Primera Nacional: así se juegan los cuartos de final del Reducido, por el segundo ascenso

Este fin de semana comienzan los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional 2024, que define el segundo ascenso a la Liga Profesional luego del que logró Aldosivi de Mar del Plata al derrota en la final a San Martín de Tucumán 2 a 0 y coronarse campeón del certamen.

Los encuentros de ida de cada una de las series arrancan con el choque entre San Telmo y el Ciruja y continúan con Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Madryn. All Boys vs. San Martín de San Juan se desarrolla en el cierre de esta jornada mientras que el domingo chocan Quilmes vs. Nueva Chicago.

Todos los cotejos se transmiten en vivo por TV y plataformas digitales mientras que en canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Nueva Chica se cruza con Quilmes en los cuartos de final del Reducido Prensa Nueva Chicago

Cronograma de los partidos de ida del Reducido

Sábado 9

13.45: San Telmo vs. San Martín de Tucumán (TyC Sports).

17.45: Gimnasia de Mendoza vs. Deportivo Madryn (DSports).

19.00: All Boys vs. San Martín de San Juan (TyC Sports).

Domingo 10

19.20: Quilmes vs. Nueva Chicago (TyC Sports).

Los cuartos de final son con partidos de ida y vuelta y con ventaja deportiva para el club mejor preclasificado, por lo que si la serie termina en empata avanzará a semifinales el que tuvo una mejor actuación en la etapa de grupos. Las semifinales también serán a dos encuentros mientras que la definición del Reducido es a un duelo único en cancha neutral.

Las llaves del Reducido de la Primera Nacional, con los ocho equipos en cuartos de final Canchallena

Así llegaron a los cuartos de final del Reducido

Nueva Chicago superó la primera fase del Reducido con un empate 1 a 1 ante Racing de Córdoba. Con ventaja deportiva porque tuvo una mejor actuación en la etapa de grupos, al Torito de Mataderos le alcanzó con una igualdad y en la próxima instancia se medirá ante Quilmes, verdugo de Defensores de Belgrano 2 a 1. Deportivo Madryn y Gimnasia de Mendoza también superaron los octavos porque tenían la parda su favor. El elenco de la Patagonia terminó 0 a 0 con San Miguel mientras que el Lobo mendocino concluyó 1 a 1 con Estudiantes de Buenos Aires en un cotejo que acabó con escándalo.

Los que sí ganaron sus respectivos cotejos fueron San Martín de San Juan y San Telmo. El santo sanjuanino doblegó a Gimnasia y Tiro de Salta 2 a 1 y su próximo oponente será All Boys, que igualó con Colón de Santa Fe 1 a 1 y avanzó por ventaja deportiva. En el caso del Candombero su víctima fue Gimnasia de Jujuy 1 a 0 y tendrá enfrente en la siguiente ronda a San Martín de Tucumán, club que perdió la final del torneo ante Aldosivi de Mar del Plata pero tiene revancha en el Reducido, donde es el mejor preclasificado.

LA NACION