El River de Marcelo Gallardo se fija un objetivo: recuperar al cerebro más experimentado del equipo

Escuchar

Experiencia, jerarquía y liderazgo. Los argumentos de Ignacio Martín Fernández para meterse como titular en la serie frente a Colo Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores están sobre la mesa. A los 34 años, el mediocampista multicampeón recuperó terreno y pelea para volver a ganarse un lugar en la formación titular en medio de un año más que irregular. Y si hay alguien que conoce en profundidad lo que Nacho le puede aportar al equipo es Marcelo Gallardo, quien analiza seriamente la posibilidad de incluirlo para jugar este martes en Chile. Recuperar al cerebro de River es el objetivo .

Del martes 3 al sábado 7 se dio una pequeña (pero intensa) preparación en un hotel en Pilar, donde River estuvo concentrado y trabajando en doble turno para potenciarse físicamente, en la búsqueda del ideal que el Muñeco pretende para su juego. Y allí uno de los jugadores que mejor trabajó y que más aprovechó la oportunidad para sacar ventaja fue Nacho Fernández , que además se destacó con un gol y un interesante nivel en el amistoso informal con Platense de aquel sábado por la mañana a puertas cerradas, en Núñez. Al igual que Jeremías Ledesma, Milton Casco y Leandro González Pirez, el volante completó los 90 minutos y dejó muy conforme al DT, que en la semana lo probó y lo confirmó como titular para jugar ante Atlético Tucumán, el viernes último, en el Monumental.

𝗣𝗜𝗥𝗘𝗭 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗔 𝗘𝗟 𝗘𝗠𝗣𝗔𝗧𝗘 💪



⚽️ Centro perfecto de Nacho Fernández y González Pirez en las alturas marca el primero.pic.twitter.com/NWAajGJaTT — River, el más grande (@RiverRMG) September 14, 2024

Vaya si capitalizó su oportunidad Nacho, que se retiró aplaudido por todo el estadio tras una positiva actuación en la primera victoria en Liga Profesional desde el regreso del Muñeco . No solamente asistió a González Pirez en el 1-1 con un centro perfecto desde el córner, sino que también fue pieza fundamental de un juego ofensivo más dinámico, preciso y directo y se lo vio potenciado físicamente, con mejor despliegue y agilidad. Tras 69 minutos de fútbol, el DT dispuso el ingreso de Manuel Lanzini para darle un poco de descanso de cara al duelo copero en Santiago de Chile.

“ A Nacho lo vi bien, por eso lo hice jugar. Encontré en estas semanas jugadores que necesitaban ponerse en una mejor forma para competir de la manera en la que yo quiero que compitan entre ellos , para después decidir quién está para jugar siendo lo más justo en la elección de ese armado del once inicial. Necesito tener bien a todos, a los que inician y a los que les toca esperar en el banco. No hago enfoque en Nacho, sino en otros que ingresaron desde el banco o no tuvieron minutos. Recuperamos una dinámica diferente, una competencia interna y sana ”, explicó Gallardo en conferencia de prensa.

#LaSonrisaDelMuñeco: ¡Con GALLARDO a la cabeza, River partió a Chile para disputar la ida de los 4tos de la #Libertadores vs. Colo Colo!



📺 #DisneyPlus pic.twitter.com/4SSWd55cYw — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2024

Fernández jugó 37 de los 41 partidos que disputó River en el año, con 23 titularidades, dos goles, 10 asistencias y 1924 minutos acumulados para alcanzar un promedio de 52 minutos por encuentro. Comenzó como pieza infaltable del equipo de Martín Demichelis durante 2023 y el primer semestre de 2024, luego fue alternando por su baja en el rendimiento. Tal es así que hasta junio había ido sólo seis veces al banco y desde el regreso del fútbol tras el parate por la Copa América estuvo en nueve partidos como suplente. Es más, hasta el viernes pasado, el propio Gallardo lo había utilizado como titular únicamente ante Gimnasia (1-1) en La Plata con un equipo alternativo .

En esta Copa Libertadores, Nacho jugó siete de los ocho encuentros del campeonato : su única ausencia se debió a una leve avulsión vertebral que lo marginó del último partido de la fase de grupos ante Deportivo Táchira (2-0) como local. Luego, fue titular ante Deportivo Táchira (2-0) en Venezuela, con Nacional (2-0 y 2-2) tanto en casa como de visitante y frente a Libertad (2-0) en el Monumental. Mientras que ingresó frente a Libertad (2-1) en Asunción y en los dos compromisos ante Talleres de la reciente serie de octavos de final para acumular 343 minutos (49′ de promedio).

Ignacio 'Nacho' Fernández es el jugador por el que apuesta Gallardo para manejar los hijos de River en el choque con Colo Colo, en Chile Agencia AFP

“Tenemos muy en claro lo que está en juego, y en este año que es muy particular. Sin dejarnos trastornar desde afuera, que no nos tiene que llegar ni a nosotros ni a los hinchas. Siempre dije que el fútbol no es magia y que necesitamos tiempo para trabajar”, explicó Gallardo, quien con ese tiempo apuesta a poner al 100% a una de las piezas fundamentales de grandes conquistas de su primer ciclo. El talentoso mediocampista de Dudignac está ante las puertas de una nueva oportunidad.