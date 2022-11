Mundial Qatar 2022: Ecuador sigue sorprendiendo con los goles de Enner Valencia y los planteos de Gustavo Alfaro

escuchar

Ecuador, de la mano de Gustavo Alfaro, sigue sorprendiendo en la Copa del Mundo. Y en eso tiene mucho que ver Enner Valencia, que acababa de hacer uno de los goles más importantes de la historia de Ecuador. La Tri había sufrido un tanto muy tempranero contra los Países Bajos, pero desde entonces los sudamericanos habían tomado por completo la iniciativa del partido, y el empate, que llegó a los 9 minutos del segundo tiempo, se sintió como un desenlace lógico. Pero el festejo de Valencia no fue eufórico ni desaforado. El 1-1 dejó muy bien posicionado al equipo ecuatoriano, que no sólo jugó bien sino que además generó chances de gol como para irse vencedor.

“Mis jugadores se dieron cuenta que podían jugarle de igual a igual a un equipo europeo y “si no se ganó fue porque nos faltó terminar esa jugada, porque estos son partidos de pocas chances y esas chances hay que convertirlas en gol. Eso nos faltó”, analizó el seleccionador Gustavo Alfaro.

De todas formas, más allá de la satisfacción por el rendimiento, todas las miradas estaban puestas en Valencia. Con un semblante serio, se llevó el dedo a la sien, se abrazó con sus compañeros y luego hizo un gesto de escribir sobre su mano. Posiblemente se trate de un gesto apuntado hacia el juez de línea, que en el primer tiempo le había anulado por un jugador en offside que en teoría le tapaba la vista al arquero Andries Noppert. O puede ser que le esté pidiendo al mundo que tome nota del goleador del Mundial de Qatar.

¡LO EMPATÓ ECUADOR!



Enner Valencia estampó el 1-1 ante Países Bajos. Partidazo en el Khalifa Stadium.#TyCSportsMundial pic.twitter.com/jV7faLR8AG — TyC Sports (@TyCSports) November 25, 2022

El gol es el tercero del delantero de Fenerbahce en la actual Copa del Mundo. De hecho, de los últimos seis goles que convirtió Ecuador en la historia del torneo, Valencia los hizo todos, un récord para cualquier país. Todo un logro para el referente del muy joven plantel ecuatoriano, especialmente después de haber sido fuertemente cuestionado por la prensa de su país luego de que Gustavo Alfaro le entregara la cinta de capitán y le endilgara el rol de liderazgo en el que hoy brilla. Su importancia llega hasta el punto de que en la previa del encuentro, luego de que el número 13 tuviera que salir por un esguince de rodilla contra Qatar, el “Profesor” asegurara su presencia en la noche del viernes con una frase contundente: “No lo sacás ni con fuego del equipo”.

Esos fantasmas lo continuaron persiguiendo sobre el final del partido, cuando a cinco minutos de que se cumplan los 90 minutos quedó tendido sobre el césped. Pudo ser el dolor sobre su rodilla o pudo ser una señal de agotamiento por el esfuerzo ecuatoriano, pero tiempo después tuvo que volver a salir del campo de juego, esta vez en camilla. No es segura aún su presencia en el partido final de la fase de grupos, un choque fundamental contra Senegal.

Lesión de Enner Valencia de Ecuador durante el partido de la Copa del Mundo entre Holanda y Ecuador en el Estadio Internacional Khalifa Soccrates Images - Getty Images Europe

La posible pérdida de su talismán sería indudablemente difícil para Ecuador, pero incluso si se confirmara, Alfaro puede estar tranquilo sobre el hecho de que tiene toda una base de jugadores de inmenso talento y entrega sobre la cual confiar. Mientras Valencia actuó como finalizador, Moisés Caicedo se sobrepuso a su error en el gol inicial de Cody Gakpo para convertirse en un coloso en el medio, asediando a los volantes neerlandeses y llevando el equipo hacia adelante. Ángelo Preciado y Pervis Estupiñán ofrecieron peligro constante por las bandas, en particular el carrilero de Brighton, que le ganó todos los duelos individuales a Denzel Dumfries. Y Piero Hincapié no dejó obrar a Steven Bergwijn en el ataque, ni tampoco a su reemplazo, Memphis Depay, gracias a su posicionamiento y anticipo.

Un verdadero esfuerzo colectivo que Alfaro supo apreciar: “Orgulloso de estos chicos y del partido que hicieron. Se los dije después del primer tiempo. No me interesaba el resultado, lo único que me importaba era que cuando volviéramos al vestuario nos reconociéramos por lo que hubiéramos hecho dentro de la cancha”.

Frenkie De Jong, volante de Países Bajos, lucha con Gonzalo Plata; Ecuador sigue mostrando cosas positivas en el Mundial de Qatar RAUL ARBOLEDA - AFP

Jeremy Sarmiento dijo tras el partido: “Respetamos a Holanda. En el primer tiempo nos costó un poco, pero después el profe (Gustavo) Alfaro habló con nosotros, nos dijo que tenemos que ser más fuertes, más agresivos en los duelos, y ahí es donde nos mentalizamos más”.

Y el nivel generó hasta elogios de Van Gaal: “Ecuador jugó mejor y nos superó, por eso el punto que conseguimos es positivo. Perdimos todos los duelos, todas las segundas pelotas fuera ganadas por Ecuador. Pensaba que Ecuador jugaría a un nivel muy alto, advertí que sería más fuerte que Senegal. Y así fue: Ecuador mereció ganar”, dijo el DT de 71 años.

A pesar de haber conseguido toda una hazaña con aquel empate, que le permite depender de sí mismo para avanzar a los octavos de final, la igualdad significa que la tarea que deberá realizar la Tri no será nada fácil. Mientras que los Países Bajos necesitan superar a Qatar, ya eliminado, a Ecuador protagonizará un duelo directo contra Senegal, que necesita el triunfo para sellar su propia clasificación. Tal como ocurrió en este encuentro, Valencia hará todo lo posible por llegar en condiciones al partido, sabiendo que sus rendimientos y la confianza plena de su DT le aseguran su lugar. Pase lo que pase, sabrá que ya hizo historia.

Gustavo Alfaro, DT de Ecuador, da indicaciones en el partido con Países Bajos Tom Weller - dpa