Phil Foden, el Francotirador: el vaticinio de Guardiola en 2016, el crack que formó y lo hizo MVP de la Premier League

Manchester City sigue haciendo historia de la mano de Guardiola. El fin de semana pasado logró el récord de ser el primer equipo en lograr ganar cuatro Premier League seguidas. Es un equipo que juega bien, que además lo prolonga en el tiempo y que no se cansa de proyectarse objetivos superadores. Ya lo decía Carlos Bianchi: “Lo más difícil en el fútbol no es llegar, sino confirmar, mantenerse”. Y apuntaba a eso. Uno puede ser campeón por diferentes motivos, circunstancias e individualidades, por méritos colectivos y globales, pero si realmente se es bueno, se demuestra “confirmando”, ganando más que de un título.

Para lograr el objetivo, Guardiola fue haciendo cambios. No es lo mismo este equipo que acaba de levantar la Copa local tras vencer a West Ham por 3-1, que el primero que logró el éxito en la temporada 2020/21. Los once de Pep siempre tienen puntos en común, se pueden analizar como una serie en capítulos, pero se alimentan de una actualización, de una renovación lógica y necesaria. Y ahí fue donde -en paralelo con el éxito de Guardiola en el City- emergió Phil Foden, este delantero de 23 años que fue evolucionando hasta ser determinante ofensiva (y defensivamente) y ser elegido el MVP de la Premier League. “Nunca me aburro de ganar la Premier. Quiero esa sensación cada vez. Quiero seguir ganando tanto como pueda”, dijo Foden tras levantar la Copa, el protagonista del apodo ‘El Francotirador’. Así saca los remates que vencen a los arqueros, así festeja también de cara a la tribuna.

Phil Foden posa con el trofeo de la Premier League 2023/2024. Manchester City fue campeón por cuarta vez seguida y él fue otra vez clave con el aporte de goles y asistencias OLI SCARFF - AFP

¿Por qué ‘Francotirador’? Lo explica Kyle Walker: “¡Llevamos con este apodo desde 2017! Le encanta rematar. Practica en la semana y se esfuerza. Siempre patea mucho. Ahora sus goles están llegando y ojalá pueda seguir así”, había dicho el lateral en marzo pasado. “Nos apoyamos en él. Necesitamos jugadores importantes como Phil. Ellos te ganan los partidos”.

Corría el año 2016. “Me hablan mucho de Jadon Sancho y de Brahim Díaz. Y sí, son muy buenos. Buenísimos. Me encantan. Pero recuerda este otro nombre: Phil Foden. Recuerda el nombre de Foden. No te engaño, es brutal. Jugará conmigo y lo hará muy pronto. De hecho, si el partido de la Copa de la Liga no fuese contra el Manchester United ya lo haría debutar. Es un jugador inglés, muy inglés, zurdo, blanquito de piel, delgado como una caña, con las piernas arqueadas, pero que protege la pelota de lujo y tiene una gran visión de juego. Foden será bestial”, le dijo Pep Guardiola a Martí Perarnau en el Libro ‘Dios salve a Pep’. Y a los pocos meses, agregó: “Foden es un genio. Será estelar. Es de los mejores jugadores jóvenes que he visto nunca”.

Foden no sólo fue importante con goles y asistencias, sino que además fue elegido el MVP de la temporada, el mejor jugador de la Premier 2023/24 que conquistó el City. El jugador habilidoso que no deja parcela del campo sin pisar, dijo: “Dije a principios de año que quería intentar ser uno de los mejores jugadores de nuestra liga. Creo que esta temporada mi juego ha mejorado mucho y me he desempeñado muy bien”.

El gráfico refleja desde dónde pateó Foden los 105 remates en la Premier League 2023/24 y (en rojo) desde dónde convirtió los 19 goles Opta Stats Perform

En la Premier League, Foden jugó 35 partidos e hizo 19 goles –ninguno de penal- y aportó 8 asistencias: según datos de Opta Stats Perform, remató 48 veces al arco (un promedio de 1,37 veces por partido). Y prueba casi con la misma facilidad desde afuera del área (46) como desde adentro (59), con una precisión del 75% y una tasa de conversión del 30%. La mitad de las gambetas que intenta las gana (47 de 97) y el 18% de los pases que intenta son hacia adelante (303 de 1488). Crea un promedio de 2,09 chances de gol por partido para el City (73 en todo el torneo) y su principal virtud es cuando acelera y rompe líneas para adelante con la posesión.

Es un jugador de toda la cancha, como muestra el gráfico, en donde no se ve cuadrícula del césped en la que no haya tocado al menos una vez una pelota. De todas formas, está claro que la posición donde más de mueve, rinde y desequilibra es como wing derecho o interior derecho (ahí genera el 58% de sus intervenciones). Pero su compromiso colectivo lo ha hecho involucrarse defensivamente también, llegando a tocar la pelota en posiciones de lateral derecho o izquierdo.

La cuadrícula del campo: en dónde tomó más veces contacto con la pelota Foden en los 35 partidos que disputó para el título de Manchester City en la Premier League 2023/24 Opta Stats Perform

“Hay jugadores que juegan en una posición y otros que juegan al fútbol. Phil (Foden) es uno de esos privilegiados. Cuando juega retrasado es muy peligroso porque es joven, tiene mucha energía y es capaz de iniciar y finalizar cualquier acción. Sólo le falta mejorar sus decisiones ante el arco”, decía Guardiola en 2021. También pretendía Pep de Foden que aprenda de Bernardo Silva que cada vez que tiene la pelota porque no siempre debe ir hacia adelante. Todo vértigo necesita pausa.

