Miguel Borja: de arruinarle un título a River en el Monumental con festejo Topo Gigio a tapar el agujero de Julián Álvarez

El delantero colombiano Miguel Ángel Borja arregló sobre la medianoche de este martes su incorporación a River, luego de destrabarse las negociaciones entre su actual club, Junior, de Barranquilla, y el brasileño Palmeiras, que era el propietario del otro 50% de su pase, informaron fuentes de la entidad de Núñez. Borja, de 29 años, llega a River porque el club de Núñez desembolsará por la totalidad de su pase 6.500.000 dólares, repartidos de la siguiente manera: 3.500.000 para Junior, otros 2.000.000 para saldar una deuda que mantenían los colombianos con el club de San Pablo y 1.000.000 más para la entidad brasileña.

El jugador que ya tuvo un paso por Argentina en 2014 jugando por Olimpo, cuando el equipo de Bahía Blanca estaba en primera división, firmará en las próximas horas un contrato por tres años y medio que lo unirá a River hasta diciembre de 2025. Para destrabar esta intrincada negociación fue importante la gestión de Juan Pablo Pachón, representante de Borja, quien dirimió la situación con los dirigentes de Palmeiras. La información anticipada por fuentes riverplatenses da cuenta entonces que tras la llegada de Borja tendrá el entrenador Marcelo Gallardo un reemplazante, bien que con distintas características, para Julián Álvarez, que luego de la serie de octavos de final de Copa Libertadores ante Vélez Sarsfield estará viajando a Inglaterra para incorporarse a Manchester City.

Su descubridor: Walter Perazzo

Muchos años antes de que Juan Román Riquelme lo tuviera como una opción para Boca durante 2021 y de que Marcelo Gallardo le insistiera a los dirigentes de River hasta conseguir su millonaria contratación, Miguel Ángel Borja (29 años cumplidos en enero) fue captado por otro entrenador argentino para que viviera una primera experiencia en el fútbol de nuestro país. De esto ya pasaron ocho años, cuando el delantero colombiano tenía 21, era apenas una promesa y venía de un paso fugaz por el Livorno de Italia.

El adelantado en el descubrimiento fue Walter Perazzo. “Yo lo llevé a Borja a Olimpo, junto con Mauricio Cuero, después de verlo en el Sub 20 de Colombia que fue campeón en el Sudamericano 2013 de Mendoza (ese plantel también lo integraba Juanfer Quintero). Me gustó lo potente y maduro que era, pese a su juventud. Charlamos con su representante y conseguimos traerlo a Bahía Blanca”, expresó Perazzo, desde hace un par de meses a cargo de Güemes (Santiago del Estero), a la consulta de La Nación.

Borja viene de marcar 10 goles para Junior en 17 partidos por el torneo de Colombia MB Media - Getty Images South America

En River ya se empieza a respirar una nostalgia anticipada por la inminente salida de Julián Álvarez a Manchester City. Quedará un vacío grande, el que deja un goleador de proyección internacional. ¿Son comparables, podrá Borja atenuar el impacto de la partida de la “Araña”? “No tienen nada que ver Borja y Álvarez. Son de características diferentes. Lo único que tienen en común es que a los dos les gusta el gol”, avisa Perazzo, pero enseguida deja un mensaje que suena más tranquilizador para los hinchas de River: “Lo importante es que este River no le generará a Borja la responsabilidad de ser el salvador. La estructura futbolística que creó Gallardo lo va incluyendo, lo va a ayudar a adaptarse, el contexto le facilitará la integración. Estoy seguro de que se potenciará. Ya pasó con otros jugadores que llegaron para cubrir otras ventas importantes. Eso lo favorecerá al colombiano”.

Borja le convirtió tres goles a River. El primero fue en noviembre de 2014, en un 1-1 en el Monumental, en el primer semestre de la gestión de Marcelo Gallardo. Esa igualdad mermó las posibilidades de River de ser campeón en el torneo que terminó adjudicándose Racing, pero al mismo tiempo el equipo del Muñeco se enfocó en la conquista de la Copa Sudamericana.

Años después, Borja, al recordar aquel gol, hizo declaraciones que no son música para los oídos de los hinchas de River, precisamente: “Marcarle a River y quitarle el título fue algo especial, histórico. Fue una felicidad inmensa porque era un partido clave para ellos, no pensaban que lo iban a empatar. Festejé con el famoso Topo Gigio, con las manos detrás de las orejas, como hacía Riquelme. Por ahí no le gustó mucho a los hinchas de River. Fue algo que sale en el momento, no lo hice con la intención de ofender a la gente de River”.

