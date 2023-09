escuchar

Son días sensibles en el mundo River. Después de la explosión mediática del contrapunto entre el director técnico Martín Demichelis y el plantel profesional por su reunión off the record y las supuestas revelaciones del entrenador a periodistas en el predio de Ezeiza, el equipo debe volver a empezar. Porque más allá de las declaraciones públicas del DT, los futbolistas y los dirigentes para calmar las aguas, el domingo se dará una prueba de fuego contra Arsenal, desde las 19.30 en el Monumental. No sólo será el esperado reencuentro con el hincha después del cimbronazo interno, sino también un partido en el que River estará obligado a ganar, convencer y cambiar la imagen después de la paupérrima tarea en la caída ante Vélez en Liniers en la última fecha de la Copa de la Liga Profesional.

Quizás sólo el tiempo permita la cicatrización total de las heridas que dejaron las eliminaciones de la Copa Libertadores y la Copa Argentina, potenciadas por los alborotados momentos vividos durante los últimos diez días. Pero la reunión que se dio entre Demichelis y el capitán Enzo Pérez a comienzos de la semana pasada, más charlas individuales y grupales que tuvo el DT con referentes del plantel, permitieron bajar un cambio, entender lo sucedido y resetear el chip para volver empezar. “Juntos y entre todos”, fue el mensaje que se bajó para salir a flote de un momento áspero. El entrenador se encargó de desmentir rumores y aclarar la situación con los futbolistas, que remarcaron la importancia del hermetismo y deslizaron que son situaciones que no deben repetirse.

Aquella derrota a manos de Vélez

Pero nadie puede negar que los cimientos se movieron, a punto tal que se dieron modificaciones en el trabajo diario. En una decisión consensuada entre todas las partes y con la intención de descomprimir un ambiente enrarecido, se acordó la salida de Ricardo Dasso, el jefe de prensa que arribó en el inicio del ciclo, como hombre de confianza de Demichelis. Desde este martes está desvinculado, y el Departamento de Comunicación, Medios y Digital se hizo cargo del puesto sin una figura fija, en línea con un reordenamiento general de las áreas del club que viene realizando la Comisión Directiva. Coletazos de la turbulencia.

Después de la consagración en la Liga Profesional, el River de Demichelis encadenó varios golpes.

“Puertas para adentro”, fue el claro mensaje que bajó Enzo Pérez frente a los micrófonos de ESPN luego del amistoso que River le ganó por 1-0 a Universidad Católica el sábado pasado en San Nicolás. Un síntoma del momento: aunque la relación entre el plantel y el cuerpo técnico no se quebró, ciertas diferencias quedaron expuestas. “Sobre lo que pasó… Lo que hablo y dejo de hablar, lo hago puertas para adentro. Yo me enfoco en ayudar y en que el equipo siga creciendo. Tenemos partidos muy importantes por delante y tenemos que enfocarnos en eso”, dijo el capitán. Conclusión: toda cuestión interna que se deba resolver entre el plantel y el cuerpo técnico debe quedar en la privacidad.

Por otro lado, después de que tanto Enzo Francescoli como Leonardo Ponzio, integrantes de la secretaría técnica, negaran una “crisis”, el propio Demichelis intentó bajar un mensaje de armonía con los pilares del plantel: “No vamos a cambiar nuestra manera de trabajar con seriedad y disciplina. Convivimos dentro de una armonía que nos hace fuertes. No sé de dónde vienen las balas porque no me pongo a escuchar, a leer ni a mirar. Estoy orgulloso de ser el entrenador de River. Exijo a los jugadores y ellos responden porque son muy competitivos. Los números reflejan esto que te digo: Armani, Nacho Fernández, Casco y Enzo Pérez fueron cuatro de los cinco que más jugaron en el año. No tengo a los grandes para que manejen a un vestuarioN los tengo para jugar, para ser competitivos. Ellos marcan el camino”.

La última imagen de River, todo un desconcierto en el 1-2 en Liniers por la Copa de la Liga Profesional. LA NACION/Manuel Cortina

En lo futbolístico, el cruce con Arsenal deberá ser un nuevo punto de partida para el equipo, que afrontará dos juegos consecutivos en el Monumental, ya que el próximo jueves recibirá a Atlético Tucumán para extender la histórica racha de 16 triunfos en fila en ese estadio. Y en esa idea de volver a las bases del conjunto campeón que está obligado a recuperar la memoria, el director técnico por primera vez pudo trabajar con los 31 futbolistas de la nómina profesional a disposición completa. Leandro González Pirez, Rodrigo Aliendro y Gonzalo Martínez ya recibieron el alta médica y se entrenan a la par de sus compañeros.

Pity Martínez, todavía no listo

Así, a la espera de la evaluación final que el sábado harán a Nicolás De La Cruz tras la ventana FIFA, González Pirez y Aliendro –Pity necesita al menos una semana más de reacondicionamiento futbolístico–, Demichelis volvió a trabajar con el esquema de cinco mediocampistas que consolidó durante todo el año, dejando atrás el 4-3-3 que probó contra Vélez. Por consiguiente, Armani estará en el arco; Santiago Simón o Milton Casco, Paulo Díaz, Ramiro Funes Mori y Enzo Díaz se ubicarían en el fondo; Pérez y Matías Kranevitter compartirían el eje del campo, con Nacho Fernández o De La Cruz, Manuel Lanzini y Esequiel Barco como segunda línea, y el colombiano Miguel Ángel Borja como referencia de ataque. Volver a empezar. Con lo viejo conocido.