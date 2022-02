Kylian Mbappé y su brillo en PSG - Real Madrid: lo que dicen ex madridistas sobre el 7 y aquella recomendación de Diego Maradona a Florentino Pérez

Mucho antes del partido contra Real Madrid, la especulación por la posible salida de Kylian Mbappé de Paris Saint-Germain al club merengue crecía sin parar. Muchos se preguntaron cómo afectarían los rumores sobre su posible transferencia al momento de cruzarse ambos clubes en la Champions League, y el francés se encargó de responder firmando uno de sus mejores desempeños en PSG, culminado con un gran gol sobre el final del partido. Las repercusiones en las redes sociales no tardaron en llegar.

Primero llegaron los comentarios acerca de aquella enorme definición en la que, en uno de sus tantos mano a mano con el lateral rival Dani Carvajal, Mbappé volvió loco al defensor español y disparó al segundo palo del arco de Thibaut Courtois, que parecía impasable. El reconocimiento llegó por parte incluso de algunos ex futbolistas blancos, como Guti, referente en la década de los 2000, que catalogó al campeón mundial como “el mejor jugador del mundo, muy top”. Otro ex jugador madridista que se pronunció fue Javier Balboa, ecuatoguineano que hoy trabaja en medios españoles, y que consideró justo el resultado y también elogió al verdugo de Madrid: “The Best” (”El Mejor”).

Muy superior el PSG y q decir de @KMbappe ahora mismo es el mejor jugador del mundo ,muy 🔝🔝🔝🔝🔝🔝. — JOSE MARIA GUTIERREZ (@GUTY14HAZ) February 15, 2022

Por supuesto, el posible pase del número 7 al equipo madrileño (su contrato finalizará en junio, lo que ya le permite negociar con otros clubes) fue otro foco de la atención en las reacciones en las redes. El streamer Ibai Llanos, fanático de Real Madrid, se mostró molesto con comentarios especulativos en el marco de la derrota merengue. “Hay alguno del Madrid diciendo que por qué celebra el gol así Mbappé”, cuestionó el popular youtuber.

Las referencias incluyeron al mismísimo Diego Maradona. Proliferaron los recuerdos de aquel episodio en que el argentino, hablando con un periodista español, recomendó fervientemente a Real Madrid el fichaje de Mbappé: “Para mí es la revelación. El que puede superar a muchos”, dijo en su momento el astro. Según cuenta en el video, en una reunión en 2017 con Florentino Pérez, presidente del máximo campeón de la Champions, Maradona habló sobre el francés con el directivo: “Él me dijo ‘sabes que tengo a Ronaldo y a Bale’. ¡Fichá a Mbappé! Qué te importa!”, clamó Maradona.

Ya lo dijo Diego.



“Fichá a Mbappé”. pic.twitter.com/9il7iIK74C — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 15, 2022

Qué dijeron los jugadores

Después del encuentro, Courtois, que se perfilaba como la figura principal antes de que el gol in extremis lo sorprendiera, afirmó enojado: “Perdimos un balón muy estúpido. Ganó el 2 contra 1 y justo cuando le voy a hacer el bloqueo el balón me pasa por debajo. Me da mucha rabia. Hice todo para dejar la portería a cero y que esto acabe así es duro”.

Mbappé pasó entre dos jugadores y, sin haber mirado el arco, define ante la salida de Thibaut Courtois, para darle el triunfo a PSG sobre Real Madrid en París. ALAIN JOCARD - AFP

Lógicamente, la especulación por cómo rendiría en esta serie de octavos de final frente a su posible futuro club llegó a los oídos del propio Mbappé. Sin embargo, lejos estuvo el número 7 de sumergirse en la polémica, y tal como lo hizo durante toda la temporada, evitó hablar en profundidad sobre la posibilidad de dejar PSG: “Yo sé que juego en uno de los mejores equipos del mundo. Voy a dar el 100% hasta que termine la temporada y después vemos”, apuntó Kylian en la zona mixta... en español. El idioma que se habla en Madrid...

Mbappé habla mejor español que yo, estoy flipando.pic.twitter.com/84gAdAa9za — CastilloRM (@Castillo__Rm) February 15, 2022

Por último, Mauricio Pochettino, director técnico del cuadro parisino, se mostró medido en cuanto al duelo de vuelta, en el Santiago Bernabéu, a pesar de la ventaja: “Todavía quedan tres semanas. El Madrid es un gran equipo, vamos a tener que trabajar muy duro para pasar. Nos vamos a encontrar un rival muy difícil”, sostuvo el argentino.

El gol de Mbappé para la victoria de PSG