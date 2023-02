Las acusaciones de la Premier League contra Manchester City y el futuro incierto de Pep Guardiola

escuchar

Las 115 acusaciones de la Premier League contra Manchester City repercutieron en todo el mundo. La incógnita, ahora, pasa por saber qué será del futuro de los futbolistas y del entrenador, el español Pep Guardiola. El ex DT de Barcelona ya había declarado en marzo del año pasado que no toleraría mentiras por parte de sus empleadores. E insistió con que estaba 100% encolumnado detrás del proyecto deportivo. Esa historia, que incluyó la renovación de su contrato en noviembre por otras dos temporadas y hasta junio de 2025.

La prensa británica especula con que el DT sería la primera víctima del nuevo escándalo en el que está sumergido el club. The Athletic informa que entre apelaciones y recursos la investigación no se resolverá a corto plazo, pero coincide con otros medios: el español podría dejar su puesto incluso antes de que termine la pesquisa. Los reportes tuvieron eco inmediato en las casas de apuestas, siempre atentas a lo que sucede en los despachos. La salida de Guardiola apenas paga más que la de los dos entrenadores más cuestionados del momento: Nathan Jones (Southampton) y el estadounidense Jesse March (Leeds). A este último, sucesor de Marcelo Bielsa, le rescindieron el contrato este mismo lunes.

El último gran mercado de pases de Manchester City: en junio de 2022, el argentino Julián Álvarez, el noruego Erling Haaland y el alemán Stefan Ortega son presentados como refuerzos George Wood - Getty Images Europe

“¿Por qué defendí a este club y a su gente? Porque trabajo con ellos”, declaró Guardiola en mayo. Y agregó: “Cuando son acusados de algo, yo les pregunto: ‘Cuéntenme sobre eso’. Me lo explican y yo les creo”. A la luz de las últimas novedades, The Athletic asegura que el DT fue uno de los primeros en enterarse. Y que incluso hubo una reunión de 45 minutos con Ferrán Soriano (CEO) y Khaldoon Al Mubarak (presidente) en el vestuario del estadio de Tottenham, tras la derrota del último fin de semana contra el equipo inglés. Allí, según el citado medio, los directivos les habrían dado certezas sobre el futuro a los futbolistas e integrantes del cuerpo técnico. Sabían que habría una acusación en su contra.

En mayo, Guardiola fue más allá en sus declaraciones a la prensa: “Les dije: ‘Si me mienten, al día siguiente no estaré aquí. Me iré y no seré su amigo nunca más. Pongo mi fe en ustedes porque les creo al 100% desde el día 1 y por eso defiendo al club”. En el pasado, Manchester City fue acusado de inconsistencias contables e infracciones a los reglamentos financieros por la UEFA. El club acudió a todas las instancias de alzada posibles y consiguió su absolución ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS). A diferencia de entonces, las acusaciones de la Premier League no pueden ser recurridas ante ese órgano. En todo caso, Manchester City podrá apelar dentro de los estamentos de la liga. Y se formará un nuevo tribunal independiente que volverá a investigar todo. En resumen, no será un caso de resolución inmediata.

Esos largos tiempos judiciales hacen que el club mantenga sus operaciones sin problemas. Y que, siempre según The Athletic, los planes a futuro para los mercados de transferencia se mantengan intactos. El signo de pregunta, en cambio, rige para los futbolistas que terminan contrato el año próximo o en 2025, y que deberían estar en plena negociación para prorrogar el vínculo, como el defensor español Aymeric Laporte o su colega de zaga neerlandés Nathan Aké. Los jugadores que culminan en junio de este año, como el alemán Ilkay Gundogan, podrían alegar esta incertidumbre sobre el futuro para decidir marcharse. Y eso podría suponer un duro golpe para las expectativas del club.

Algo parecido sucede con los empleados de la entidad, quienes recibieron (según The Athletic) una comunicación electrónica que los remite al comunicado oficial como respuesta a la Premier League. O incluso los campeones de la era Guardiola, que no saben si serán despojados de sus medallas (el brasileño Fernandinho ganó cinco, por ejemplo) en virtud de las supuestas irregularidades cometidas en las oficinas. Ante las inquietudes, el club responde que ya ha estado antes en el banquillo de los acusados, que siempre se mantuvo a derecho y que ha provisto toda la información pedida por las autoridades de la liga. Puede que eso no sea suficiente.

Máximo Perrone, el último argentino en llegar a Manchester City: firmó un contrato de larga duración a fines de enero, luego de que el club inglés pagara nueve millones de euros a Vélez, entidad que lo formó

Como en todas las crisis, responsables se buscan. Y en la vereda celeste de Manchester hay muchos que ven la mano del gobierno inglés en las acusaciones de la Premier League. Más allá de la filtración del diario The Times, en las oficinas de Manchester City no pasa desapercibido que el Ejecutivo sacará en estos días un “White Paper” (algo así como un decreto) que incluirá la creación de un regulador independiente para el fútbol inglés. El propio parlamento define a un “White Paper” como un “documento político redactado por el gobierno en el que se establecen sus propuestas para leyes futuras”. La Premier League, siempre independiente, querrá verse ante los ojos del Ejecutivo como una entidad que puede administrarse a sí misma. Y para eso, creen en el City, nada mejor que un embate contra un club siempre sospechado.

Piden el descenso del City

El diario sensacionalista The Sun dice este martes que “los clubes de la Premier League piden sangre y una decisión rápida”. Eso, al parecer, incluye que haya un “castigo” antes de que culmine la temporada de la máxima categoría del fútbol inglés, algo que suena improbable. En off, la publicación cita a un presidente de un club de la Premier, furioso con Manchester City: “Si se prueban los cargos, debe haber un castigo adecuado. Y el único adecuado es que sean descendidos. Estamos hablando de una década de presuntos abusos y queremos que la Premier League haga lo correcto”.

