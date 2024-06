La Ciudad sancionó a los cinco hinchas de All Boys por incitación a la violencia y xenofobia: penas de entre uno y cuatro años sin poder ir a la cancha

Escuchar

El Comité de Seguridad en en el Fútbol de la Ciudad de Buenos Aires sancionó a los cinco hinchas de All Boys involucrados en los incidentes del sábado antes del partido con Atlanta, por la Primera Nacional. Gastón Ezequiel Panzini (45 años) no podrá ingresar a los estadios durante los próximos cuatro años “por portar un ataúd con los colores de la bandera de Israel”, según detalló el Ministerio de Seguridad porteño, a cargo de Waldo Wolff. Los otros cuatro simpatizantes del Albo recibieron un castigo de un año sin poder acudir a las canchas por distintas infracciones. Se trata de Claudio Marcelo Ojeda (49 años), Lucas Leonel Calbanese (22), Gustavo Omar del Canto (26) y Leonardo Ulises Di Lorenzo (47) .

Además, el club de Floresta también recibió sanciones por lo ocurrido antes del encuentro, al tiempo que se comprometió a “desarrollar acciones reparatorias, formativas y de concientización”, de acuerdo con el comunicado del ministerio de Seguridad porteño. Por las próximas dos fechas (21 y 23 del torneo de la Primera Nacional), los hinchas de All Boys no podrán ingresar con banderas ni bombos. El club tendrá que emitir un pedido público de disculpas “y el equipo deberá salir a disputar los próximos encuentros que juegue de local con una o más banderas con mensajes de repudio a la discriminación, xenofobia y violencia”.

Un detenido en All Boys por los actos de antisemitismo en Floresta contra Atlanta

El responsable de la cartera, Waldo Wolff, aseguró: “Lo que sucedió en el partido entre All Boys y Atlanta está lejos del espíritu deportivo y de lo permitido. Es una incitación a la violencia, la xenofobia y la discriminación que no vamos a permitir y por eso hoy estamos aplicando sanciones ejemplares a comportamientos desmedidos” . A continuación, agregó: “Desde el Ministerio de Seguridad de la Ciudad y el Comité de Seguridad en el Fútbol, vamos a seguir tomando las medidas que sean necesarias para que se respete el orden al interior de las canchas y que el espectáculo deportivo pueda ser disfrutado por todos, en familia, con tranquilidad y seguridad. En la Ciudad no hay lugar para los violentos ”. Los cinco hinchas ahora castigados habían sido detenidos por miembros de la Brigada de Conductas Delictivas de la Policía de la Ciudad, y fueron imputados por querer ingresar en la cancha con un ataúd con los colores de Atlanta y la bandera de Israel, una bandera de Palestina y otra de Irán. La situación despertó la reacción, incluso, del presidente de la Nación, Javier Milei, y de las autoridades de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA).

El Secretario del área, Diego Kravetz, manifestó por su parte que “el equipo de Tribuna Segura rápidamente identificó a los responsables de lo sucedido. Nuestro trabajo en las canchas porteñas es el de garantizar un espectáculo donde todos se sientan seguros y respetados”. Según las autoridades del ministerio porteño, All Boys “se comprometió tanto a trabajar en consonancia con el ministerio de Seguridad e impedir el acceso y/o permanencia a los hinchas sancionados a los predios en los cuales se desarrollen eventos, como a acatar las sanciones pertinentes”.

Las alusiones antisemitas contra Atlanta por parte de los hinchas de All Boys

Las reacciones

El sábado por la tarde, cuando se conoció el hecho, despertó reacciones inmediatas. Antes del partido, en las inmediaciones del estadio Malvinas Argentinas, la Brigada de Conductas Delictivas detuvo a cuatro hinchas de entre 22 y 49 años. En definitiva, los cinco barras fueron liberados el lunes. Trascendieron sus identidades y sus roles: Luca Leonel Calbanese (22 años, portador de bandera de Palestina), Claudio Marcelo Ojeda (49 años, portador del ataúd con los colores de Atlanta), Gastón Ezequiel Panzini (45 años, portador de ataúd con los colores de la bandera de Israel), Gustavo Omar del Canto (26 años, portador de remera de Palestina) y Leonardo Ulises Di Lorenzo (47 años, portador de bandera de palo de Irán).

“Lamentablemente, mientras algunos celebramos la liberación de cuatro rehenes secuestrados por Hamas sólo por ser judíos, otros se hacen los graciosos a costa del sufrimiento ajeno. No lo vamos a permitir”, dijo el sábado Kravetz, secretario de Seguridad y Jefe de la Policía de la Ciudad. “La DAIA comunica su profundo rechazo a las inaceptables expresiones racistas y antisemitas por parte de la barra brava del Club All Boys que tuvieron lugar este sábado en Floresta. Exhibir un cajón fúnebre con la bandera del Estado de Israel constituye una manifestación de odio que el fútbol argentino no merece”, publicó la DAIA en la red social X (antes, Twitter). El presidente Milei, asimismo, retuiteó una publicación del periodista Jonatan Viale con referencia a las detenciones.

