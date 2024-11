Racing vs. Corinthians: resumen, goles y resultado del partido de la Copa Libertadores 2024

Habrá un equipo argentino en la final de la Copa Sudamericana 2024. Con oficio, amor propio, ganas y entusiasmo, Racing derrotó al Corinthians de Memphis Depay y se metió en la final del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, en la que se verá las caras con otro equipo brasileño, Cruzeiro, que dejó en el camino a Lanús. El resultado global fue de 4 a 3 por un empate 2 a 2 en Brasil y una victoria por 2 a 1 en la Argentina.

Pasaron 32 años para que la Academia regrese al último partido de un torneo continental. La última vez había sido en el marco de la Supercopa de 1992, en la que perdió, justamente, con Cruzeiro, por 4 a 1. La sed de revancha está más latente que nunca. El ganador de este certamen, además, sacará ventaja en el historial en finales ante el rival de turno ya que, hasta el momento, ganaron una cada uno (Racing festejó en la Supercopa 1988 por 3 a 2).

Será, además, la sexta definición de Copa Sudamericana entre argentinos y brasileños. Los clubes criollos tienen dominio en los duelos de este tipo, con tres triunfos (Independiente vs. Goias en 2010 y vs. Flamengo en 2017, y Lanús vs. Ponte Preta en 2013) contra dos de las instituciones vecinas (Internacional de Porto Alegre vs. Estudiantes de La Plata en 2008 y San Pablo vs. Tigre en 2012).

El equipo dirigido por Gustavo Costas es difícil de entender. Tiene dos caras muy marcadas. En el plano local es irregular, suele jugar mal y está a 10 puntos del líder Vélez. La hinchada, incluso, critica recurrentemente al equipo por el nivel de juego. En el ámbito internacional, en tanto, parece infalible, al menos como local, condición en la que ganó todos los partidos que disputó en la actual Sudamericana, cinco de ellos por tres o más goles: 3 a 0 a Bragantino, Coquimbo Unido y Sportivo Luqueño en la etapa de grupos, 6 a 1 a Huachipato en octavos de final, 4 a 1 a Atlético Paranaense en cuartos y 2 a 1 vs. Corinthians en las semifinales.

Gustavo Costas sueña con ganar un título internacional con el club de sus amores JUAN MABROMATA - AFP

En la noche de este jueves, el comienzo no fue el esperado. Cuando apenas transcurrían seis minutos, Yuri Alberto puso en ventaja parcial a Corinthians tras una asistencia magistral de taco del neerlandés Depay y, 20 minutos después, el arquero de Racing, el chileno Gabriel Arias, le tapó un mano a mano claro a Rodrigo Garro que hubiese estirado el marcador a favor del visitante. A partir de ese momento, la Academia empezó a hacerse fuerte.

El empate llegó a los 36′, de penal, por intermedio del colombiano Juan Fernando Quintero, la gran figura de la jornada. El ex River, especialista en partidos importantes, se hizo cargo del remate desde los doce pasos sancionado por el árbitro chileno Felipe González y pateó fuerte al medio para poner el 1 a 1 parcial. El propio ‘Juanfer’ sentenció el 2 a 1 definitivo tres minutos después tras una gran jugada: Maximiliano Salas sacó rápido un lateral desde atrás de mitad de cancha con Corinthians mal parado en la línea de fondo, Adrián ‘Maravilla’ Martínez peinó la pelota y el ‘8′ cafetero definió con sutileza ante la salida del arquero Hugo Nogueira.

La final ante Cruzeiro será el sábado 23 de noviembre en el estadio La Nueva Olla de Asunción, Paraguay. Las entradas se pusieron a la venta esta semana, cuando aún no se sabía qué equipos iban a jugarla. Los precios van desde los 50 hasta los 200 dólares, aunque las entradas más costosas se podrán conseguir a partir de este viernes 1° de noviembre. Las más económicas, en tanto, son exclusivas para los socios de los equipos finalistas.

Precios de las entradas para la final de la Copa Sudamericana 2024

Categoría 1: Desde USD 130 hasta USD 200 (disponibles desde el viernes 1° de noviembre).

Desde USD 130 hasta USD 200 (disponibles desde el viernes 1° de noviembre). Categoría 2: USD 100.

USD 100. Categoría 3: USD 50 - USD 60 (exclusivas para hinchas de los clubes finalistas).

*De acuerdo con el concepto operativo de la CONMEBOL, cada club finalista gestionará y definirá su propia política de venta de entradas para los sectores exclusivos de sus respectivos hinchas.

Resumen Racing 2 - 1 Corinthians

LA NACION