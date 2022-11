Mundial Qatar 2022: en México acusan al Tata Martino de ser el “caballo de Troya” de la selección tras la derrota ante Argentina

escuchar

La derrota por 2-0 frente a la Argentina dejó contra las cuerdas a la selección de México, último después de dos fechas en el Grupo C del Mundial de Qatar, con apenas un punto, debajo de Polonia (4), Argentina y Arabia Saudita (3). De todos modos el ‘Tri’ aún tiene chances de clasificarse a los octavos de final. Pero la situación del seleccionado azteca disparó, como era de esperar, duras críticas hacia el entrenador argentino Gerardo Martino, a cargo de ese conjunto. El Tata, de por sí, ya era cuestionado desde hace varios meses. Y el arranque con malos resultados en la Copa del Mundo no hizo más que profundizar el mal clima hacia el DT rosarino.

“Hay que levantar la cabeza y seguir. Mientras haya posibilidades, siempre hay que intentarlo”, destacó Martino. “Arabia tiene la necesidad de ganar y nosotros también”, agregó sobre su rival del miércoles, en un duelo a todo o nada. México tiene la obligación de ganar por tres goles y aguardar una derrota de Polonia ante la Argentina, o de imponerse por cuatro tantos, lo que le daría la clasificación directa, sin depender del otro cruce de la última fecha. Es una situación muy compleja para un conjunto azteca que no logró anotar un tanto en 180 minutos, y ante la Argentina sólo pateó una vez al arco de Dibu Martínez, un remate de Lozano apenas comenzado el segundo tiempo.

Dentro de este panorama, a Martino le han caído con furia las críticas. Álvaro Morales, comentarista de ESPN México, disparó sin anestesia: “Se los dije. Gerardo el Tata Martino entregaba tácticamente el partido. ¡Qué esperábamos, si tenemos al caballo de Troya en casa! ¿Quién demonios quería que ganara? ¿Nosotros? Porque no hizo absolutamente nada para que ganáramos nosotros. ¿O quería que ganara su país? Hoy la afición mexicana se va muy defraudada. Qué quieren, si regaló tácticamente el partido. ¿Qué pretendió con esos cambios el Tata Martino? ¿Qué pretendió, ponerle en bandeja de plata el bruto partido? ¿Para quién dirigías, Tata?, ¿para nosotros o para ellos?, ¿para quién, maldita sea?”.

Y en su diatriba contra Martino, Morales fue por más: “Quién te paga el dinero, tus casi tres millones de dólares anuales. Eso no te lo van a pagar en otro lado, sólo nosotros. La prensa argentina, que es todo un séquito que el Tata empezó a replicar: ‘hoy el Tata no tiene la culpa, es que no tienen jugadores de elite’. Y nunca hemos tenido jugadores de elite, pero desde 1994 a la fecha siempre nos hemos clasificado a los octavos de final. Siempre hemos tenido una fuerza de la colectividad. Esto también es culpa de los dirigentes: ‘todo lo que viene de la Argentina es maravilloso’. Les encantan los choros Valdano, bielsistas, menottistas”.

Gerardo Martino, durante el partido ante Argentina, a la que dirigió entre 2014 y 2016 Aníbal Greco - La Nación

En un contexto similar, el exarquero de la selección azteca, Adolfo Ríos, cargó con todo contra Martino. “Se puede ganar o perder, es parte de este hermoso deporte, pero hacerlo como hoy es una desgracia, ocasionada por un técnico tibio, que mencionó “haremos lo imposible para que México gane” pues hizo lo posible para que México NO gane!! Una burla total!”, destacó en Twitter.

Y luego, en declaraciones a Claro Sports, fue más directo contra el DT argentino: “En el fútbol puedes ganar o perder pero no entregar en charola de plata como lo hizo Gerardo Martino... ¿Cuántas veces intentó salir [el arquero] Ochoa con un balón largo y los defensores argentinos se daban un banquete? Sin un centro delantero es increíble que pienses llegar al área. Yo tenía mis dudas, le das toda la iniciativa a un equipo como Argentina que sin hacer mucho termina ganando un partido en donde no metiste ni las manos. Como mexicanos vamos al frente y quien limitó todo fue el Tata, que hizo todo porque no ganara México”.

Lluvia de críticas contundentes contra el Tata Martino en México Aníbal Greco - La Nación

No fue el único momento incómodo para Martino. Durante la conferencia de prensa posterior al encuentro, Martino dio sus explicaciones. “Los que competimos estamos acostumbrados a levantarnos, aunque seguramente sea difícil. Sin ninguna duda, después de lo que vi en una hora de partido, de la dignidad con la que enfrentaron a un rival y candidato (al título), no tengo duda de que los vamos a intentar hasta gastar todo lo que tengamos”, aseveró. “Fallamos en alguna cosa muy chiquita. En el primer gol, en el que quedamos tres volantes en el sector donde Argentina estaba atacando. Eso permitió ese gol de Messi, que es un jugador que en cinco minutos, ya lo habíamos dicho, te hace daño. En treinta segundos puede hacerte daño”, analizó.

Pero luego fue consultado sobre si “el planteamiento fue el adecuado”, y aquí el Tata señaló: “Eso lo tenés que explicar vos, que sos periodista. Desde acá, ¿yo le voy a decir a la gente el entusiasmo que tienen que tener? Esto es lo que venimos viviendo desde hace un año y medio. La gente tiene una postura de acuerdo a lo que ustedes le dicen”.

Y luego otro periodista le sugirió que Messi tuvo mucho espacio para jugar: “¿Tuvo mucho espacio? Yo no lo vi así. Debería contestarle sobre algo que no vi. Creo que no lo tuvo, salvo en la jugada del gol. Nosotros cometimos un error que tuvo que ver con juntar a los tres mediocampistas por el mismo sector donde se movió Argentina, y cuando no pudimos abortar esa salida y el rival nos dio la vuelta, encontraron a Messi solo e hizo el gol de media distancia. Pero no vi que durante el partido encontrara muchos espacios. Igual entiendo que los goles de Argentina pueden haber cambiado la mirada sobre lo sucedido. Eso normalmente pasa, porque ustedes analizan el resultado”

LA NACION