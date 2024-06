Scaloni piensa en un equipo alternativo para cerrar ante Perú la fase de grupos de la Copa América

Escuchar

MIAMI (enviado especial).- La ciudad se despertó con fiebre argentina, pero también con sobresaltos. Un tiroteo a la madrugada, a 10 minutos del hotel donde se encuentra la selección, dejó a un hombre gravemente herido dentro de un auto. Situaciones que eran habituales en los años 80 cuando los denominados cowboys de la cocaína se disputaban territorios y clientes. Los tiempos cambiaron, Miami aprendió a la fuerza a lidiar con ese tipo de delincuencia y hoy la violencia no tiene ni por asomo los niveles de locura de entonces.

El sol atrae a miles de turistas anualmente a estas playas. Pero ahora también el magnetismo lo genera Lionel Messi. Desde su llegada a Inter luego de una colosal carrera en Europa, el rosarino se ha transformado en el rey de esta ciudad. Messi está, aquí, en todas partes. Si el centro de Atlanta se revolucionó y el corazón de Manhattan se tiño de celeste y blanco con el paso de la selección argentina, esta ciudad, repleta de compatriotas que residen y de otros tantos que la eligen para vacacionar, será un hervidero hasta que el sábado el equipo de Lionel Scaloni complete la fase de grupos de la Copa América con el partido ante Perú, en el Hard Rock Stadium.

Lionel Messi es atendido fuera del campo de juego durante el partido con Chile; el capitán descansará ante Perú Aníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION

En medio del calor abrasador que sacude a toda la Costa Este y en especial al sur de Estados Unidos, la delegación argentina buscó tranquilidad en un hotel suburbano, en Dadeland, alejado de las playas y el ruido. Para tristeza de la marea albiceleste que inundará estos parajes, el gran capitán no saldrá a la cancha frente a los peruanos. La molestia en el aductor que diezmó su rendimiento en el triunfo 1 a 0 frente a Chile, obligó a Messi a detener la marcha y recuperarse, y hoy le harán estudios para determinar si es una simple contractura o hay algo más. Ya logrado el objetivo de la clasificación a los cuartos de final, solo resta conocer si terminará primero o segundo, para determinar el rival y la sede en la continuidad.

Con un empate, la selección se asegura el primer lugar del grupo y el viaje a Houston, Texas, para enfrentarse con el segundo del Grupo B, que todo indica saldrá de entre México y Ecuador. En el caso de una derrota y que Canadá gane por buena diferencia y lo deje segundo, el conjunto de Scaloni deberá viajar a Arlington, Texas, para medirse con el líder del B, que seguramente sea el sorprendente equipo de Venezuela, comandado por el argentino Fernando Batista.

Nicolás Otamendi podría debutar en el torneo AFA

En la conferencia posterior al partido con Chile, Scaloni avisó que les daría en este encuentro venidero la posibilidad de jugar a los que no son habituales titulares. “En el próximo partido es justo que jueguen los chicos que no lo han hecho estos dos partidos. Los necesito ver y lo merecen”, dijo el DT, e inmediatamente se empezaron a avizorar posibles alineaciones. Es lo lógico. En un torneo comprimido como este, la dosificación de energías es clave si los resultados acompañan. Sobre todo, porque a partir de cuartos de final, no hay margen para el error. En el caso de Argentina, lo positivo es que cuenta con un plantel de competencia pareja en todos los puestos. Es un plus: cualquiera de ellos puede ser titular.

¿Le dará descanso a Dibu Martínez? ¿Será el momento de darle minutos a Armani? No es seguro, aunque en la Copa América 2021, Scaloni lo hizo: ya clasificado, afrontó el último partido de la fase de grupos, contra Bolivia, con el de River en el arco.

Germán Pezzella, que cumple 33 años este jueves, podría ser titular AFA

Los laterales son módulos intercambiables en cada partido, por lo que sería el turno de Gonzalo Montiel y Marcos Acuña por las bandas. Para la zaga central, una dupla que se conoce bien, ya que fue la titular en el germen de la Scaloneta: Nicolás Otamendi y Germán Pezzella, que este jueves celebra con el plantel sus 33 años.

La mitad de la cancha tiene variantes de sobra como para darles descanso a los motores que tuvieron más minutos. Exequiel Palacios podría reemplazar a De Paul, Paredes volvería al eje central (Guido Rodríguez es otra posibilidad) y Lo Celso, una debilidad del entrenador y factótum del despertar de gloria de este ciclo, tendría la oportunidad de volver a jugar desde el comienzo.

¿Será la hora de Alejandro Garnacho? Aníbal Greco

Adelante, se impone la participación de Lautaro Martínez, que entró en los dos partidos y convirtió. Pero la novedad estaría en los otros dos puestos de ataque. ¿Se animará Scaloni a darles rodaje a los dos juveniles? Alejandro Garnacho y Valentín Carboni esperan su oportunidad y sería una apuesta más que audaz que compartan lugar en el primer equipo. Carboni tiene 19 años, es propiedad de Inter y la última temporada jugó a préstamo en Monza. Sorprendió su aparición en la lista previa de Scaloni y dejó una buena impresión en el amistoso frente a Guatemala, a tal punto que se metió en la nómina definitiva. Garnacho, 19 años, nacido en Madrid y figura de Manchester United, es más una incógnita en la selección, ya que no sumó minutos en los últimos amistosos. Sí lo había hecho en la ventana de marzo, contra El Salvador y Costa Rica.

Si uno se aferra al pie de la letra a las palabras de Scaloni, una probable alineación para medirse con Perú podría ser la siguiente: Armani; Montiel, Otamendi, Pezzella y Acuña; Palacios, Rodríguez, Lo Celso; Carboni, Lautaro Martínez y Garnacho. ¿Será posible que vaya a fondo con el recambio o serán solo algunos ingresos? Quedan un par de prácticas en la soleada Miami para conocerlo, aunque el DT ya tiene todo en su cabeza.