Foden se quedó ahora, en 2024, con el galardón que también aspiraban Erling Haaland (Manchester City), Aleksander Isak (Newcastle), Martin Odegaard (Arsenal), Declan Rice (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Virgil Van Dijk (Liverpool) y Ollie Watkins (Aston Villa). “Si Foden toca la pelota cada treinta segundos es probable que pasen muchas cosas y todas buenas”, dice Guardiola desde 2021.

Defensivamente también creció: completa cerca de 4 recuperaciones por partido (3,63) y sumó 54 entre quites e intercepciones (0,57 de ellos son quites manteniendo la posesión del balón). Le cometen un promedio de 1,71 faltas por cotejo (60) y cometió 14 (un promedio de 0,40 por encuentro). En este punto es importante destacar las diferencias de las ligas. En la Argentina, a jugadores como Esequiel Barco (River) o Valentín Barco (exBoca) llegaron a cometerle 8 faltas por partido en determinados encuentros. En la Premier League se deja jugar más.

Foden en la celebración con Pep Guardiola: admiración mutua Dave Thompson - AP

Foden hizo 27 goles en todas las competencias, su mejor registro anterior había sido 16, en la campaña 2020/21. También según datos de Opta Stats Perform, es el futbolista con más goles convertidos desde afuera del área (6), contando las principales cinco ligas de Europa en la temporada. Y sólo Rodri, con 4.236 minutos, ha jugado más que Foden (4.180 minutos) en todos los torneos con el City. Casualmente es con Rodri con quien más se entiende dentro de la cancha. Al volante central es al que más pases le dio (235) y de quién más pases recibió (285) en la Premier. En el podio de pases realizados y recibidos de Foden, después de Rodri están Kyle Waker y Bernardo Silva. Cerquita, Julián Álvarez (al exRiver le dio 124 pases y recibió de él 114).

El 23 de octubre de 2019, Foden –utilizado como mediocampista interior- apenas había sido titular en un partido de la temporada y se fue expulsado por doble amarilla, pero Guardiola redobló la apuesta: “Nadie confía más en Foden que yo, aunque juegue menos de lo que merece”. En esa victoria ante Atalanta por 5-1, el preparador físico Lorenzo Buenaventura reveló que Foden “ha corrido 1600 metros a más de 22 kilómetros por hora. Nadie hizo más aceleraciones que él, a pesar de que jugó diez minutos menos que el resto”.

El golazo a Real Madrid por la Champions League 2024 PIERRE-PHILIPPE MARCOU - AFP

Wing derecho, interior por todo el frente del ataque, extremo por izquierda; carrilero derecho cuando aplica el sistema 2-1-4-3, también falso 9. A Guardiola le gusta el recurso de ubicar a un delantero habilidoso y veloz (o no tanto) como centrodelantero. Lo incursionó con Lionel Messi, lo probó luego con varios, entre ellos Bernardo Silva, Gundogan, Kevin De Bruyne y… Foden. “El falso 9 lo cura todo. No siempre hay que usarlo, pero en grandes partidos contra equipos que no defienden el área y marcan hombre contra hombre, yo prefiero que el punta baje a jugar al centro del campo y, si sabe jugar, esto es imparable para el rival”. Muy zurdo (uno sólo de los 19 goles fueron con el pie derecho), es algo a seguir perfeccionando.

Perarnau amplió el concepto sobre Foden y los jóvenes que desarrolla Guardiola hace poco en una entrevista con LA NACION: “Cuando llega Pep al City en el 2016 hay tres grandes talentos: Jadon Sancho, Brahim Díaz y Phil Foden. Y por mucha diferente entre sí; el último era el flaquito, blanquito, de piernas arqueadas, Foden. Siete años después, evidentemente el orden del trío ha cambiado por completo y de forma muy exagerada. Phil Foden está muuuuuy por encima del resto. Por lo tanto, las promesas de los 16 años tengo que tomármelas con mucha prudencia. Dicha esta prudencia, en el caso de Lamine Yamal estamos ante un jugador con un talento excepcional. Pero para llegar a la elite, salvo que seas Messi, el resto necesita 5-6 años para formarse, consolidarse, sufrir los malos momentos que seguramente van a venir y, entonces, ver si realmente, con 21-22 años se multiplica el talento respecto del actual”.

Foden también es una de las esperanzas de Inglaterra para ganar la Eurocopa que se desarrollará en paralelo con la Copa América: el delantero jugará dos amistosos -contra Bosnia y Herzegovina el 3 de junio en St. James’ Park y contra Islandia cuatro días después en Wembley- antes del certamen internacional. Phil es uno de los abanderados de la ilusión del DT Gareth Southgate junto con Jude Bellingham, Harry Kane y Bukayo Saka.

“Antes era un niño pequeño con buenas intenciones y ahora es un jugador de primer nivel, de clase mundial. Puede jugar en todos los sitios. Pero por dentro es especialmente bueno”, admitió ahora Pep. Foden cumplirá años este 28 de mayo. Pero se puede colgar otra medalla: antes de los 24 logró transformarse en un mejor jugador, terminó de cruzar el puente entre una promesa y una realidad. Foden no le tiene miedo al salto de categoría: “Creo que el apodo de ‘El Francotirador’ va a permanecer algún tiempo”.

Phil Foden festeja uno de los dos goles que le hizo a West Ham el último fin de semana Dave Thompson - AP