Copa Argentina: Vélez le dio un duro golpe a San Lorenzo, sigue en carrera y se sostiene con la clase de la juventud

Vélez juega muy bien. Representa lo mejor del fútbol argentino. San Lorenzo, en cambio, está de capa caída. No le sale una. En un partido electrizante, con el respaldo de los pibes, el equipo de Liniers se impuso por 3 a 1 y se clasificó para los cuartos de final de la Copa Argentina. Jugará con el vencedor de Independiente vs. Godoy Cruz.

El segundo tanto del Fortín pareció en ser conseguido posición adelantada, pero en este torneo no hay VAR. Algo más: este certamen permite que haya hinchas de unos y otros. Hubo alegría, hubo tristeza. Como lo fue siempre. Miles y miles de San Lorenzo. Miles y miles de Vélez. El juego de toda la vida, que hoy parece una misión imposible en la Liga Profesional. Y en el ascenso, claro está. El color del fútbol argentino, ni más ni menos.

Cuello marcó el 1-1 transitorio Jorge Baravalle - FOTOBAIRES

Ya en los primeros instantes Vélez se adueñó de la pelota, del desarrollo. Un disparo de Braian Romero, cruzado y bajo, abrió el juego de las certezas: así iba a ser el desarrollo. Con el equipo de Liniers al ataque, con el azulgrana dispuesto a las respuestas rápidas.

Agustín Bouzat y el chico Christian Ordóñez marcaron la temperatura del espectáculo. Prepotencia en el círculo central, indispensables en el quite y la circulación, gigantes ante el esfuerzo mayúsculo de Eric Remedi y Elián Irala (otro pibe de buen futuro) en la misma zona. Y fue el juvenil del Fortín quien abrió el marcador. Lo hizo como 9 y de zurda, luego de una excelente combinación colectiva, el sello de un equipo que sigue creciendo.

San Lorenzo recibió un impacto doloroso Jorge Baravalle - FOTOBAIRES

Se despertó San Lorenzo, con ráfagas de Braida por el carril izquierdo. Iván Leguizamón, tan escurridizo como ineficaz, fue otra de las apuestas del Ciclón. De a ratos, el espectáculo fue electrizante, de ida y vuelta. Con pimienta, con dosis de un clásico moderno, arropado por miles de hinchas.

Un córner de Claudio Aquino (medias bajas y la confirmación de que éste es su momento ideal) casi sorprendió a Facundo Altamirano, el arquero que sostuvo a San Lorenzo. Eso sí: las molestias físicas de Braida complicaron más al Ciclón. El volante quiso continuar, pero el dolor fue más fuerte. Antes, de todos modos, salió Remedi, también lesionado. Mala fortuna sufrió San Lorenzo.

Sin embargo, fue. Fue con alma y vida, y Vélez se descuidó, y un cabezazo de Alexis Cuello estableció la igualdad. Y el Ciclón dispuso de una situación ideal, un remate de Irala que sacó Tomás Marchiori. Fue el mundo del revés: San Lorenzo tomó el control del partido que había sido de Vélez en la primera mitad.

Enorme triunfo de Vélez Jorge Baravalle - FOTOBAIRES

El final fue a toda orquesta. Y un pase genial de Michael Santos (¿estaba off-side?) a Romero acabó con el suspenso: un zurdazo del artillero a siete minutos del cierre.

La actualidad los separa. Parece un abismo, aunque en el fútbol argentino nada es lo que parece. Vélez alcanzó la final de la Copa de la Liga, y luego del receso por la Copa Argentina no para de ganar. A veces, gusta. El director técnico Gustavo Quinteros atravesó algunas tormentas (algunas, deportivas, como una dura derrota contra River y un grave caso judicial que derivó en la salida de cuatro jugadores), pero recompuso piezas y entusiasma con la propuesta.

Tiene un enorme arquero, Marchiori; mantiene a Valentín Gómez en la defensa, Aquino se tomó en serio el trabajo de ser enganche y Thiago Fernández es el mejor exponente juvenil de nuestro medio. El plantel no es amplio y se excede en sangre joven, pero tiene explosión y se nota la sintonía entre el DT y el plantel.

Braida corre a Pizzini; el volante de San Lorenzo salió lesionado Jorge Baravalle - FOTOBAIRES

Algo que no ocurre con Leandro Romagnoli y sus intérpretes. San Lorenzo logró la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores –lo que no es poco–, pero con los refuerzos habilitados, o sin ellos, no encuentra la brújula. Sugiere ser más arriesgado el ciclo de Pipi que el de Rubén Insua, pero lo que hay es chispazos en el desorden. En la Liga Profesional suma 7 unidades (con un partido pendiente, a mitad de camino, contra Godoy Cruz), diez menos que Vélez. Nicolás Tripicchio, en el lateral derecho, y Reali, en el vértice izquierdo, son algunas de las caras nuevas de una era que avanza y retrocede, entre embates internos de las autoridades. San Lorenzo venía de igualar sin goles con Independiente en el mismo estadio. Llegó a esta instancia tras dejar en el camino a otro Independiente, el de Chivilcoy (1-0), y a Chacarita (2-0).

Vélez había goleado como local a Defensa y Justicia por 3 a 0, expectante en la lucha por la Liga, ya que se ubica tercero con 17 puntos, a dos unidades del líder, Huracán. Su camino en la Copa Argentina no es sencillo: en los treintaidosavos de final dejó fuera con un ajustado 2-1 a Sportivo Las Parejas, y con el mismo resultado eliminó a Arsenal en los dieciseisavos.

Compacto de Vélez 3 vs. San Lorenzo 1

En el final de fiesta velezano, Maher Carrizo, de 18 años y en su presentación, selló el triunfo. A lo grande.