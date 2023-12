escuchar

En medio de algunas dudas, Martín Demichelis, el entrenador de River, tiene una certeza: Enzo Pérez, capitán y jugador insigne del equipo, comandará la mitad de la cancha desde el inicio ante Belgrano, de Córdoba. El encuentro por los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional será el domingo a las 18.30 en el estadio Mario Alberto Kempes, de la capital cordobesa, y será dirigido por Facundo Tello. En caso de igualdad no habrá alargue, sino disparos desde un punto de penal.

Para el mendocino Pérez puede ser un partido especialísimo: en caso de no clasificarse River para una semifinal, se daría la última actuación del bicampeón de Copa Libertadores e ídolo del club rojiblanco. Él nunca lo confirmó, pero es un secreto a voces que dejará la institución cuando concluya la participación millonaria en esta competencia. No se retiraría, sino que continuaría en otro equipo, para lo cual tiene varias propuestas.

Los tres partidos sin triunfos que relegaron a River al segundo puesto de su zona pese a no tener competencia internacional en el semestre calaron hondo en el cuerpo técnico millonario. Por esa razón no se sabrá hasta último momento la formación titular. Algunos referentes estarán desde el inicio, como Franco Armani en el arco, Milton Casco en el lateral izquierdo de la defensa y Pérez en el centro de la cancha. También se sabe que Demichelis no contará con el colombiano Miguel Borja, desgarrado, y que el venezolano Salomón Rondón parte con más chances de reemplazarlo.

Santiago Simón puede volver al costado derecho de la retaguardia, puede regresar Rodrigo Aliendro a la zona media y se instalaría Pablo Solari o Facundo Colidio en la línea de volantes ofensivos. Todo esto practicó Demichelis en una semana en la que no dispuso durante varios días de Gonzalo “Pity” Martínez. El entrenamiento de este sábado será decisivo para definir quiénes estarán desde el comienzo y se estima que el DT informará la nómina de concentrados y los titulares antes de emprender el viaje a Córdoba.

Pese a que la distensión muscular en el sóleo derecho que padece desde hace tres semanas no le permitió ejercitarse con normalidad en los primeros días, Martínez recibió el alta médica y será uno de los integrantes de la delegación. Lo más probable es que el ex futbolista de Huracán y Atlanta United esté en el banco de suplentes. La alineación estaría integrada por Armani; Simón, Leandro González Pirez, Paulo Díaz y Casco; Pérez y Nicolás De la Cruz; Solari, Esequiel Barco y Colidio o Aliendro; Rondón.

El plantel millonario se entrenó este viernes bajo la lluvia en el predio de Ezeiza. Borja realizó tareas diferenciadas por un desgarro en el aductor derecho que sufrió el último domingo. Para el delantero colombiano se estima una recuperación de al menos dos semanas. Está descartado para el este fin de semana y dependerá de su evolución para el caso de que River se clasifique para las semifinales de la Copa de la Liga.

El plantel volverá a trabajar este sábado a la tarde en River Camp y luego se difundirá la lista de convocados para el choque con el Pirata. Este año, el equipo millonario jugó contra el celeste en la segunda fecha de la Liga Profesional y cayó por 2-1, pero éste será un partido eliminatorio.

De no pasar de etapa, River quedará inactivo hasta el 22 o el 23 de diciembre, cuando protagonice en Santiago del Estero la final del Trofeo de Campeones frente al ganador de la Copa de la Liga. Además, la semana que viene van a incorporarse los sub 17 que jugaron el Mundial de Indonesia y terminaron cuartos: Claudio Echeverri, Agustín Ruberto, Ian Subiabre, Ulises Giménez y Franco Mastantuono.

Si bien el único que estaba trabajando en el plantel profesional era el “Diablito” Echeverri, el cuerpo técnico está evaluando sumar a todos a las últimas semanas de trabajo en virtud de que tienen chances de ser parte de la pretemporada que se realizará en Tampa, Estados Unidos, durante enero. Por esta razón, ya están gestionando las visas de los juveniles, que viajarían junto chicos de la reserva, como el zaguero central Daniel Zabala y algún jugador más que decidirá Demichelis antes de fin de año.

