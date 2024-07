Los compañeros franceses de Chelsea se indignaron con Enzo Fernández por los cánticos racistas de la selección argentina

Escuchar

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció este martes que va a denunciar y llevar a la FIFA el video que circula en redes sociales, en el que algunos jugadores del seleccionado argentino campeón en la Copa América entonan un cántico con connotaciones racistas hacia futbolistas franceses, descendientes de africanos.

Según fuente de la FFF a las que tuvo acceso la agencia AFP, dirigentes de la entidad francesa enviarán una nota a la AFA y acudirán a la FIFA, reservándose otras acciones judiciales. La FFF hizo público un comunicado: “Ante la gravedad de las manifestaciones, que son contrarias a los valores del deporte y los Derechos Humanos, el presidente de la FFF decidió interpelar directamente a su homólogo argentino (AFA) y la FIFA, y presentar una denuncia ante la justicia por palabras ofensivas de carácter racial y discriminatorio”.

Desde el lunes circula un video en las redes sociales que fue parte de una transmisión en vivo que hizo Enzo Fernández, donde se ve al plantel en un ómnibus a la salida del Hard Rock Stadium, de Miami, tras ganarle a Colombia en la final, celebrando con cantos ofensivos contra Francia y homófobos hacia Kylian Mbappé.

“Cortá el vivo”, se escucha que uno de sus compañeros le dice a Enzo Fernández, al tanto de que esta canción podría tener algún perjuicio para la selección, mientras algunos de los jugadores están con sus medallas colgadas y saltan en el pasillo del ómnibus. La letra que evitaron que se hiciera pública reproduce un cántico de hinchas argentinos antes de la final del Mundial de Qatar, que expresa lo siguiente: “Juegan para Francia, pero vienen de Angola (...) su padre es camboyano, pero su pasaporte francés”. En la línea de puntos entre paréntesis hay una referencia homófoba hacia Mbappé.

“Patético. Son comportamientos inaceptables, que se repiten. FIFA: ¿alguna reacción?”, posteó en su cuenta de la red X Amélie Oudéa-Castéra, ministra de Deportes de Francia.

De acuerdo con lo informado por medios británicos, los compañeros franceses en Chelsea están muy disgustados con Enzo Fernández. Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana, los tres con convocatorias al seleccionado galo, dejaron de seguir al volante argentino en Instagram. Los otros futbolistas franceses de raza negra en Chelsea son Benoit Badiashile, Malang Sarr, Christopher Nkunku y Lesley Ugochukwu.

Enzo lleva un año y medio en el club londinense y en la última temporada no jugó en las últimas seis fechas de la Premier League para adelantar su operación de una hernia inguinal y llegar en condiciones a la Copa América. Pese a su deseo de ser tenido en cuenta para los Juegos Olímpicos de París, Chelsea no dio la autorización para que lo convocara Javier Mascherano. El volante no formó parte del grupo de nueve jugadores del plantel que el lunes regresó a Buenos Aires desde los Estados Unidos. Tendrá unos días de vacaciones antes de reintegrarse a la pretemporada de Chelsea, donde se encontrará con el nuevo entrenador, Enzo Maresca, reemplazante de Mauricio Pochettino.

Varios jugadores Franceses como Malo Gusto, Axel Disasi y Wesley Fofana dejaron de seguir a Enzo Fernandez en Instagram. ❌🇦🇷 pic.twitter.com/yeQ20yC4Fx — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 16, 2024

La letra xenófoba y ofensiva fue creada durante el Mundial de Qatar 2022, incluso antes de que la Argentina le ganara la final a Francia por penales por 4 a 2 en Doha, después de un partido de altísima tensión que salió 3 a 3.

En ese momento se dio una incómoda situación cuando un cronista de calle de TyC Sports debió cortar la transmisión televisiva al darse cuenta del contenido de lo que decían los hinchas argentinos que cantaban ese tema mientras estaban en vivo. “No, no; censurado”, señaló el periodista, molesto, alejándose del grupo de aficionados al que entrevistaba. Ese video se volvió viral rápidamente.

En ese entonces, la FFF ya había presentado una denuncia por declaraciones racistas en las redes sociales, así como en SOS Racismo.

La rivalidad entre la Argentina y Francia escaló con la final del Mundial, momento en el que Lionel Messi y Mbappé compartían plantel en Paris Saint Germain. Las atajadas y festejos de “Dibu” Martínez en los penales caldearon más los ánimos.

Durante la reciente Eurocopa, varios jugadores franceses, hijos de inmigrantes africanos, como Mbappé, se pronunciaron públicamente para que sus compatriotas impidieran con su voto en las elecciones legislativas el crecimiento de la extrema derecha francesa, representada en Marine Le Pen, partidaria de endurecer las leyes inmigratorias.

LA NACION