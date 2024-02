escuchar

Este fin de semana se juega la fecha de clásicos de la Copa de la Liga Profesional 2024. El que más luces acapara en gran parte del país y del mundo, es el Superclásico entre River Plate y Boca Juniors, programado para este domingo a las 17 en el estadio Monumental. Sin embargo, se disputan ocho enfrentamientos entre rivales históricos y seis emparejamientos entre clubes con cierta cercanía entre los que pertenecen a la Primera División.

La jornada se llevará a cabo entre este sábado y el lunes 26 de febrero, pero los encuentros más destacados se darán el sábado y el domingo, días en los que se disputará la mayoría de los ‘derbis’. El lunes, en tanto, se jugarán partidos entre rivales con poca tradición histórica, a excepción de Argentinos Juniors vs. Platense, que se miden a las 17: se enfrentarán Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra a partir de las 19.15, y Central Córdoba vs. Atlético Tucumán y Vélez vs. Tigre, ambos desde las 21.30.

Argentinos Juniors vs Platense: un duelo que, sin ser clásico, trae consigo una rivalidad histórica Luciano Gonzalez

El sábado, a partir de las 17, el estadio Libertadores de América Ricardo Enrique Bochini será el recinto encargado de darle el puntapié inicial a la fecha 7 con el cotejo entre Independiente y Racing. Inmediatamente después, desde las 19.30, se disputarán dos partidos en simultáneo: Huracán vs. San Lorenzo y Belgrano vs. Talleres. Para cerrar el día, a las 22, también habrá dos duelos interzonales sin tintes de clásico: Sarmiento de Junín vs. Barracas Central y Unión vs. Independiente Rivadavia.

El primer partido del domingo será el Superclásico entre River y Boca, que dará comienzo a las 17 en el estadio Monumental. Luego habrá actividad a las 19.45, horario en el que se llevarán a cabo dos de los clásicos más importantes del fútbol argentino: Gimnasia (LP) vs. Estudiantes (LP) y Newell’s vs. Rosario Central. A las 22, en tanto, se enfrentarán Lanús vs. Banfield e Instituto vs. Godoy Cruz.

River ganó el último Superclásico en la Bombonera; este domingo se enfrentan en el Monumental Aníbal Greco

Cronograma de la fecha 7 de la Copa de la Liga

Sábado 24 de febrero

17.00 Independiente vs. Racing.

19.30 Huracán vs. San Lorenzo.

19.30 Belgrano vs. Talleres.

22.00 Unión vs. Independiente Rivadavia.

22.00 Sarmiento vs. Barracas Central.

Domingo 25 de febrero

17.00 River vs. Boca.

19.30 Gimnasia vs. Estudiantes.

19.45 Newell’s vs. Rosario Central.

22.00 Lanús vs. Banfield.

22.00 Instituto vs. Godoy Cruz.

Lunes 26 de febrero

19.00 Defensa y Justicia vs. Deportivo Riestra.

19.30 Argentinos Juniors vs. Platense.

21.30 Vélez vs. Tigre.

21.45 Central Córdoba vs. Atlético Tucumán.

Los resultados de los clásicos de la Copa de la Liga 2023

Tigre 0 - 0 Vélez.

Arsenal 1 - 0 Defensa y Justicia.

San Lorenzo 1 - 1 Huracán.

Rosario Central 1 - 0 Newell’s.

Racing 0 - 2 Independiente.

Banfield 1 - 0 Lanús.

Boca Juniors 0 - 2 River Plate.

Colón 0 - 0 Unión.

Estudiantes (LP) 0 - 0 Gimnasia (LP).

Talleres 0 - 0 Belgrano.

Barracas Central 1 - 1 Sarmiento.

Godoy Cruz 1 - 1 Instituto.

Platense 0 - 0 Argentinos Juniors.

Atlético Tucumán 0 - 0 Central Córdoba.