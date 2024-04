Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo de River: “Se vulneró y modificó el protocolo VAR”

Escuchar

Luego de la derrota en el superclásico y, sobre todo, de la polémica suscitada en torno a la decisión del VAR de anular el gol en contra de Cristian Lema cuando el encuentro iba igualado 1 a 1, River puso la guardia alta. “La pelota le rebota a Lema y entra. Romero saca la pelota adentro. Extrañamente y vulnerando todo el proceso del protocolo VAR, la jugada se analiza y el VAR, sin ninguna herramienta que demuestre que la pelota no entró, decide que no es gol. Para mí, no hay dudas de que entró”, opinó Ignacio Villarroel, vicepresidente segundo del club de Núñez, en declaraciones a Radio Continental.

Villarroel insistió: “Se vulneró y modificó el protocolo VAR. Es clarísimo el protocolo y, a nuestro modo de ver, se vulneró. Si vos escuchás los audios, los jugadores de Boca están pidiendo una falta. Si me preguntás a mí, la pelota entró”, continuó el directivo millonario. “Boca hizo un buen partido, no estoy discutiendo su triunfo en el campo de juego. Sé el esfuerzo que hace la AFA en la inversión del VAR, pero lo que digo es que hay tecnología en el mundo que podemos incorporar para que esto funcione mejor”, aportó. Se refiere a la tecnología de línea de gol (”goal-line technology”, en inglés) que reporta en forma automática al cronómetro del árbitro principal cuando la pelota traspasa la línea de sentencia en su totalidad. El sistema se utilizó, por ejemplo, en la final del mundial de Qatar 2022, cuando el polaco Szymon Marciniak convalidó el tercer gol argentino ante Francia, señalado por Lionel Messi.

Villarroel también se refirió al trámite del Superclásico disputado en Córdoba y al futuro de Martín Demichelis al frente del equipo: “A nadie le gusta perder un partido como el del sábado, pero esto es River y tenemos pasado mañana (por el miércoles) un partido por Copa Libertadores. Demichelis tiene todo el respaldo nuestro, sin dudas. Le tiene un gran amor a River, es un tipo súper formado con un método muy claro. Ha sido muy exitoso, el primer año que llega gana un campeonato de una manera apabullante. Después de año y medio perdió su primer clásico. Está haciendo debutar y progresar a chicos del club”, valoró Villarroel en Continental. El vicepresidente segundo de River continuó ensalzando la tarea del actual entrenador: “Vemos cómo se está trabajando desde hace un año y medio, y los resultados. Martín está trabajando muy bien, confío mucho en el plantel y en Demichelis. S e perdió un partido: eso no va a modificar un trabajo a largo plazo. Siempre tenemos cosas para mejorar, porque River siempre te exige. Todo lo que hacemos es para que River sea cada vez más grande”.

En otro tramo de la entrevista, Villarroel comparó a Demichelis con Marcelo Gallardo, su antecesor en el cargo: “La historia de River es enorme, y por supuesto que los ocho años de Gallardo fueron muy exitosos. El momento en que asume Martìn no es fácil, mucha gente pensaba que iba a ser muchísimo más difícil de lo que fue agarrar la conducción de River después de eso”. Y también se refirió a los aumentos anunciados por el club para que los socios renueven sus abonos: “Vivimos en un país con una inflación extraordinaria y los costos del club no son ajenos a eso. Por eso decidimos avanzar con un aumento en los abonos para un campeonato que va a tener el doble de partidos que la Copa de la Liga . Siempre queremos cuidar al socio y somos conscientes de eso”, apuntó.

River piensa en Libertad

Mientras tanto, Demichelis y el cuerpo técnico ya piensan en pasar página y dejar de lado la dolorosa eliminación de la Copa de la Liga. El compromiso ante Libertad (Paraguay) de este miércoles a las 21.30 (hora de la Argentina) representa una gran oportunidad. En este sentido, el entrenador piensa un par de cambios para el partido en tierras paraguayas: Sebastián Boselli, Nicolás Fonseca y Pablo Solari son candidatos a estar desde el arranque. El uruguayo jugaría en el lateral derecho en lugar de Andrés Herrera, de opaco rendimiento ante Boca. Su compatriota Fonseca se quedaría con un lugar en la mitad de la cancha (en reemplazo de Rodrigo Villagra), mientras que Solari jugaría en lugar de Facunco Colidio. Así, el equipo millonario formaría con Franco Armani; Andrés Herrera o Boselli, González Pírez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Rodrigo Villagra o Nicolás Fonseca, Rodrigo Aliendro, Claudio Echeverri, Ignacio Fernández; Pablo Solari y Miguel Borja.

