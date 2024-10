Qué necesitan Boca y River para clasificarse a la Copa Libertadores 2025

Las incursiones internacionales en la temporada 2024 de Boca Juniors en la Copa Sudamericana y de River Plate en la Libertadores no fueron como deseaban porque no levantaron los diferentes trofeos y, en consiguiente, no cumplieron sus objetivos. Con sed de revancha para el próximo año, ambos necesitan cerrar bien el corriente calendario para acceder a la siguiente edición del máximo certamen continental por alguna vía.

El camino más directo para el xeneize y el Millonario es coronarse campeón de la Liga Profesional, pero suena a utopía porque están lejos del líder, Vélez Sarsfield con 38 puntos. Con ocho jornadas en juego, queda un máximo de 24 unidades por sumar y el conjunto de Marcelo Gallardo se ubica noveno en la general con 27 unidades (11 menos que el Fortín) y el de Fernando Gago marcha 16° con 25 (13 por detrás de los dirigidos por Gustavo Quinteros).

El otro trayecto que tienen ambos equipos es la Tabla Anual, en la que se contabilizan las unidades obtenidas en la Copa de la Liga y la Liga Profesional. En esa nómina, a falta de ocho jornadas para concluir la temporada en curso River se ubica cuarto con 54 unidades y Boca, octavo con 50.

Actualmente, ambos están en zona de acceso a la Copa Sudamericana 2025 con la salvedad de que se puede liberar el cupo de Vélez, líder con 63, a la Libertadores en caso de que se corone en la Liga Profesional o la Copa Argentina. De darse, el boleto al máximo torneo internacional de Sudamérica será para el cuarto del escalafón anual que, actualmente, es el Millonario.

La Tabla Anual del fútbol argentino, tras la fecha 19 de la Liga Profesional Canchallena

El equipo del barrio porteño de la Boca tiene una tercera opción y es siendo campeón de la Copa Argentina 2024, en la que se encuentra en semifinales vs. Vélez. El encuentro todavía no se programó y en la definición espera Central Córdoba de Santiago del Estero, que eliminó a Huracán 2 a 1 en San Nicolás. Esa alternativa para el elenco de Núñez ya no está vigente porque se despidió en la segunda ronda a manos de Temperley por penales 5 a 4 tras igualar 1 a 1.

Los partidos que le restan a Boca en 2024

Liga Profesional

Vs. Lanús (V) - Domingo 3 de noviembre a las 19.30

Vs. Godoy Cruz (L) - Miércoles 6 de noviembre a las 19.30.

Vs. Sarmiento de Junín (V) - Domingo 10 de noviembre a las 21.30.

Vs. Unión de Santa Fe (L) - Día a confirmar.

Vs. Huracán (V) - Día a confirmar.

Vs. Gimnasia de La Plata (L) - Día a confirmar.

Vs. Newell’s (V) - Día a confirmar.

Vs. Independiente (L) - Día a confirmar.

*Si se consagra campeón, disputará en el cierre de la temporada el Trofeo de Campeones 2024 vs. Estudiantes de La Plata, ganador de la Copa de la Liga 2024.

Copa Argentina 2024

Vs. Vélez - Semifinal - Día y hora a confirmar.

*Si se impone, clasificará a la definición vs. Central Córdoba de Santiago del Estero.

Fernando Gago tiene tres vías para clasificar a Boca Juniors a la Copa Libertadores 2025

Los partidos que le restan a River en 2024

Liga Profesional

Vs. Banfield (L) - Sábado 2 de noviembre a las 18.

Vs. Instituto (V) - Miércoles 6 de noviembre a las 21.30.

Vs. Barracas Central (L) - Domingo 10 de noviembre a las 17.15.

Vs. Independiente Rivadavia (V) - Día a confirmar.

Vs. San Lorenzo (L) - Día a confirmar.

Vs. Estudiantes de La Plata (V) - Día a confirmar.

Vs. Rosario Central (L) - Día a confirmar.

Vs. Racing (V) - Día a confirmar.

LA NACION