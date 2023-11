escuchar

“Macri me dijo que teníamos que traer al nueve de Qatar. Me dijo que si no se iba a complicar seguir teniendo a Qatar como sponsor en la camiseta. Nosotros amamos al club y respetamos al nueve de Qatar. Me gusta el fútbol pero no sé quién es. Después de eso, nos quedamos sin Qatar como auspiciante”, había asegurado el lunes Juan Román Riquelme, actual vicepresidente de Boca y candidato a presidente por el oficialismo para las próximas elecciones. Este martes, Mauricio Macri salió al cruce del exfutbolista y dio su versión sobre ese tema que cobró protagonismo en medio de la campaña y los dardos cruzados.

El expresidente del club y de la Argentina, que esta vez acompaña a Andrés Ibarra en la fórmula opositora, aceptó que existió la idea de sumar al plantel a Almoez Alí, el centro delantero que jugó la Copa América 2019 -le hizo un gol a Paraguay- y los tres partidos de la etapa de grupos de Qatar 2022 con el seleccionado de su país. Pero con otro enfoque y una comparación respecto de lo que reveló Riquelme en C5N. “Lo que dijo fue una manipulación de la realidad”, afirmó Mauricio en TNT Sports.

Juan Román Riquelme y Mauricio Macri, en una puja caliente de cara a las elecciones presidenciales Archivo

“Román, -mirando a una cámara- yo te mandé por WhatsApp los videos que me mandó Tamim bin Al Thani, el líder de Qatar. Es un amigo personal, fanático de Boca, fanático de la Argentina. Festejó el campeonato argentino en el Mundial igual o más que cualquier argentino. Y gracias a esa amistad, en mi presidencia de la Nación, lo llamé diciéndole que Boca había quedado sin sponsor”, recordó Macri. Y continuó: “Le dije: ‘Vos que sos fanático de Boca, por qué no le das una mano a Boca’. Y aceptó auspiciar con Qatar Airways pagando el doble de lo que Boca cobraba”.

El gol de Almoez Ali a Paraguay en la Copa América

#CopaAméricaEnTyCSports | ¡GOL DE QATAR! Almoez Ali marcó el 1-2 ante Paraguay y le pone suspenso al partido a los 23 del ST. 📺 Míralo por nuestra pantalla acá: https://t.co/3lHModrWnH pic.twitter.com/rUlqKFgV1Y — TyC Sports (@TyCSports) June 16, 2019

Enseguida, profundizó en la revelación: “Un año y medio después me llama y me dice ‘tengo este jugador, este delantero’. Yo solamente vi el video de 10 minutos y casi lloro... por supuesto, era un video editado, de un buen jugador. Y le dije: ‘Román, obviamente no tengo idea si juega bien o no, pero por una cuestión de educación él pide que le den una oportunidad en Boca, él se hace cargo del salario, del pasaje, le cuesta 0 peso a Boca... traelo a Boca al plantel, dale unos minutos en los entrenamientos, fijate si le da para jugar algún partido de Copa Argentina, con eso alcanzaría para quedar bien porque es tu sponsor y por ahí lo vas a necesitar cuando se renueve. Y nunca llamaste a nadie de Qatar’”.

Después de eso, el club estuvo sin el sponsor principal en la camiseta por algo más de un año. “¿Qué pasó? Terminó el contrato, no se renovó y no porque yo se lo dije. Por una cuestión de que el tipo se sintió maltratado. No pedía que fuera de titular, una cosa normal”, afirmó Macri, y comparó: “Me acuerdo que cuando traje a [Naohiro] Takahara tratando de meter a Boca en Japón, le dije lo mismo a [Carlos] Bianchi y terminó jugando [siete partidos] y casi ídolo de Boca, todo el mundo quería que haga un gol, e hizo uno de milagro. Después terminó siendo goleador en Alemania, esas cosas raras que genera Boca, que trae a [Edinson] Cavani y, pobre, no puede meter goles acá porque hay una presión especial”.

La palabra de Mauricio Macri sobre la polémica del "9 de Qatar" #PelotaParada pic.twitter.com/v10RhlW8p5 — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 28, 2023

En otro capítulo del conflicto entre Riquelme y Macri, enfrentados otra vez, en medio de unas elecciones del domingo próximo que la Justicia porteña ordenó la postergación y una atípica presencia de Román en los canales de televisión, el expresidente cerró ese tema: “Son todas mentiras que no suman. Esta forma de hacer campaña, copiando a amigos que tenés que hacen campaña diciendo mentiras, no sirve. Hay que decir la verdad, y eso es que a Boca le costó millones, sin sponsor”. Consultado por Mauricio, a su lado, Ibarra le precisó que “10 millones de dólares por no tener solamente un gesto de respeto”.

