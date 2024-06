Liga Profesional: San Lorenzo perdió con Sarmiento y en el Nuevo Gasómetro, en un lunes con suplentes y dudas

Escuchar

San Lorenzo recibió a Sarmiento con alivio. Con el suspiro lógico de haber cumplido el gran objetivo del semestre: estar en los octavos de final de la Copa Libertadores, instancia que –en algún momento del camino- parecía casi imposible, con la salida de Rubén Darío Insua en el medio. No obstante, cerrar esta primera parte del año con mejores números domésticos también era importante por no conocer el triunfo. Sigue de la misma manera: cayó ante los juninenses por 1-0 y no sale de los puestos de abajo. En el arco, por el mal de ausencias, se presentó Mateo Clemente, de 21 años.

El hincha llegó al Nuevo Gasómetro palpitando el duelo continental: este lunes supo que Atlético Mineiro, de Brasil, será su rival para los octavos de final. Conjunto de los más duros de la competición, dejó un sabor tradicional en el ambiente azulgrana, que se acostumbró a que el azar de los certámenes internacionales le sirva desafíos muy complejos.

Mateo Clemente, el arquero juvenil, tuvo una buena tarea Fotobaires

Leandro Romagnoli presentó un once con una mitad titular y otra, suplente. El próximo viernes, el Ciclón disputará los 16avos de final de la Copa Argentina frente a Chacarita. Por ende, varios descansaron tras la clasificación conseguida ante Palmeiras en Brasil: Jhohan Romaña, Eric Remedi, Elián Irala, Iván Leguizamón y Alexis Cuello. No arriesgó a Facundo Altamirano y no contó con Adam Bareiro, ya instalado en la delegación paraguaya para la Copa América.

Así las cosas, el trámite comenzó con la chispa apagada. Extraño, pero coherente al mismo tiempo por la realidad local de ambos: apenas habían acumulado un punto, con el asterisco en Boedo por el encuentro suspendido ante Godoy Cruz. Eran necesarios los tres puntos para ambos, pero disputaron la primera etapa con una energía a contramano.

El festejo de Sarmiento, el desconsuelo de San Lorenzo Fotobaires

La idea inicial de Israel Damonte estuvo más abocada al orden. Tanto que casi no tuvo ambición: con un remate llovido y nada peligroso hizo que a los 40 minutos el debutante Mateo Clemente recién agarrara cómodo el primer acercamiento de Sarmiento.

¿San Lorenzo? Tuvo el protagonismo, pero le costó incomodar. Apenas dos situaciones promediando el primer capítulo: un tiro libre de Cristian Ferreira controlado por Lucas Acosta y, enseguida, un cabezazo peligroso de Malcom Braida que encontró la mano izquierda del arquero. Insinuó siempre con las combinaciones entre Ferreira y Cristian Barrios, pero sin conectar con éxito.

El segundo capítulo presentó un cambio clave en Damonte. No sólo por el ingreso del atacante potente David Gallardo, sino por la postura: adelantó los volantes por los costados y estuvo más dispuesto a jugar al palo por palo. Se abrió el partido y el dinamismo.

Ferreira creció ante los espacios, pero también agigantó al arquero Acosta, que le sacó otro gran tiro libre. Cuando Romagnoli, en efecto, rompió el 4-2-3-1 para juntar gente ofensiva en un 4-1-4-1 más vertiginoso (Leguizamón y Cuello se sumaron a Barrios y Ferreira), llegó la sorpresa: a los 24 minutos, en lo que fue la primera llegada seria de la visita, se escapó Valentín Burgoa, centró para que Sergio Quiroga rebotara y Manuel García convirtiera desde la puerta del área. El juvenil Clemente nada pudo hacer: el vuelo fue estéril.

El arquero, de buena tarea, se entrena con los profesionales desde 2021 y firmó un contrato con la institución hasta diciembre del 2026. Nacido en Olavarría, surgido del club Embajadores (de su ciudad natal) llegó a San Lorenzo a principios de 2019 tras un breve paso por las divisiones inferiores de Estudiantes de La Plata y ese mismo año alcanzó dos finales con la sexta categoría. Fue convocado para ser parte de la Selección Argentina Sub 17 y hasta se dio el gusto de poder ser sparring de la selección... y de Lionel Messi.

San Lorenzo intentó igualar con empuje: hasta Quiroga sacó un gol en la línea. Sarmiento se llevó un triunfo clave. Mientras se ilusiona con la Libertadores, el Ciclón no deberá relajarse en la Liga Profesional.