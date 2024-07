Marcelo Tinelli intervino en el conflicto de San Lorenzo con Independiente Rivadavia y un nuevo mensaje cambió el rumbo del escándalo

Escuchar

Crece el escándalo por el –al parecer– frustrado pase de Matías Reali de Independiente Rivadavia a San Lorenzo, por un supuesto comprobante fraudulento que el club de Boedo le envió al mendocino. Daniel Vila, el presidente de la entidad cuyana, pretende que el jugador regrese cuanto antes (San Lorenzo realiza la pretemporada en Uruguay e Independiente Rivadavia se entrena en Córdoba). El empresario realizó la prometida denuncia judicial, siguió haciendo acusaciones públicas y, en medio, surgió otro nombre: el de Marcelo Tinelli.

El ex dirigente de San Lorenzo siempre genera revuelo en el club azulgrana. De antigua amistad con Marcelo Moretti, el presidente actual, y de cordial relación con Vila, con quien compartió días en América TV, hizo un llamado de cortesía para apaciguar los ánimos. Pero todo sigue muy caliente. Y la directiva de San Lorenzo, mientras empieza una investigación interna, publicó un comunicado. Acorralada, acusó a Independiente Rivadavia.

El informe suscribe: “En el día de la fecha, San Lorenzo nuevamente intentó realizar el segundo pago acordado a Independiente Rivadavia por la ficha del jugador Matías Reali, oportunamente convenida su compra con el club mendocino. Sin embargo, la cuenta indicada por el club vendedor para recibir el dinero no se encontraba operativa por cuestiones ajenas a nuestra institución.

Estado de situación de la transferencia de Matías Reali



En el día de la fecha, San Lorenzo nuevamente intentó realizar el segundo pago acordado a Independiente Rivadavia por la ficha del jugador Matías Reali, oportunamente convenida su compra con el club mendocino. Sin embargo,… pic.twitter.com/OgAmUqRXtA — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 4, 2024

“Autoridades del club, en presencia de una escribana pública, intentaron realizar en la sede central del Banco Macro el depósito acordado para la compra del jugador en cuestión. Dicha cuenta fue la indicada en el contrato para realizar el pago de U$S594.500.- y a la cual fue enviada la fallida transferencia inicial.

“Debemos destacar la buena fe de nuestra institución en pos de que se concrete la compra que aquí nos ocupa, teniendo presente la total conformidad y disposición de Matías Reali para jugar en San Lorenzo. En concordancia con esto, resaltamos que el primer pago por U$S500.000.- se efectuó en efectivo el viernes pasado a la firma del contrato”. Y sigue, en los mismos términos.

Bienvenido al club, Matías Reali 💙❤️ pic.twitter.com/8C50AP43Df — Nestor Ortigoza (@negroortigoza) June 29, 2024

¿Cómo arrancó la historia? Apenas pasaron seis días desde su llegada al club, pero de inmediato explotó una bomba en el fútbol argentino. Reali fue presentado como jugador de San Lorenzo, proveniente de Independiente Rivadavia. Pero este miércoles, Vila hizo una grave denuncia contra el club de Buenos Aires por el pago de la ficha del futbolista: “Nos estafó”.

Según un comunicado de San Lorenzo, el acuerdo con la Lepra se cerró por 1,8 millones de dólares por la totalidad del pase del atacante, que selló su vínculo hasta diciembre de 2027. Reali, de 26 años, se realizó la revisión médica la semana pasada. Vila fue tajante sobre lo sucedido: “San Lorenzo se manejó muy mal con el tema Reali. Nos estafó. Nos enviaron un certificado de transferencia trucho”, acusó el empresario.

“El pase se cayó. La operación fue el viernes, cuando San Lorenzo tenía que pagar una parte al contado y otra por una transferencia. El lunes fuimos al banco a ver si había sido acreditada la transferencia y no estaba; tampoco estuvo el martes. Fue el vicepresidente, se hizo presente en el banco, habló con el gerente y éste le dijo que la transferencia no sólo no estaba acreditada, sino que la cuenta desde la que se había hecho la presunta transferencia era inexistente”, detalló Vila. Por último, agregó: “Procedimos primero a rescindir el contrato a San Lorenzo, y a notificarle al jugador que tenía que hacerse presente en Córdoba en la pretemporada de Independiente Rivadavia. Notificamos a la AFA también y formulamos la denuncia porque fuimos estafados en nuestra buena fe”, amplió.

