostrado credenciales audaces, pero nada de eso se mostró en el campo de juego de Milán. “No tuvimos tantas situaciones de gol como las que tuvimos en los últimos partidos”, admitió el Cholo. “En el segundo tiempo nos animamos un poco más, esperamos que en casa podamos competir mejor”, aseguró.

El partido fue eléctrico desde el primer minuto. Inter tomó las riendas del juego, con un incisivo, aunque errático Lautaro Martínez. Inter pidió penal por una mano de Nahuel Molina a los 12 minutos. Ni el juez rumano István Kovács ni el VAR lo tomaron en cuenta. Cerca del final de la primera mitad, Lautaro entró solo por el medio del área y desperdició una posibilidad clarísima (qué mal que le pegó...), que se generó a partir de una pérdida de De Paul, desconectado con sus compañeros.

Todo un símbolo: De Paul rodeado por volantes del elenco local GABRIEL BOUYS - AFP

El Aleti de Simeone prefirió esperar y apostar por el contraataque, a pesar de que en 2024 ya demostró su poder de fuego, tanto en el torneo local como en la Champions League. Nahuel Molina pasó pocas veces por el sector derecho y De Paul estuvo más pendiente de la marca que de la creación. El partido fue seguido por Walter Samuel, colaborador directo de Lionel Scaloni, el DT del seleccionado, y Nicolás Burdisso, director deportivo de Fiorentina. A pocos metros, estaba Rodrigo Palacio. Los tres pasaron por Boca y dejaron su marca.

Inter siguió a todo ritmo, Atlético de Madrid prefirió la cautela, de la que no cambió ni una línea de su libreto. Una jugada genial entre Lautaro y Marko Arnautovic (reemplazó a Marcus Thuram, lesionado) derivó en un disparo desviado, demasiado alto, del delantero austríaco. Fue una ocasión (casi) imposible de fallar...

Lo mejor del partido

Simeone dispuso la salida de Nahuel Molina, reemplazado por Pablo Barrios. Más tarde, el ingreso de Ángel Correa. Y cuando parecía que el resultado no se iba a modificar, otra vez entró en acción Lautaro, más fresco en la conducción que en el área, esta vez. Y en una acción rápida y expeditiva, Marko Arnautovic se sacó el lastre de la ocasión perdida y definió, respaldado en el cruce defectuoso de Samuel Lino.

Martínez jugó todo el partido para Inter, al igual que De Paul para el conjunto español. En tanto, Molina fue reemplazado por el español Pablo Barrios Rivas a los 22 minutos del segundo tiempo, y Correa ingresó a los 32 por el francés -lesionado- Antoine Griezmann. Inter, líder de la Serie A de Italia, no pudo plasmar en el resultado la supremacía que ejerció en el campo de juego. Al equipo dirigido por Simone Inzaghi le faltó mayor eficacia y por eso dejó abierta la serie.

Lautaro Martínez desperdició un par de ocasiones y no pudo con Oblak, pero fue hábil en la conducción GABRIEL BOUYS - AFP

En la conferencia posterior al partido, se le preguntó a Simeone: “¿Qué tiene que hacer el Aleti en el partido de vuelta, que no haya hecho hoy, para pasar la eliminatoria?” La respuesta del Cholo fue obvia y contundente: “Goles”. Y luego, continuó, de cara a la revancha: “Yo soy optimista, más allá de la derrota. Tenemos la opción de poder competir. Sabemos con lo que nos vamos a enfrentar. Sabemos como juegan y espero que estemos en competencia en nuestra casa”.

En el otro partido de la jornada, PSV, con el arquero Walter Benítez de titular, empató 1-1 con Borussia Dortmund, en el Philips Stadion de la ciudad de Eindhoven, en Países Bajos. El volante neerlandés Donyell Malen abrió el marcador para Dortmund, mientras que su compatriota Luuk de Jong señaló la igualdad para PSV. La revancha de ambos de partidos se jugarán el miércoles 13 de marzo.

Los cruces de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones continuarán mañana con: Porto-Arsenal, en Portugal; y Napoli-Barcelona, en Italia.

Los octavos de final

LA NACION