Segundos afuera: el nuevo round entre Fassi y Merlos y la dura advertencia del presidente de Talleres a Chiqui Tapia

Escuchar

Andrés Fassi, presidente de Talleres, volvió a la carga con sus críticas por el arbitraje de Andrés Merlos y contra Claudio Tapia, presidente de la AFA: ”No sólo fue Merlos el bochorno, sino también hacer jugar a Talleres en una Fecha FIFA. Son muchas cosas Chiqui... (por Tapia) Por favor, no perjudiques más a Talleres, Chiqui”. El dirigente sigue enojado y lanzó varias bombas contra el máximo dirigente y el juez en Mendoza: “A Merlos no le tengo respeto profesional. Me da lástima que se manche la profesión de esta manera. El arbitraje argentino es una cosa y cuatro o cinco vivos son otra... Cuando tengamos este informe que hagamos con todo lo que pasó en el ascenso y primera en los últimos cinco años se van a quedar con la boca abierta”.

La pelea entre Fassi y el árbitro Merlos viene de hace años, pero se reactivó el sábado, con la clasificación de Boca ante Talleres por penales luego de empatar 1-1 en Mendoza y con la gran polémica porque en el gol de Brian Aguirre, la pelota había salido. El gol de Boca despertó la furia de la gente de Talleres en el primer tiempo. Brian Aguirre, autor del tanto a los 16 minutos, desbordó por la izquierda hasta llegar a la línea de fondo con la pelota que, en algunas cámaras, parece fuera de la cancha. Sin embargo, ningún juez cortó la jugada y el Xeneize abrió el marcador porque, claro, en Copa Argentina no hay VAR.

Si bien Federico Girotti lo empató a los 20 y llegaron hasta la tanda de penales, la bronca de Fassi con Merlos se extendió hasta la zona de los vestuarios del estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, donde tuvo que intervenir la policía y separarlos.

La imagen de la pelota en la jugada previa al gol de Boca

Este lunes Fassi volvió a la carga: “Qué vergüenza me da cuando recibo mes a mes los aportes televisivos, cuando veo que Chile y Perú duplican sus ingresos, qué tristeza me da cuando en los últimos seis años no podamos repetir un formato de campeonato para la venta internacional y que ese ingreso se reparta a los clubes”.

“Hace más de tres años que Merlos viene dirigiendo a Talleres y lo perjudica. Era la designación perfecta: había tenido problemas con Boca y River, era extraordinaria y muy pensada. Antes del partido se lo expuse a la AFA y no fuimos escuchados. Hablo de Merlos, no del arbitraje del fútbol argentino. Solamente cuatro o cinco árbitros serviles o abanderados que empañan ese 85% de arbitraje honesto”, indicó.

“Hoy somos bicampeones de América y campeones del mundo gracias a los jugadores, pero los clubes están empobrecidos. En base a la magnitud de lo que significa el fútbol argentino nos quitan el 20% de eso para dárselo a la AFA. Una AFA enriquecida pero Chiqui... no nos olvidemos, que tenemos la oportunidad histórica de hacer una liga competitiva. No existe en el mundo un ascenso de 37 o 38, una primera de 30 equipos. Siempre nivelar para abajo. No Chiqui, ahora nuevamente querés adelantar las elecciones. Y seguramente las ganarás, porque tenés muchísimo poder. Y menos comparando con un dirigente que sólo tiene el poder gestión, moral, durante 30 años en México y 9 en el fútbol argentino. Ese es mi patrimonio, ese es mi poder.

🚨 EXCLUSIVO: EL MOMENTO EN EL QUE FASSI INGRESÓ AL VESTUARIO 🚨



Así se dio el cruce entre el presidente de #Talleres y el árbitro, el pasado sábado en Mendoza, tras la derrota de la T en los penales ante #Boca. #CopaArgenitnaEnTyCSports pic.twitter.com/jSP7KPGaFW — TyC Sports (@TyCSports) September 9, 2024

“Vos Chiqui podés pasar a ser la historia del fútbol. Dejá de enviar a los cuatro o cinco árbitros para beneficiar en la cancha o en el VAR a diferentes equipos. Les pido a todos los presidentes que tenemos la obligación moral de luchar por nuestros clubes y también por el fútbol argentino. Por eso Talleres no se calla. Molesta lo que dice porque la verdad molesta y por eso está siendo perjudicado”.

“Con sinceridad, con gestión, con valores. No entusiasma que hoy venga un presidente y hable para quitar la corrupción. No me interesa la política y lo he dicho muchas veces. Pero me da mucho gusto porque es un momento único que estamos viviendo como sociedad. Chiqui, la gente está cansada y el fútbol está cansado de que escribamos un reglamento hoy y mañana lo cambiamos. Los hinchas están cansados, pero invitamos a las barras bravas y las llevamos al Mundial. Hacemos que la gente no diga nada. Pero no Chiqui, no transamos. Si somos inteligentes te quiero proponer que hagamos un Congreso de Fútbol, ese que le venimos pidiendo”.

Andrés Merlos y Andrés Fassi Collage

“El arbitraje debe ser autónomo, le tenemos que pagar a los árbitros como merecen y que sea de jerarquía. Por qué no estandarizamos los torneos a la cantidad de equipos que tienen que ser, como en todas partes del mundo. No serviles para que te ayuden a ganar una elección. Así Chiqui perjudicás al fútbol argentino. Que estén en primera los que deben estar en primera, que estén en la B los que deben estar en la B. Esa es la Argentina que tenemos que tratar de generar. Y hay muchísimos dirigentes capaces pero que tienen miedo de hablar porque con los arbitrajes les das miedo a todos”

“Teniendo a Messi y los mejores jugadores del mundo, 1170 jugadores en todo el mundo jugando. ¡Miren si somos exportadores! Vamos a unirnos. Te pido un debate Chiqui, te pido un Congreso, que estén todos. Los árbitros, periodistas, todos los que tienen que ver con la industria del fútbol. Tenemos que cambiarle la cara al fútbol argentino”.

“Debatamos el tema de seguridad en los estadios, es vergonzoso que dos hinchadas no puedan ir a la cancha. Tenemos que tener la capacidad de hacerlo. ¿Y la infraestructura de los estadios? Otro déficit”.

LA NACION