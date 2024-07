La gravísima denuncia de Daniel Vila, presidente de Independiente Rivadavia, contra San Lorenzo por el pase de un jugador

Escuchar

Apenas pasaron cinco días desde su llegada al club, pero de inmediato explotó una bomba en el fútbol argentino. Matías Reali fue presentado como jugador de San Lorenzo, proveniente de Independiente Rivadavia. Pero este miércoles, Daniel Vila, presidente del conjunto mendocino, hizo una grave denuncia contra el club de Boedo relacionado al pago de la ficha del futbolista: “Nos estafó”.

Según un comunicado de San Lorenzo, el acuerdo con la Lepra se cerró en 1,8 millones de dólares por la totalidad de la ficha del atacante, que selló su vínculo en el Cuervo hasta diciembre de 2027. Reali, de 26 años, se realizó la revisión médica la semana pasada y hasta expresó su ilusión de haber arribado al Ciclón: “Interiormente siempre me imagine estando acá. Es un equipo grande y jugar una copa internacional es cumplir un sueño, quiero que salga todo bien”, había dicho.

El arribo de Matías Reali a San Lorenzo podría desatar un conflicto entre los dos clubes

Sin embargo, este miércoles, en una entrevista en Radio La Red, Daniel Vila, titular de Independiente Rivadavia fue tajante sobre lo sucedido: “San Lorenzo se manejó muy mal con el tema Reali. Nos estafó. Nos enviaron un certificado de transferencia trucho”, comenzó explicando el empresario.

“El pase se cayó. La operación fue el viernes, cuando San Lorenzo tenía que pagar una parte al contado y otra por una transferencia. El lunes fuimos al banco a ver si había sido acreditada la transferencia y no estaba, tampoco estuvo el martes. Hoy fue el vicepresidente. Se hizo presente en el banco personalmente, habló con el gerente y le dijo que la transferencia no solo no estaba acreditada, sino que la cuenta desde la que se había hecho la presunta transferencia era una cuenta inexistente”. Por último, agregó: “Procedimos primero a rescindir el contrato a San Lorenzo, y a notificarle al jugador que tenía que hacerse presente mañana en Córdoba en la pretemporada de Independiente Rivadavia. Notificamos a la AFA también y formulamos la denuncia porque fuimos estafados en nuestra buena fe”, reveló.

🗣 🎙 “Tengo la denuncia, la transferencia, la notificación y a AFA en mi poder. La operación está caída”, Daniel Vila en #Pastor910 con @facupastor | https://t.co/AuI07f8u0b — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) July 3, 2024

Desde Mendoza, varios medios afirman que desde San Lorenzo enviaron un comprobante trucho adjudicando el pago total de los 500 mil dólares faltantes que nunca llegó al club. Como consecuencia, la máxima autoridad denunció penalmente a Marcelo Moretti y al secretario Pablo García Lago por el acto cometido y elevará una carta a la AFA informando lo sucedido. Está claro que, como no se cumplió con lo pactado, la Lepra pedirá el regreso inmediato de Reali a la espera de la resolución del conflicto. Por el momento, desde Boedo no aclararon el panorama.

Mientras tanto, San Lorenzo se encuentra en Uruguay y este miércoles cayó 2 a 0 en un amistoso disputado ante Progreso. Matías Reali estuvo entre los titulares en el equipo de Leandro Romagnoli. Sin embargo, Vila expresó que el jugador deberá presentarse de inmediato en Córdoba, lugar donde Independiente Rivadavia comenzará la pretemporada a partir de este jueves.

San Lorenzo disputó un amistoso de pretemporada en Uruguay y Reali (el primero de izquierda a derecha) estuvo entre los titulares

Habrá que ver qué sucede con el futuro de Reali que, sobre su llegada al Ciclón, se había mostrado muy entusiasmado: “Es un paso muy importante para mí, estoy contento y agradecido a San Lorenzo por fijarse en mí y espero estar a la altura de este club”. Luego, quien estuvo cerca de sumarse al club en enero agregó: “Interiormente siempre me imagine estando acá. Es un equipo grande y jugar una copa internacional es cumplir un sueño, quiero que salga todo bien”.

“Seduce que es un equipo grande; siempre tuve ese objetivo personal. Y también jugar una copa internacional. A meterle con todo para que salga todo bien”, expresó sobre los motivos que lo llevaron al Ciclón. Cabe destacar que San Lorenzo jugará los octavos de final de la Copa Libertadores contra Atlético Mineiro, de Brasil.

A su vez, avisó que siempre tuvo la intuición de que sería jugador cuervo ya que “veníamos teniendo contacto, pero después de hablar con el Pipi, le di mi palabra y acá estamos”. Y contó que Romagnoli le dijo “que utiliza esa característica de jugadores”. “Es importante que me llame para decirme que me quiere”, cerró.

