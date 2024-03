Escuchar

Un tiro libre magistral de Juan Fernando Quintero salvó de la derrota a Racing ante Defensa y Justicia. Pero la clase del colombiano no alcanzó para que el equipo iniciara una remontada necesaria que lo acercara otra vez a la zona de clasificación para los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. El 1 a 1 lo deja con 15 puntos en 11 fechas, a falta de tres jornadas de la etapa regular. Casi un milagro necesita para pasar a los playoffs, algo que hizo en cada una de las disputas de esta copa, que tuvo su primera versión en 2019, con la pausa por la cuarentena.

Por eso el empate conseguido in extremis no alcanzó a cambiar los ánimos. Porque ya no había más margen para la Academia. Llegó a este partido con un pasado inmediato que lo perseguía. Apenas cosechó un punto de los últimos nueve, aquel del 0 a 0 contra Platense al que siguieron las derrotas contra Sarmiento y Boca. Además, tiene un historial negativo contra Defensa y Justicia, al que no vence desde el Torneo Transición 2014: se suceden siete empates y tres triunfos del Halcón.

Gustavo Costas abandonó el esquema con el que se había acomodado el equipo después del duro golpe de la primera fecha ante Unión. La línea de tres defensores, con Santiago Sosa como último hombre, tuvo su final con el traspié en la Bombonera. El entrenador volvió a la fila de cuatro en el fondo, con Sosa incorporado a la mitad de la cancha, en tándem con un Bruno Zuculini que miró más el arco de enfrente que el propio.

La aparición de Santiago Solari le dio vértigo a un equipo que no tuvo mitad de cancha. Por momentos el partido parecía de tenis: las miradas de los espectadores iban de un área a la otra, al mismo ritmo que el juego. Porque Defensa es otro equipo que apuesta a las transiciones rápidas y con esas contraofensivas aprovechó algunos desacoples del retroceso de Racing, propios de un funcionamiento todavía no aceitado.

La atención de la mitad celeste y blanca de Avellaneda estaba puestas en Leonardo Sigali. El número 30, que no sumaba minutos desde el primer tiempo del estreno frente a Unión, cuando salió lesionado, regresó con su cinta de capitán apretada al bíceps izquierdo. Costas no le había hecho lugar cuando el defensor se había recuperado de su desgarro porque estaba conforme con el rendimiento defensivo. La derrota a manos de Boca lo hizo cambiar de opinión. Sigali arribó en 2018, hace ya seis años. Fue campeón. Mantuvo un nivel muy alto. Pero la escena del penal fallido de Jonathan Galván y aquel abrazo a Fernando Gago terminaron por romper la relación con los hinchas. Cuando se fue reemplazado, aun en desventaja, salió aplaudido.

Sin embargo, los motivos por los que Defensa y Justicia demoró en encontrar la ventaja están en las manos de Gabriel Arias. A los ocho minutos del segundo tiempo, el Cilindro ya empezaba a mostrar su nerviosismo. “Movete, Racing, movete...”, se escuchó. Al ida y vuelta del partido y al clima de tensión se sumó la aparición del VAR. En primer lugar, para silenciar, por fuera de juego de Maximiliano Salas, la explosión que había tenido el público un minuto antes, con un tanto de Adrián Martínez. Y al rato, con la fórmula inversa. Diego Bonfá levantó la bandera, pero Gastón Togni estaba habilitado cuando realizó el centro al que Santiago Ramos Mingo le puso la cabeza.

El gol visitante llegó justo después de que la Academia haya movido el banco de suplentes. Una escena similar a la que se había vivido la última fecha. La de los cambios es una de las materias que Costas todavía tiene en deuda. La otra, es cómo reacciona el equipo a los golpes. Ante Boca había mostrado una reacción parcial para dar vuelta el marcador, pero quedó en anécdota porque sólo duró un puñado de minutos.

Al cóctel de nervios que se vivía en el Cilindro, Defensa y Justicia le añadió un ingrediente más: el paso del tiempo. El carrito médico ingresó tres veces durante el 1 a 0. La calma no aparecía por ningún lado en la Academia. Ni siquiera parecía estar en el botín zurdo de Juan Fernando Quintero. Hasta que le quedó un tiro libre en el balcón del área y la colgó del ángulo.

El desahogo que había quedado apagado dos veces (la segunda, luego de que Darío Herrera cobraba una falta imperceptible previa a un zapatazo de Facundo Mura) esta vez fue total. Incluso, con peleas entre los bancos. Nueve minutos de descuento dio el árbitro Herrera por las demoras. Pero la Academia no encontró cómo llevarse tres puntos que lo mantengan en vida en la Copa de la Liga. La placa fue 1 a 1. Uno: como los puntos cosechados que lo dejan cada vez más lejos de la zona de clasificación a los cuartos de final.