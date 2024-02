escuchar

Con el aura positiva que le dejaron los festejos de los últimos dos clásicos, River prepara una semana trascendental. No será decisiva desde lo numérico, pero resulta crucial para el espíritu y la confianza de un equipo que todavía busca encontrar su mejor versión. Y aunque los números y el rendimiento reciente lo presenten como favorito, volverá a estar obligado a hacerse cargo del desarrollo del juego, aprovechar las 85 mil personas que colmarán el Monumental y doblegar a su rival para festejar en casa. Hay mucho en juego en una semana que tiene al menos cinco incógnitas por resolver.

1) ¿Cómo puede River sentirse más seguro defensivamente?

“Me pidieron que busque las espaldas de los defensores, porque a la hora de atacar tienen muy buen pie, pero a la hora de defender son distraídos”. Las palabras de Braian Galván, tras convertir el gol de Banfield en el Monumental, abrieron el debate. Porque más allá de que al Millonario solo le convirtieron dos goles en los primeros siete primeros partidos del año, la sensación es que el equipo aún no logra transmitir máxima seguridad al perder la pelota. Al ser siempre protagonista y asumir riesgos, se expone y apuesta a retroceder en velocidad o defender mano a mano y aún no pudo pulir esa faceta.

De cara al domingo, hay tres puestos en la defensa que parecen tener garantías de titularidad: González Pirez y Paulo Díaz en la zaga y Enzo Díaz en el lateral izquierdo. La lucha estará en la derecha: ¿Andrés Herrera o Agustín Sant’Anna? De los últimos cuatro partidos, el flamante refuerzo fue titular por Copa Argentina e ingresó en los tres partidos de la Copa de la Liga, acumulando 74 minutos.

Paulo Díaz, la cuota de seguridad en el fondo de River River Plate

2) Tres para dos puestos: ¿quiénes juegan en el medio?

En la línea del mediocampo, la figura de Rodrigo Villagra, por quien River invirtió más de ocho millones de dólares, emerge como una alternativa concreta para el clásico. Nicolás Fonseca y Rodrigo Aliendro fueron titulares los seis partidos del torneo en un esquema cambiante (4-2-3-1, 4-2-2-2 o 4-1-3-2), pero sus niveles no terminaron de convencer. El volante ítalo-uruguayo, que entró por la lesión de Kranevitter -volvería a los convocados el domingo-, fue de menor a mayor y despejó dudas iniciales, pero no tuvo un buen juego ante el Taladro: tiene pase claro hacia adelante, pero la marca y el retroceso no es su fuerte. En tanto, el ex volante de Colón aún está impreciso e incómodo, sin poder mostrar lo mejor de su conocido nivel.

“Entrenamos las tres variantes posibles en la mitad de la cancha con Fonseca, Villagra y Aliendro. Creo que entre esos tres pares, Aliendro es quien puede aportar más en ataque”, dijo Demichelis tras no utilizar a Villagra en el último partido. El DT debe definir si sostiene el eje Fonseca-Aliendro o si le da la oportunidad al ex Talleres: por sus características de quite y anticipo, es el único que podría sostenerse como único central.

Rodrigo Aliendro, una de las variantes que evalúa Demichelis para el domingo en el mediocampo Gonzalo Colini - LA NACIÓN

3) La duda del delantero: ¿llega Miguel Borja?

Con siete goles en seis partidos, Borja es el goleador del año de River. Pero la carrera de su implacable nivel se detuvo el miércoles pasado: sufrió una lesión muscular en la parte alta del aductor izquierdo ante Atlético y se perdió el 1-1 con Banfield. Deberá apostar a una intensa recuperación con kinesiología, gimnasio y tareas de campo para llegar al clásico. Su objetivo será recuperarse en 10 días.

“Dentro de lo malo tuvimos la grata sorpresa de que la lesión no fue tan grave. Miguel es optimista y nosotros lo estamos acompañando, creemos que puede llegar bien”, dijo Demichelis. Y aunque por plazos parece difícil, el grado bajo de la lesión, la zona de la misma y la gran masa muscular del colombiano le permiten al cuerpo médico de River no descartarlo. En caso de no llegar, Solari, con gol incluido ante Banfield, parece liderar la carrera para reemplazarlo.

Pablo Solari, una opción para el ataque de River en caso de que no llegue Borja LA NACION/Manuel Cortina

4) ¿Cuántos minutos tendrán los juveniles?

Más allá de los posibles regresos de Kranevitter y Lanzini a la nómina de convocados, hay tres juveniles que seguirán en la lista de Demichelis: Mastantuono, Echeverri y Ruberto. Los tres juveniles tendrán su protagonismo en el Monumental: dos como posibles titulares y uno desde el banco.

Mastantuono viene de ser titular y es el suplente con mayor cantidad de minutos en el año: suma 319, repartidos en los siete juegos del calendario (fue tres veces titular), lo cual lo deposita con posibilidades de ir desde el arranque. Echeverri regresó el domingo tras el Preolímpico, entró 32 minutos y revolucionó el ataque millonario. Y Ruberto, aunque hoy es el único centro delantero natural que tiene disponible, posiblemente aguardará su chance en el banco con números interesantes: lleva dos goles en 142 minutos en siete juegos y Barovero le ahogó el tercero tras una buena definición ante Banfield. Todos tendrán sus oportunidad.

Mastantuono, con buenas chances de ser titular frente a Boca X @RiverPlate

5) Demichelis y su tarde especial: ¿cuánto se juega el DT?

Con la lupa encima por parte del hincha de River, el técnico vivirá otra jornada especial en el Monumental. Tendrá una oportunidad para continuar con su proceso de reconquistar al público: más allá del arranque con altibajos, River tiene cuatro victorias y tres empates; 15 goles a favor, dos en contra y un equipo que ha mostrado destellos del nivel que puede alcanzar.

Demichelis intentará alargar su buena racha en los clásicos Fernando Font

“Estamos en una etapa en la que no encontramos todavía nuestro mejor nivel. Estamos bien, pero se puede estar mejor. Imagino a un River protagonista contra Boca. Tenemos un rival al que le queremos ganar jugando bien”, explicó Demichelis, quien apuntó contra los rumores mediáticos y las posibles desestabilizaciones en la previa del clásico: “Es divertido, es parte de nuestra cultura. Me puedo equivocar como entrenador, pero antes de pelearme con un jugador me voy a mi casa. Todo lo que digan, pierden tiempo. Ah, y sigo viviendo en Libertador”. Y aunque el DT sabe que las miradas estarán puestas en su planteo, sus decisiones y el resultado, el clásico no será tan determinante como la Libertadores, su deuda hasta el momento como DT.