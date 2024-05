La “AFA inglesa” investiga a Lucas Paquetá por hacerse amonestar en cuatro partidos y “afectar” el mercado de apuestas deportivas

Escuchar

Las autoridades del fútbol inglés acusaron formalmente este jueves al mediocampista Lucas Paquetá, de West Ham. El futbolista brasileño, que integra la lista de su selección para la próxima Copa América, está siendo investigado desde mediados del año pasado por presuntas faltas al reglamento sobre apuestas deportivas: está en la mira de los controladores por cuatro tarjetas amarillas que le mostraron entre noviembre de 2022 y agosto de 2023, pero recién fue procesado este jueves .

El comunicado de la Football Association [la AFA inglesa] dice lo siguiente: “Lucas Paqueta, del West Ham United, ha sido acusado de mala conducta en relación con presuntas infracciones de las reglas E5 y F3 de la FA. El jugador ha sido acusado de cuatro infracciones de la Regla E5.1 de la FA en relación con su conducta en los partidos de la Premier League del club contra el Leicester City el 12 de noviembre de 2022; Aston Villa el 12 de marzo de 2023; Leeds United el 21 de mayo de 2023; y AFC Bournemouth el 12 de agosto de 2023″.

Lucas Paquetá, con la camiseta de West Ham, intenta marcar al argentino Julián Álvarez, de Manchester City, durante un partido entre ambos equipos por la Premier League Dave Thompson - AP

El documento continúa: “Se alega que buscó directamente influir en el progreso, la conducta o cualquier otro aspecto o ocurrencia de estos partidos al buscar intencionalmente recibir una tarjeta del árbitro con el propósito indebido de afectar el mercado de apuestas para que una o más personas sacaran provecho de las apuestas . Lucas Paqueta también ha sido acusado de dos infracciones de la Regla F3 de la FA con respecto a presuntos incumplimientos de la Regla F2 de la FA [se refiere a la potestad de las autoridades de cuestionar a los protagonistas y pedirles información sobre un asunto en particular]. La FA no hará más comentarios hasta la conclusión de este caso”. El futbolista tiene tiempo hasta el 3 de junio para hacer su descargo.

El portal brasileño GloboEsporte informó que el jugador será interpelado por una comisión independiente. Puede, incluso, recibir una suspensión en caso de ser considerado culpable. El caso, de todas maneras, sería diferente al de Iván Toney, delantero de Brentford y de la selección inglesa que fue castigado con ocho meses de suspensión por apostar en partidos de fútbol. Además, el italiano Sandro Tonali (Newcastle) fue acusado de quebrar 50 puntos del reglamento relacionados con las apuestas deportivas y no disputa un partido oficial desde octubre del año pasado .

Por lo pronto, Paquetá (ex jugador de Flamengo y Lyon, de Francia), dio su opinión sobre el caso en su perfil de la red social X: “ Estoy muy sorprendido y molesto al ver que la FA ha decidido imputarme. Durante nueve meses he cooperado y en cada paso de la investigación y he proporcionado toda la información que he podido. Niego los cargos en su totalidad y lucharé con todo aliento para limpiar mi nombre. Debido al proceso en curso, no haré más comentarios”.

West Ham, el club de Londres para el que juega Paquetá y que este jueves anunció la llegada del español Julen Lopetegui como su nuevo entrenador para la próxima temporada, también emitió un comunicado sobre la situación del brasileño, uno de los mejores jugadores de la actual campaña (35 partidos, 7 goles y 7 asistencias): “El club acusa recibo de la denuncia de la FA contra Lucas Paquetá por supuestas violaciones de las normas. Lucas niega categóricamente estas violaciones y seguirá defendiendo firmemente su posición. El club continuará apoyando al jugador durante todo el proceso . Y no hará más comentarios hasta que se termine el asunto”.

En agosto del año pasado, la prensa inglesa especuló con el interés de Pep Guardiola en sumar a Paquetá a Manchester City. Incluso se habló de una oferta cercana a los 70 millones de euros. Sin embargo, la investigación contra el futbolista por supuestas violaciones a las reglas de las apuestas deportivas frenó toda la negociación. Su transferencia dependerá de que las autoridades no lo suspendan . Guardiola no querrá adquirir a un futbolista que no podrá usar durante un determinado tiempo.

