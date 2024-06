Julián Álvarez, el gran anhelo de Atlético de Madrid para el próximo mercado de pases

Escuchar

Julián Álvarez , con sólo 24 años, es un privilegiado que no para de celebrar títulos. Primero fue en River (Copa Libertadores 2018), luego en el seleccionado argentino (con el Mundial de Qatar 2022 como máximo objetivo) y también en Manchester City (con dos Premier Leagues, la Champions League y la FA Cup incluidas). Sin embargo, en el conjunto inglés no siempre fue titular en los últimos meses y, por ese motivo, algunos clubes europeos buscan sumar al delantero , aunque no sea tarea sencilla.

Atlético de Madrid , el conjunto dirigido por Diego Cholo Simeone , pretende dar un salto de calidad, según el diario español Marca. Y para ello intentará fichar al atacante cordobés de Calchín. “Pese a que es evidente que desde el Metropolitano no hay ninguna posibilidad de competir económicamente con el Manchester City, la operación para tratar de vestir de rojiblanco al punta que coronó a Argentina como campeona del mundo ya está en marcha. Será un trabajo arduo y con una probabilidad de éxito realmente incierta, pero si existe un mínimo resquicio de que se haga realidad, el Atlético no va a dudar en tratar de aprovecharlo”, publicó el periódico de Madrid.

Julián Álvarez, uno de los protagonistas del reciente título en la Premier League de Manchester City Zac Goodwin - PA Wire

“En este sentido, con un contrato en vigor hasta 2028 (el City abonó 21,4 millones a River en el mercado de invierno de la temporada 21-22 antes de dejarlo cedido en su club de origen hasta el final de ese ejercicio), con un salario muy por encima de los que se manejan en el Metropolitano y con una condición de suplente de lujo de Halland para Guardiola, no parece la situación idónea para que el Atlético pueda acceder a un atacante del valor de Julián Álvarez”, añadió Marca.

Sin embargo, “la garantía de que dispondría de mucho mayor protagonismo del que disfruta en el Etihad”, según Marca, es uno de los obstáculos que tiene el club rojiblanco para seducir a un futbolista que, a los 24 años, “podría ver con buenos ojos un cambio de aire”.

Si bien no hubo confirmaciones oficiales desde Atlético de Madrid, el medio español asegura que ya “se han producido los primeros tanteos para pulsar la receptividad del delantero”. Y habrían sido sus propios compañeros en la selección nacional (Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa) los primeros en trasladarle a Álvarez tanto “la alta estima que despierta en la dirección deportiva como en el resto de estamentos del Metropolitano en general, así como las bondades del club rojiblanco, en el que nadie duda que el 9 de Argentina encajaría como un guante”.

De Paul, Molina y Correa, compañeros de Álvarez en la selección, le habrían manifestado el interés de Atlético de Madrid por sumarlo Nigel French/Allstar - Getty Images Europe

En la temporada 2023/2024, Julián tuvo mayor participación en la Premier League, ganada por el City: formó parte de la alineación inicial en 31 de 38 partidos y fue sustituido en cinco, mientras que estuvo en el banco de suplentes sin entrar en dos ocasiones. El cordobés fue el tercer goleador del equipo, con 11 tantos (detrás de Haaland y Foden), otorgó 9 asistencias y participó en 2658 minutos.

“Es una alegría enorme conseguir este título, que es muy importante para el club. Y era especial porque es el cuarto consecutivo, que ningún equipo de Inglaterra había logrado (...) Todos los años tienen sus cosas, no sé si fue difícil para mí. Haré un analisis, pero creo que ha sido positivo, porque crecí mucho y he jugado muchísimos minutos. También aprendí en gran medida y ojalá que sigamos ganando títulos”, expresó Álvarez tras la conquista de la liga inglesa. Además, Alvarez habló de la ubicación que ocupa en el plantel que dirige Pep Guardiola: “Los primeros seis meses de la temporada jugué casi todos los partidos, después un poco menos, pero siempre digo que hay que estar siempre a disposición y entrenarse al máximo para cuando toque ayudar al equipo”.

Todos los títulos de Julián Alvarez

1. Copa Libertadores 2018 (River)

(River) 2. Recopa Sudamericana 2019 (River)

(River) 3. Copa Argentina 2019 (River)

(River) 4. Supercopa Argentina 2019 (River)

(River) 5. Preolímpico Sudamericano 2020 (Selección Argentina)

(Selección Argentina) 6. Liga Profesional de Fútbol 2021 (River)

(River) 7. Trofeo de Campeones 2021 (River)

(River) 8. Copa América 2021 (Selección Argentina)

(Selección Argentina) 9. Finalissima 2022 (Selección Argentina)

(Selección Argentina) 10. Copa del Mundo Qatar 2022 (Selección Argentina)

(Selección Argentina) 11. Premier League 2022/23 (Manchester City)

(Manchester City) 12. FA Cup 2022/23 (Manchester City)

(Manchester City) 13. Champions League 2022/23 (Manchester City)

(Manchester City) 14. Supercopa de Europa 2023 (Manchester City)

(Manchester City) 15. Mundial de Clubes 2023 (Manchester City)

(Manchester City) 16. Premier League 2023/24 (Manchester City)

LA NACION