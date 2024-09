Quién usará la camiseta número 10 de Lionel Messi: se develó el misterio en la selección argentina para el partido ante Chile

Escuchar

Se acabó el misterio. Ante la ausencia de Lionel Messi, quien se recupera de una lesión en el tobillo derecho, Paulo Dybala será el 10 de la Selección Argentina en el partido de este jueves ante Chile. La Joya, que estará en el banco de los suplentes, será el 14º futbolista albiceleste que portará el histórico dorsal del rosarino desde que la Pulga se adueñó de esa camiseta allá por marzo de 2009. Además, Giovanni Lo Celso llevará la 11 de Ángel Di María.

Este miércoles, en la conferencia previa al partido con la Roja, Lionel Scaloni había mantenido el misterio acerca de quiénes lucirían las emblemáticas camisetas de Messi y de Fideo, los dos grandes ausentes para esta doble fecha de Eliminatorias. “La 10 creo que la ha usado Ángel Correa cuando no estuvo Leo. No es un inconveniente, sabemos que la 10 tiene dueño y se sabe quién es. Es una camiseta a la que le guardamos mucho cariño. Y para la 11 tenemos una idea sobre quién la tiene que llevar, pero vamos a ver si es receptivo y ojalá que así sea”, había expresado el DT.

Dybala vestirá por primera vez la camiseta 10 en sus ocho años como jugador de la Selección. El número que más lo identificó fue el 21, con el que disputó los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022 y la Copa América de 2019. Sin embargo, durante los ciclos de Eduardo Bauza y Gerardo Martino también portó la 19 ante Paraguay, la 7 frente a Brasil y Colombia y la 22 contra Perú. Ausente en las últimas dos copas América, el atacante de la Roma retornó a la Selección en esta última convocatoria a raíz, justamente, de las ausencias de Messi y Di María. Aun así, Dybala fue premiado por Scaloni para llevar nada menos que la 10 del capitán. ¿Un voto de confianza de parte del DT o una maniobra para evitar cargar de presión a alguno de los 11 titulares?

Paulo Dybala llevará la camiseta número 10 en ausencia de Lionel Messi

Lo Celso, en tanto, utilizó la número 20 entre su debut en la Mayor en 2016 y la previa del Mundial 2022 (quedó afuera por lesión) y luego le cedió su número a Alexis Mac Allister, quien mantuvo ese dorsal tras la obtención del título en Qatar. El volante que acaba de fichar por Betis llevó la 17 ante Curazao, la 21 frente a Australia e Indonesia y, a partir de marzo de este año, la 16 de Thiago Almada.

Por otra parte, es prácticamente un hecho que Nicolás Otamendi tomará la cinta de capitán que también quedó vacante por la lesión de Messi y el retiro de la Selección de Di María, que será homenajeado en la previa del encuentro. De confirmarse la noticia sería la cuarta vez que el zaguero porta el brazalete durante su etapa como jugador de la Selección, ya que también capitaneó al equipo desde el arranque vs. Brasil en 2018, y ante Chile y Alemania en 2019; y recibió la cinta de Messi en un amistoso con Nicaragua y en otros dos partidos de Eliminatorias tras la salida de Di María.

Otamendi fue capitán de Argentina en los recientes Juegos Olímpicos París 2024; este jueves llevaría la cinta de la selección mayor Santiago Filipuzzi

Los 10 de la Selección sin Messi

Messi vistió por primera vez la 10 de la Selección el 15 de marzo de 2009, en el Monumental, en una victoria por 4-0 por las Eliminatorias rumbo a Sudáfrica 2010. Días antes de ese compromiso, Juan Román Riquelme había renunciado al combinado nacional y Diego Maradona no dudó en elegir a su sucesor. Desde entonces, Messi faltó a 55 encuentros entre Eliminatorias, Copa América y partidos amistosos; de los cuales en 27 (el 50%) dejó su camiseta a resguardo de algún compañero.

Quien más veces reemplazó a Messi con la 10 fue su amigo Sergio Agüero, que llevó ese dorsal en ocho oportunidades: ante Perú, Ecuador y Bosnia en 2013; frente a Alemania en 2014; otra vez con Ecuador en 2015; nuevamente vs. Perú y contra Paraguay en 2016; y ante Bolivia en 2017. Fueron tres partidos con Alejandro Sabella, dos con Martino y tres con Edgardo Bauza.

Sergio Agüero, con la número 10 de la selección, en un encuentro de eliminatorias en Córdoba frente a Paraguay, en 2016 EITAN ABRAMOVICH - AFP

Con el Tata hubo cinco números 10 distintos: Messi, Agüero, Erik Lamela (ante Bolivia), Javier Pastore (vs. Paraguay) y Di María (frente a Brasil y Colombia). Diego utilizó cuatro: Messi, Walter Erviti (ante Costa Rica), Federico Insúa (frente a Jamaica) y Ariel Ortega (contra Haití), todos una vez. Con Batista también llevaron la 10 Maximiliano Moralez (contra Venezuela), Enzo Pérez (ante Ecuador y Paraguay) y Nicolás Gaitán (frente a Nigeria y Polonia). Mientras que Alejandro Sabella optó por Héctor Canteros (dos veces), Lucas Mugni (fue al banco y no ingresó) y Walter Montillo para afrontar una seguidilla de cuatro clásicos con Brasil. Con Bauza solo Banega y Agüero portaron la 10 de la Pulga y con Sampaoli no tuvo quien la defienda pese a que la Pulga no fue convocado ante Singapur, Nigeria, Italia ni España.

Héctor Canteros lleva la 10 de Argentina ante la marca de Neymar y Ronaldinho, en un partido ante Brasil en 2011, en Córdoba ALEJANDRO PAGNI - AFP

El ciclo en el que más veces faltó el capitán fue justamente en el de Lionel Scaloni: fueron 18 ausencias en seis años; 11 por no estar citado, cuatro por descanso y tres por lesión. Sin embargo, solo una vez el DT de la Selección le reasignó el dorsal de Lionel a otro convocado, y fue por caso de fuerza mayor. A partir del inicio de estas Eliminatorias, la FIFA ordenó que los números de las camisetas deben ser corridos, del 1 al 23: los 11 titulares y los 12 suplentes. Por ese motivo, a Scaloni no le quedó otra opción que concederle la 10 a Ángel Correa para el partido de la segunda fecha de la clasificación ante Bolivia, en la que Argentina goleó 3-0 con goles de Enzo Fernández, Nicolás Tagliafico y Nicolás González. El ex San Lorenzo estuvo en el banco y entró a los 41 minutos del segundo tiempo en lugar de Alexis Mac Allister, por lo que apenas tocó la pelota.

Este jueves, Paulo Dybala cumplirá el sueño de todo jugador: vestir la 10 de la Selección aunque sea por unos minutos.