El gol a River en el Monumental en 2014

Perazzo amplió sobre las características de Borja, que disputó 16 encuentros (12 de titular) y convirtió tres goles (a Godoy Cruz, River y Lanús) en Olimpo: “Es un delantero fuerte (1,83m y 87kg), duro para jugar contra los zagueros centrales, con buena técnica para tirarse atrás y asociarse, entiende el juego. Tiene carácter y personalidad. Por aquel entonces era un diamante en bruto, ya se le veía que tenía una gran proyección. Creció mucho en lo que es definición frente al arco. Después Olimpo no lo pudo mantener por razones económicas, diferencias entre pesos y dólares, no recuerdo bien. Obviamente, en estos siete, ocho años, se fue terminando de formar como jugador. Es otro Borja del que yo tuve. Ahora es un atacante completo, un goleador de raza”.

Más allá de las condiciones futbolísticas, Perazzo destaca la capacidad de adaptación de Borja: “El fútbol argentino es duro para un delantero que viene de otra liga sudamericana, pero él anduvo bien. Al principio sufrió un poco con el frío de Bahía Blanca, pero se terminó acostumbrando, era buen profesional. Y en Olimpo la situación era brava deportivamente porque siempre había que pelear por la permanencia. Eso también te va curtiendo”.

En Palmeiras tuvo un buen comienzo, fue goleador en una Copa Libertadores, pero después decayó Miguel SCHINCARIOL - Getty Images South America

En Brasil no dejó la misma percepción en lo referente a su espalda para soportar la presión. En 2017, Palmeiras lo contrató por 10 millones de dólares para Nacional de Medellín, donde había convertido cinco goles para la conquista de la Copa Libertadores 2016. Haber sido el pase récord en la historia de Palmeiras creó sobre Borja una expectativa que le costó retribuir desde la cancha. Luis Augusto Monaco, periodista brasileño especializado en fútbol, describió sobre Borja: “Fue recibido con entusiasmo por los hinchas de Palmeiras. Empezó bien, metía goles (máximo anotador de Copa Libertadores 2018, con 9), pero la situación no tardó en cambiar. Pasó a fallar goles cantados, era abucheado. Las críticas tuvieron reflejo en su juego, no las soportó. No convertía y se mostraba muy mal técnicamente, no dominada la pelota, erraba pases de tres metros. Fue campeón del Brasileirão 2018 como suplente”.

Hace poco más de un año, Borja volvió a marcar en el Monumental, en la derrota 2-1 de Junior por la Copa Libertadores Natacha Pisarenko - Getty Images South America

Para recuperar el tono y la confianza futbolística, Borja volvió a Colombia en 2020, a préstamo a Junior. Con 14 goles en 23 fechas fue el máximo anotador en la conquista del título local del equipo de Barranquilla. Entonado, River lo volvió a sufrir en la Copa Libertadores 2021. En la etapa de grupos anotó dos goles para Junior: el del empate 1-1 y el descuento del 2-1 en el Monumental. Vencido el préstamo, Borja volvió por la revancha a Palmeiras, pero el entrenador portugués Abel Ferreira no lo tuvo en cuenta y fue cedido en otro préstamo, ahora a Gremio de Porto Alegre. Se dio una secuencia parecida a la de Palmeiras: arranque auspicioso (anotó cinco goles) y un declive que coincidió con el de un equipo que terminó descendiendo.

Otro gol a River, por la Copa Libertadores 2021

En tierra de nadie, otra vez Junior le abrió las puertas e hizo el esfuerzo económico de comprar el 50 por ciento del pase a Palmeiras en 3,5 millones de dólares a fines del año pasado. Convirtió 10 goles en 17 cotejos en el torneo de Colombia en el que Junior ya fue eliminado en las semifinales. En el seleccionado también fue citado con frecuencia desde un primer llamado, en 2016. José Pekerman lo incluyó en el plantel para el Mundial 2018, aunque solo disputó un minuto, en el final del triunfo 1-0 sobre Senegal. Borja es uno de los pocos que vulneró la seguridad defensiva del seleccionado argentino de Lionel Scaloni. Con “Dibu” Martínez reemplazado durante el partido por un golpe de Yerry Mina, el colombiano le marcó de cabeza a Agustín Marchesín en el 2-2 por las eliminatorias, en Barranquilla, unas semanas antes de la Copa América de Brasil.

Borja será el 18° colombiano que recala en River. Continuará la estela que dejaron otros compatriotas en el puesto: Juan Pablo Angel, Radamel Falcao, Teófilo Gutiérrez y Rafael Santos Borré (máximo goleador, con 55, en el ciclo de Gallardo). Entre equipos de clubes y el seleccionado, la carrera de Borja va por los 131 goles. Ahora sueña con ampliar la estadística en el Monumental y dejar en los hinchas de River un recuerdo que se imponga al del lejano Topo Gigio.