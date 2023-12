escuchar

Lautaro Martínez recordó la lesión que lo tuvo a maltraer en el Mundial de Qatar y el pedido que le hizo a Gonzalo Montiel en la definición por penales de la final ante Francia. Fue en el marco de la serie “Campeones, un año después”, que se emite por Star+. “El dolor no me permitía entrenar, patear de empeine. A veces, en algunos movimientos de frenar y volver a arrancar, me hacía ver las estrellas”, contó el Toro sobre su experiencia en la Copa del Mundo.

“Me toca arrancar el primer tramo del campeonato con un problema que tuve un partido de Champions por una lesión en el tobillo”, evocó el delantero formado en Racing. Y añadió: “No quería parar porque Inter también tenía a Correa y Lukaku lesionados. Quedaba yo solo de delantero. Jugué vendado, con pastillas, infiltrándome. Ahora tengo el mismo problema, pero en los descansos post Mundial y en las vacaciones después de la final de Champions no hice nada”, aseguró Martínez.

El delantero hizo todo para poder estar en Qatar con la selección. Aunque por sus problemas físicos no fuera el 9 titular, puesto que quedó en manos de Julián Álvarez a partir del tercer partido, ante Polonia. “No me quería perder el Mundial ni ningún partido. En Inter seguía jugando de la misma manera”, recordó. En este camino hubo un partido bisagra: el último amistoso previo a la cita ecuménica frente a Emiratos Árabes. “Hasta antes de la final de la Champions tomé medicamentos para poder jugar. Antes del partido con Emiratos Árabes hablé con Scaloni y le pedí por favor que me deje descansar para llegar bien al Mundial. Con Arabia también me dolía, me infiltré. También con México y después no daba para más. El dolor no me permitía entrenar, patear de empeine. A veces en algunos movimientos de frenar y volver a arrancar me hacía ver las estrellas ”, confesó Martínez.

El calvario físico continuó a medida que pasaban los días: “Seguía intentando, pero después se me hizo imposible. Quería ponerme más y más, pero el tobillo perdía sensibilidad. Era muy difícil jugar de esa manera”, aseguró. La lesión le jugaba en contra y lo obligaba a pensar. Martínez sufrió el torneo: “Me encerraba, lloraba, la pasaba mal en la habitación. Hice venir mucho a mi familia, a mi hija, para que estuvieran cerca. Necesitaba ese toque de felicidad y cariño que te da la familia en esos momentos. Por suerte los tenía cerca. Esos momentos malos en la habitación trataba de pasarlo con ellos. Fue difícil porque me tocó ser el goleador de la era Scaloni hasta la previa”.

El abrazo entre Lautaro Martínez y Lionel Messi tras la final en Qatar 2022 Aníbal Greco - LA NACIÓN

Aunque la lesión le haya quitado el puesto en el equipo titular, el Toro no se arrepiente de aquellos días que terminaron con el título en el emirato; la tercera estrella para Argentina: “No digo que perdí el lugar porque doy lección todos los días para estar en la Selección. No me veo titular o suplente. Todos los días trato de dar lo mejor para estar a disposición del técnico cuando lo desee”.

Su revancha personal llegó en cuartos de final, contra Países Bajos, en un partido increíble que los europeos consiguieron igualar en la última pelota. El encuentro se fue a los penales. Y allí cobró protagonismo Martínez, que recordó la serie decisiva: “Venía Enzo (Fernández) de errar y Dibu (Martínez) había atajado dos. Era un penal importante. Más allá del Mundial que estaba teniendo, la gente estaba esperando que hiciera el gol. Iba a abrir (el pie), fuerte. Y después, no sé por qué me frené. Esta manera la tenía hace mucho tiempo, erré un par de penales y la cambié. Y en ese momento me salió frenarme, vi que se tiró para ese lado y cambié. Increíble”. Dio resultado y fue gol.

El momento en que Lautaro Martínez ejecuta su penal ante Países Bajos, en la definición del partido por los cuartos de final de Qatar 2022 Jorge Saenz - AP

Martínez recordó la celebración de aquel pasaje a semifinales. Y el significado de su penal: “Por todo lo que había sufrido, por cómo había empezado el Mundial, por cómo había continuado con el tobillo y por lo que significaba pasar a una semifinal y estar más cerca del objetivo. Después del golpe durísimo contra Arabia, todos los partidos los vivíamos de esa manera ”.

El pedido a Montiel en la definición por penales de la final

Lautaro contó un momento inédito en la antesala de la definición por penales ante Francia. Quien la ganaba se quedaba con la Copa del Mundo. Ni más ni menos. El otro protagonista de la historia fue Gonzalo Montiel: “Él había hecho la mano que terminó en el penal que le dio el empate final a Francia y estaba mal, llorando en el momento en que Scaloni da el orden de los pateadores. Yo estaba quinto en el orden, como contra Países Bajos, y Cachete estaba cuarto”, comenzó Martínez. Y siguió: “Cuando vamos caminando, el técnico le sigue preguntando si estaba bien. Cuando el Dibu ya había agarrado uno, le pedí que me dejara cuarto. Arrancó a caminar y me decía que no con la cabeza. Yo quería patearlo. O que errara y que llegue al quinto penal”, confesó entre risas el Toro. El delantero concluyó: “Ya tenía decidido: si me tocaba, iba a patear fuerte, arriba, a la izquierda del arquero. Más abierto porque Lloris no se tira alto. Y siempre esperaba un poquito. No me iba a frenar, porque imaginaba que me había visto en cuartos. Ya tenía la decisión ”.

Sobre ese partido, épico e inolvidable, Martínez repasó otras dos anécdotas. La primera, en el 3-2 anotado por Lionel Messi durante el tiempo suplementario: “Nosotros seguíamos festejando. No habíamos visto al línea levantar la bandera. El banco vino a festejar con nosotros. El árbitro levantó la mano y pensamos que lo estaba anulando. Después señaló la mitad de la cancha y volvimos a festejar. Festejamos tres veces”, contó entre risas. Y resumió: “El banco vino corriendo, ¿cómo no es gol? Era todo muy confuso. Cuando sacamos del medio, pensaba: ‘La llevamos para casa, ya está’ . Pensaba en lo que podía ser el país”.

El otro momento bisagra de esa final es la atajada de Dibu Martínez a Kolo Muani, cuando el encuentro expiraba: “Yo estaba tapado por un jugador cuando Otamendi le erra y después fue increíble lo que hizo Dibu. En la contra, la quiero cambiar de palo, hago el movimiento y la termino cabeceando mal. Venía muy linda, la vi gol. Son situaciones que en otro momento quizás entran ”, recordó el Toro. Tal vez no haya sido su Mundial, pero nadie le quita la Copa del Mundo.

LA NACION