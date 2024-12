Randal Kolo Muani y un nuevo déjà vu del Mundial: el delantero de PSG falló en otro mano a mano como el que le ganó Dibu Martínez

Al igual que la semana pasada ante Nantes, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique dejó dos puntos, esta vez en su visita a Auxerre al firmar un 0-0 por la 14ª fecha de la Ligue 1. PSG se mantiene como líder con una ventaja de ocho puntos sobre Olympique Marseille y Monaco, que deben sus partidos de este fin de semana.

En ese contexto, llamó la atención una fallida definición de Randal Kolo Muani, que en tiempo adicional, con la pelota dominada y mano a mano con Donovan Léon, disparó... e hizo chocar la pelota con las piernas del arquero. Una acción que hizo recordar la final de todos los tiempos, la de Qatar 2022. El efecto Dibu Martínez evidentemente lo persigue.

A pesar de las numerosas ocasiones y de la superior posesión del conjunto parisino (75%), el marcador inicial no se movió en la cancha del recién ascendido Auxerre.

Cae Kolo Muani, víctima de una infracción de Kevin Danois; el delantero tiene buen nivel, pero las ocasiones perdidas en los cara a cara con el arco a disposición ya son un tormento para el francés. FRANCK FIFE - AFP

Todo, en medio de unas supuestas tensiones en el vestuario de PSG entre el director técnico español y algunos jugadores. Como contra Nantes, Ousmane Dembélé, cuya relación con Luis Enrique no pasa un buen mejor momento, vio el inicio del partido desde el banco. Y tampoco contribuyó lo esperado cuando saltó al terreno de juego con media hora por delante. Por otro lado, en el arco regresó el italiano Gianluigi Donnarumma. “No tengo nada que reprochar a mis jugadores. Ellos dan todo”, afirmó el entrenador luego de que el equipo disparara 24 veces, 11 efectivas al arco, y no consiguiera goles. “No tengo dudas. Las dudas vienen de vosotros”, dijo, en referencia a los medios.

Por su parte, Kolo Muani, un excelente delantero que suele tropezar en el área ajena, fue tendencia en las redes sociales. Aquél de Emiliano Martínez no fue un único antecedente de falla del francés en un mano a mano con un arquero.

¡SÍ, LA GRAN DIBU MARTÍNEZ! Kolo Muani tuvo el triunfo agónico del PSG ante Auxerre, pero el arquero Donovan Leon se hizo gigante para atajar el mano a mano.



En julio pasado, Francia protagonizó una definición llena de tensión contra Portugal en la etapa de cuartos de final de la Eurocopa. Entre los varios atractivos que entregó el partido hubo una jugada que también despertó la memoria de los hinchas argentinos. ¿De qué se trató? De una situación de gol que no terminó en conversión y, que, de concretarse, habría modificado el resultado final del encuentro, que –incluso después de un alargue– finalizó 0-0. En la definición por penales celebró Francia, por 5-3.

Habían transcurrido diez minutos del segundo tiempo en Hamburgo, Alemania. Kolo Muani participó en un ataque por el centro y fue a buscar una devolución de Jules Koundé que –al igual que en aquella salvada de Dibu en la final del Mundial–, cayó flotando, tras picar. En esta ocasión, el atacante remató de derecha y cruzado, pero la pelota fue aventada casi sobre la línea del arco por Rubén Dias, zaguero central de Manchester City. Era una chance clara.

Justo un día antes de ese partido de Francia, en la victoria argentina por penales sobre Ecuador luego de un 1-1 en un cuarto de final por la Copa América, Martínez había rememorado un gesto técnico que había emulado la parada a Kolo Muani. Ecuador edificó una gran jugada por la izquierda, con toques rápidos y precisos. Enner Valencia envió un centro atrás y Jeremy Sarmiento dominó la pelota, desairó a Cristian Romero con un amague y se aprontó para abrir el marcador. Pero en la puerta del área chica apareció Dibu, estiró las piernas y frenó el remate con la izquierda, como en Qatar 2022.

¡APARECIÓ EL DIBU!



El 3 de febrero de 2023, Kolo Muani había recordado la acción del arquero argentino, clave para la consagración mundialista ante Francia: “Todavía sigo viéndola. La conozco de memoria”, dijo entonces al portal deportivo Bein Sports. “En mi cabeza me decía «ahí, Randal. Tenés que tirar ahí»”. Y agregó que luego de ver la repetición una y otra veces, se le ocurrieron cientos de definiciones diferentes con las que podía hacer el gol. “Disparé al primer palo, pero el arquero hizo una muy buena atajada. Perdí ese duelo. Había otras soluciones: podía picarla, encontrar a Kylian [Mbappé, solo a su izquierda], pero en el momento no las vi. Es mirando el video que descubrí las otras posibilidades. Pero es muy tarde. No se puede hacer nada”, comentó.

“Todavía lo tengo atragantado y lo tendré de por vida”, dijo quien este viernes habrá tenido una sensación similar, más allá de que PSG sigue primero, cómodo. Las críticas por el juego global y por su nueva oportunidad perdida volvieron a estar en las portadas de los principales medios.

LA NACION