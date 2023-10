escuchar

Quedaban 12 minutos para el final y Manchester City empataba 1-1 ante Leipzig en Alemania. No era un mal resultado, pero entre el inconformismo de Pep Guardiola con todo lo que no sea un triunfo y el potencial del que dispone para conseguirlo en las más diversas circunstancias, se activaron algunos de los múltiples recursos del actual campeón de la Champions League. Uno de ellos, no caben dudas, es Julián Álvarez, que ingresó a los 33 minutos del segundo tiempo, por Phil Foden, autor del primer tanto.

La Araña venía acumulando varias titularidades consecutivas entre Premier League, Copa de la Liga (Carabao Cup) y Champions. La baja prolongada por lesión de Kevin De Bruyne, más la salida de Gündogan a Barcelona, abrieron un espacio para el cordobés en la función de media punta, detrás de Erling Haaland.

Esta mayor continuidad, sumada a su capacidad de aprendizaje y adaptación en su segunda temporada en el club inglés, transforman a Álvarez en una pieza cada vez más importante. Lo demostró al erigirse en la individualidad de la victoria, con un gol y una asistencia en los 15 minutos que estuvo en el campo. Así, Manchester City se trajo un triunfo por 3-1 y encabeza el Grupo G, con seis puntos.

Álvarez encabeza el festejo de Manchester City, que ganó un duelo crucial en Leipzig ODD ANDERSEN - AFP

Álvarez consiguió el 2-1 con un golazo, un remate cruzado y combado al ángulo. Elegido junto a Lionel Messi como uno de los 12 finalistas al premio The Best 2023 de la FIFA, el cordobés es uno de los goleadores de esta incipiente Champions, con tres tantos, la misma cantidad que Rasmus Hojlund (Manchester United).

Con Leipzig volcado al ataque, Álvarez, a partir de un pase de Haaland, condujo un contraataque hasta asistir al belga Jeremy Doku –refuerzo de 60 millones de euros–, que selló el 3-1.

Con seis toques de pelota en el ratito que jugó, a la Araña le alcanzó para ser desequilibrante. En 866 minutos de 12 partidos oficiales de la temporada, acumula seis goles y cinco asistencias. En las dos jornadas de la Champions ya igualó la cifra de tres tantos que marcó en la campaña del título pasado.

Habitualmente elogioso con Álvarez, Guardiola volvió a resaltar su aporte: “En 10, 15 minutos, el impacto de Julián fue enorme. Tener en el banco a jugadores con esta mentalidad es muy importante. Cuando juegas con ese optimismo, las cosas terminan saliendo bien. Tres carreras, dos o tres centros y otro gol extraordinario. No es la primera vez que marca este tipo de gol”.

El entrenador catalán continúa haciendo historia en la principal competencia europea de clubes. Alcanzó los 103 triunfos en 161 partidos y superó por uno a Alex Ferguson, en 190 cotejos. Guardiola solo tiene por delante a un colega en actividad, Carlo Ancelotti, con 108 victorias en 192 encuentros. El ratio triunfos/partidos es favorable para Guardiola.

Pep Guardiola elogió nuevamente la actuación de Julián Álvarez Dave Thompson - AP

Atlético de Madrid, con lo justo

Diego Simeone agitaba los brazos hacia las tribunas del Estadio Metropolitano, incitando el aliento de los hinchas, e inmediatamente se dirigía al campo y los mismos brazos los extendía hacia abajo, pidiéndole calma a su equipo. Una combinación de estados de ánimo para que el Atlético de Madrid sostuviera un sufrido 3-2 sobre Feyenoord, por el Grupo E, que encabeza junto a Lazio (ambos con cuatro puntos).

Los fantasmas sobrevolaron cuando el arquero de Feyenoord, Timon Wellenreuther, se pasó gran parte de los cinco minutos adicionados merodeando el área local, en busca de algún centro o un lateral ejecutado al área. Todavía estaba muy fresco en el Atlético el recuerdo del golazo de cabeza del arquero de Lazio, Ivan Provedel, en el minuto 95 para el empate 1-1.

“Logramos pasar ese escenario de vértigo, con el portero de ellos yendo a cabecear en el final. Esa sensación de que va a pasar otra vez, pero no pasó. El ambiente del estadio acompañó al equipo, que necesita esa fuerza que baja de las tribunas”, expresó el Cholo.

Volvió a la titularidad Rodrigo De Paul, recuperado del desgarro que se le detectó de regreso del triunfo de la Argentina ante Bolivia por las eliminatorias.

También estuvo desde el comienzo Nahuel Molina, como carrilero derecho dentro del esquema 5-3-2; una llegada al fondo y centro casi termina con un gol en contra, y con una asistencia cruzada posibilitó la definición de Álvaro Morata para el 3-2.

LA NACION