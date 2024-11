Real Madrid no tiene paz: la mujer de Valverde se quejó en redes y Ancelotti tuvo que salir a contestar

Real Madrid no atraviesa la mejor etapa y eso se vio reflejado este martes cuando el equipo dirigido por Carlo Ancelotti perdió ante Milan por 3 a 1 en la cuarta jornada de la primera etapa de la Champions League 2024-2025. En medio de la crisis futbolística por la que atraviesa el conjunto merengue, la esposa del volante Federico Valverde, la argentina Mina Bonino, cuestionó al DT por haber reemplazado a su marido y, además, hacerlo jugar en otro puesto. “Tengo que cerrar esto porque me llevan presa”, apuntó la periodista deportiva segundos después de que el técnico decidiera dejar en el vestuario a su pareja. “Donde mejor juega Fede es de pivote… Ja, ja, ja, ¿cuándo van a entender que Fede no es extremo?”, criticó.

Finalizado el partido, y ya en conferencia de prensa, Ancelotti fue consultado sobre el mensaje de Bonino - publicación que tras viralizarse, la mujer decidió borrar - que juzgó el cambio: “De lo que opina la gente en las redes sociales para mí es muy complicado”, dijo el director técnico.

Luego de la caída en la Champions: la mujer de Valverde, enojada, se quejó porque el jugador de Real Madrid fue sustituido

Así y todo, Ancelotti decidió explicar por qué decidió dejar en el vestuario a Aurélien Tchouaméni y a Valverde para dar entrada a Eduardo Camavinga y Brahim Díaz. “Lo quité [al volante uruguayo] porque para mí no estaba a su 100%. Tuvo problemas en la espalda. Parecía que había recuperado porque entrenó bien ayer [por el lunes], pero parecía que no estaba a su mejor nivel físico, por eso lo cambié”, ahondó el DT.

Si algo predominó este martes en el encuentro entre Real Madrid y Milan, que tuvo lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, fueron los abucheos contra el desempeño del conjunto blanco. El Madrid siguió a su revés por 4 a 0 ante el Barcelona en el clásico de La Liga española con una derrota por 3 a 1 contra el Milan en la Champions, con goles de Malick Thiaw, el exmadrilista Álvaro Morata y Tijani Reijnders.

“No es tan importante ser paciente o no. Nos falta algo y se ve en el campo, el equipo no es capaz de mostrar una buena versión y tenemos que arreglarlo”, reconoció Ancelotti en conferencia de prensa. “La preocupación es normal y la noche va a ser muy larga. Tenemos que encontrar la solidez que tuvimos durante mucho tiempo. Recibimos siete goles en los últimos dos partidos y es demasiado para un equipo que construyó su fuerza en la solidez”, agregó el italiano, visiblemente golpeado por el mal resultado.

El nuevo revés dejó al Madrid en el puesto 17 en la fase de liga de 36 equipos de la Liga de Campeones. “Tenemos que mantenernos unidos e intentar corregir lo que estamos haciendo mal”, dijo el mediocampista Luka Modrić. “No es una crisis, esa no es una palabra que me guste mencionar. Llevo aquí 12 años y no es la primera vez que veo esta situación. La calidad no es suficiente, necesitamos trabajar más como equipo, entonces es más fácil para nosotros. Estoy seguro de que nos levantaremos de nuevo”, agregó al finalizar el encuentro.

La defensa es un problema para Madrid, que recibió 10 goles en sus últimos cuatro partidos. El ataque también falló. De nuevo, Kylian Mbappé no pudo conectar con sus compañeros de equipo Vinícius Júnior y Rodrygo en la delantera. “El vestuario es sano; ahora hay que aceptar la realidad, no lo estamos haciendo bien. Así es complicado llegar al final de la temporada”, comentó Ancelotti. “La clave está en defender mejor. Tenemos la confianza que este equipo va a mejorar, como siempre”, sumó.

