Tras la operación del martes pasado de un hematoma subdural en su cabeza, Diego Maradona continúa internado en la Clínica Olivos para realizarle "un tratamiento de un cuadro de abstinencia que va a durar unos cuantos días", tal como anunció el jueves su médico Leopoldo Luque. Mientras la recuperación avanza de forma "excelente", esta mañana, al llegar al establecimiento, el doctor habló con la prensa y dejó una contundente frase para explicar las dificultades del proceso.

"Esta es una de las pocas veces que se le dice que no a Diego. Era una utopía que se quede más días en el posoperatorio, aunque siempre lo quise. Él necesita muchos cuidados. Todos sabemos que Diego necesita muchos cuidados. Se me ha criticado a mí o a la atención médica. Y lo que más quise desde que lo conocí es brindarle la mejor atención, pero Diego es muy difícil. Muy difícil. No se imaginan lo que es Diego", contó Luque, rodeado por los micrófonos y desde arriba de su moto al llegar a la Clínica Olivos.

"En esta oportunidad había que ser o intentar ser más fuertes que él. A futuro hay un tratamiento a corto plazo o a largo plazo. Pero pensar un plan para tratar a Diego lo podemos pensar todos, parece sencillo. Hasta se me critica a mí por Instagram, la gente me dice que lo descuido, como si yo fuese el culpable. Estamos trabajando mucho los que estamos cerca de él y lo que más deseo es que esté bien. Hay que aprovechar las oportunidades", agregó el médico del técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Ahora, se espera que este mediodía o esta tarde llegue el nuevo parte médico para conocer su evolución y más detalles del "tratamiento de abstinencia", del que no hubo detalles especificados. Según Luque, Diego ya puede caminar, habla y se lo nota mucho más claro, pero todavía necesita unos días en la Clínica para mejorar antes de volver a su domicilio para continuar con la recuperación.

"La comunicación fue muy buena con la familia, la decisión fue en conjunto. Diego entendió siempre que se tenía que quedar en el hospital, pero esta vez no le vamos a hacer caso a él. Últimamente lo vi muy bien. Se va a quedar, está sedado. Diego entendió siempre, pero sigue insistiendo que no, pero se va a quedar. A Diego no se lo convence, pero usamos recursos", cerró el doctor.

Por lo general, el síndrome de abstinencia es la unión de reacciones físicas o corporales que ocurren cuando una persona deja de consumir sustancias a las que es adicta. La adicción puede estar ligada a alguna sustancia psicoactiva, bebidas con alcohol, tabaco u otras drogas.