💣 Daniel Vila acaba de DENUNCIAR por ESTAFA a Marcelo Moretti, Pte. de #CASLA, y a Pablo García Lago, secretario general.



👉🏾Se rescinde el contrato a San Lorenzo y se le notifica a Reali que tiene que presentarse en la pretemporada de #CSIR.



📌AFA fue notificada https://t.co/jDLrlURNnG pic.twitter.com/IT3SBJTlKg — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) July 4, 2024

En Mendoza varios medios afirman que desde San Lorenzo enviaron un comprobante apócrifo sobre el pago de los 500.000 dólares faltantes, que nunca llegó al club. Es más: en las últimas horas trascendió que estaría involucrada una financiera. Como consecuencia, Vila denunció penalmente a Moretti y al secretario Pablo García Lago y elevó una carta a AFA para informar lo sucedido y exigir el regreso inmediato del hábil volante.

Tinelli y Vila tienen una cordial relación, más allá de que en algún momento compitieron por la presidencia de la Asociación del Fútbol Argentina. Gerardo Viercovich

Mientras tanto, San Lorenzo se encuentra en Uruguay, con el jugador. Y Vila siguió declarando. “Para mí el tema está terminado. Se quiso acreditar el pago en escribanía con un comprobante de transferencia adulterado y nunca llegó. Era el 50% de contado y el otro 50% vía transferencia. Cuando llevás eso a una escribanía nadie en su sano juicio puede imaginar que es algo que no existe. Ni siquiera existe la cuenta corriente por la que se hace el pago”, comentó.

“La operación está totalmente caída porque hay una pérdida absoluta de confianza. Si hago una transacción, te doy una parte al contado y una parte financiada a plazos para que me pagues, y si ya en el contado me traés un comprobante trucho y una cuenta inexistente, se perdió la confianza. No hay ninguna manera de reflotarla”, insistió.

Al mismo tiempo, cuestionó a los dirigentes del Ciclón, que afrontan varios contratiempos desde que asumieron, siete meses atrás. “Nuestro gerente deportivo le comunicó [a Reali] que tenía que presentarse hoy en Córdoba a la pretemporada. Desde San Lorenzo le dijeron que se quedara tranquilo, que hoy iban a arreglar el problema y todo iba a estar solucionado, cosa que no es cierta. Espero que le digan la verdad y dejen de mentirle. No hay ninguna chance que esta operación se reflote”, enfatizó Vila.

Néstor Ortigoza, el manager de San Lorenzo, y Marcelo Moretti, el presidente, que fue denunciado penalmente por Vila. X

“El daño que le están haciendo a Matías Reali es inmenso. Lo han puesto en una situación en la que no merece estar. De buena fe se fue al club donde quería jugar, tenía la ilusión de jugar Copa Libertadores y de crecer. Pero lo han puesto en una situación de la que no es parte. Ahora tiene que volver a Independiente y si tiene algún tipo de lesión en este tiempo será responsabilidad de San Lorenzo y tendremos que actuar legalmente. Yo distingo las cosas. Por algo no denunciamos al club, sí a los dirigentes que fraudulentamente quisieron acreditar un pago”, aludió a Moretti y García Lago.

Fue entonces cuando apareció la figura de Tinelli, ex presidente y de controvertido y extenso paso por el Ciclón. El empresario, de reciente aparición pública por una entrevista con Lionel Messi en Estados Unidos, está muy cerca del seleccionado argentino que disputa la Copa América. “Marcelo me llamó anoche desde Miami. Me contó que lo había llamado el actual presidente de San Lorenzo y le dije lo mismo que vengo diciendo en estas horas: no hay ninguna chance de reflotar la operación”, advirtió Vila.

Tinelli fue presidente de San Lorenzo y aunque ya no es directivo del club, sigue interviniendo en su devenir.

Largos años atrás, Moretti mantuvo una relación de cercanía con Tinelli, que a su vez tiene sintonía con el presidente de Independiente Rivadavia, sobre todo desde los tiempos en los que intentó manejar la AFA. Más allá de que tenían diferencias ideológicas y ambos quisieron el sillón de Viamonte, más de una vez Vila, que le dio un lugar importante a Tinelli en el grupo América, salió en su defensa. “Le recomiendo que no arregle con la mafia”, llegó a decir.

LA NACION