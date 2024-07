San Lorenzo pagó lo que debía y Matías Reali va a ser el enganche que Romagnoli sueña en su equipo

Escuchar

Se acabó el escándalo. San Lorenzo logró concretar el pase de Matías Reali desde Independiente de Rivadavia, en medio de una operación complicada, que incluyó una denuncia penal por estafa contra Marcelo Moretti, el presidente y Pablo García Lago, el secretario, debido a la presentación de un comprobante de transferencia fraudulento.

Tenía un plazo máximo para este lunes hasta las 18; un rato antes de ese horario, se efectuó el último pago en una sola cuota de 1.300.000 dólares. El controvertido acuerdo no quedó totalmente limpio, ya que la entidad de Boedo deberá abonarle una multa a la Lepra mendocina, fijada en unos 200.000 dólares. Desde el Ciclón aducen que ese monto es el 15% por ciento del jugador y no una penalidad extraordinaria.

San Lorenzo realizó hoy el pago restante a Independiente Rivadavia y, de este modo, completó la compra del 100 por ciento del pase de Matías Reali.



El jugador, cuyo contrato con el club es hasta diciembre de 2027, viene entrenándose con normalidad junto al plantel en Montevideo… pic.twitter.com/m5XCtLVAVk — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 8, 2024

De todos modos, los clubes confirmaron la operación a través de las redes sociales. El Ciclón publicó: San Lorenzo realizó hoy el pago restante a Independiente Rivadavia y, de este modo, completó la compra del 100 por ciento del pase de Matías Reali. El jugador, cuyo contrato con el club es hasta diciembre de 2027, viene entrenándose con normalidad junto al plantel en Montevideo y se encuentra a disposición de Leandro Romagnoli para el amistoso de mañana contra Peñarol.

Casi al mismo tiempo, Independiente Rivadavia escribió: El Club Sportivo Independiente Rivadavia pone en conocimiento que en el día de la fecha el Club Atlético San Lorenzo de Almagro canceló la totalidad del precio pactado, oportunamente, por la transferencia de los derechos federativos y económicos del jugador Matías Reali.

Con este pago se dio por terminado el diferendo que existió la semana pasada a raíz de esta operación. Agradecemos la intervención de Futbolistas Argentinos Agremiados en la persona de Sergio Marchi por su intervención para llegar a este acuerdo.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia pone en conocimiento que en el día de la fecha el Club Atlético San Lorenzo de Almagro canceló la totalidad del precio pactado, oportunamente, por la transferencia de los derechos federativos y económicos del jugador Matías Reali. pic.twitter.com/xvc7vcpaGv — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) July 8, 2024

Según se supo, San Lorenzo fue quien propuso, con una intermediación de la AFA mediante, que este lunes se termine de abonar lo que faltaba y obtuvo el OK de Independiente Rivadavia, que días atrás lo denunció públicamente en la voz del presidente de la institución. “La operación está caída, sin ninguna chance de reflotarla porque hay una perdida absoluta de confianza”, declaró Daniel Vila el jueves pasado. Al final, con un importe más generoso, se reflotó.

¿Cómo arrancó la historia? Apenas pasaron unos días desde su llegada al club, pero de inmediato explotó una bomba en el fútbol argentino. Reali fue presentado como jugador de San Lorenzo, proveniente de Independiente Rivadavia. De pronto, Vila hizo una grave denuncia contra el club de Buenos Aires por el pago de la ficha del futbolista: “Nos estafó”.

Según un comunicado de San Lorenzo, el acuerdo con la Lepra se había cerrado por unos 1,8 millones de dólares por la totalidad del pase del atacante, que selló su vínculo hasta diciembre de 2027. El hábil jugador, de 26 años, se realizó la revisión médica la semana pasada y Vila fue tajante sobre lo sucedido: “San Lorenzo se manejó muy mal con el tema Reali. Nos estafó. Nos enviaron un certificado de transferencia trucho”, acusó el empresario.

Reali, el día de la presentación, con Moretti y Ortigoza, el manager Instagram

El pase se cayó, mientras el jugador seguía con los entrenamientos azulgranas. La operación fue el viernes pasado, cuando San Lorenzo tenía que pagar una parte al contado y otra por una transferencia. “El lunes fuimos al banco a ver si había sido acreditada la transferencia y no estaba; tampoco estuvo el martes. Fue el vicepresidente, se hizo presente en el banco, habló con el gerente y éste le dijo que la transferencia no sólo no estaba acreditada, sino que la cuenta desde la que se había hecho la presunta transferencia era inexistente”, detalló Vila.

Y agregó: “Procedimos primero a rescindir el contrato a San Lorenzo, y a notificarle al jugador que tenía que hacerse presente en Córdoba en la pretemporada de Independiente Rivadavia. Notificamos a la AFA también y formulamos la denuncia porque fuimos estafados en nuestra buena fe”, amplió.

“El daño que le están haciendo a Matías Reali es inmenso. Lo han puesto en una situación en la que no merece estar. De buena fe se fue al club donde quería jugar, tenía la ilusión de jugar Copa Libertadores y de crecer. Pero lo han puesto en una situación de la que no es parte. Ahora tiene que volver a Independiente y si tiene algún tipo de lesión en este tiempo será responsabilidad de San Lorenzo y tendremos que actuar legalmente. Yo distingo las cosas. Por algo no denunciamos al club, sí a los dirigentes que fraudulentamente quisieron acreditar un pago”, aludió a Moretti y García Lago.

Sonrisas entre Marcelo Tinelli y Daniel Vila Gerardo Viercovich

Fue entonces cuando apareció la figura de Tinelli, ex presidente y de controvertido y extenso paso por el Ciclón. El empresario, de reciente aparición pública por una entrevista con Lionel Messi en Estados Unidos, está muy cerca del seleccionado argentino que disputa la Copa América. “Marcelo me llamó anoche desde Miami. Me contó que lo había llamado el actual presidente de San Lorenzo y le dije lo mismo que vengo diciendo en estas horas: no hay ninguna chance de reflotar la operación”, advirtió Vila el jueves pasado.

César Francis, uno de los candidatos a presidente en las elecciones últimas, publicó con disgusto: “Qué cara es la pasantía de Moretti en San Lorenzo! El pase de Reali lo demuestra: usd 200M de multa, pérdida de las cuotas y pago cash. Daño a la imagen del club y su marca, pérdida de credibilidad, riesgo CASLA en alza. Y encima cubren a la financiera; la denuncia para cuándo?.

Entrenamiento por la tarde en Uruguay 🇺🇾



⚡️ Ejercicios de velocidad.

📋 Táctico.

⚽️ Pelota parada.



🔜 Próxima práctica: mañana a las 9. pic.twitter.com/gwiPwCpvOw — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 8, 2024

Este martes, a las 19, San Lorenzo jugará con Peñarol. Leandro Romagnoli tiene muy en cuenta a Reali, que sería el enganche del equipo. De Pipi al joven que mide 1,65m, en una similar posición en el campo de juego. pero con la misma endiablada gambeta. Y le pega con las dos piernas.

