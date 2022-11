Selección argentina en Qatar 2022: la emotiva carta que Enzo Fernández le escribió a Messi cuando tenía 15 años

escuchar

Enzo Fernández pasó a estar en boca de todos por su golazo a México, su rápida adaptación a la selección argentina que disputa el Mundial de Qatar 2022. Tuvo un crecimiento meteórico desde que empezó a lucirse en River. Transferencia a Benfica, los ojos de Lionel Scaloni para ingresar con firmeza en la lista de 26 futbolistas para la cita máxima; ingreso en el primer equipo y... todo lo que luego el público vio. Esa aparición para ser un recambio confiable de Leandro Paredes, Guido Rodríguez o cualquier mediocampista actual que se vista en celeste y blanco. No fue casualidad la afinidad que consiguió en las prácticas con un tal Lionel Messi. Incluso este domingo se respiró otro clima en la práctica argentina.

Cada vez que fue figura en River remarcó lo que le costó llegar a ese momento, poder jugar en el Monumental. Cabe recordar que Enzo Fernández primero debió irse a préstamo a Defensa y Justicia y allí, dirigido por Sebastián Beccacece, encontró la continuidad y la explosión que no podía en el conjunto millonario. Pero Gallardo logró repatriarlo a River antes de tiempo y River lo disfrutó con sellos de su ADN. Buen trato de la pelota, asistencias, remates de media distancia que terminaban en golazos o tiros en los palos. Un crack emergente de la nueva generación. Y apenas tiene 21 años.

Argentina vs México, estadio Lusail de Doha, Qatar Enzo Fernández celebra su gol con Messi, un abrazo que soñó toda su vida Aníbal Greco - La Nación

Sin embargo, este domingo, el día después de convertirle el golazo a México y ser elogiado por todos, apareció una carta que Enzo Fernández le escribió a Messi en junio de 2016, cuando apenas tenía 15 años. La publicación la hizo en su Facebook. ¿El motivo? La renuncia de Messi a la selección, luego de perder la final de la Copa América Centenario ante Chile:

“Cómo te vamos a convencer nosotros que no pudimos entender que sos un ser humano, una persona con un talento inigualable, el mejor jugador del planeta pero una persona en fin, cómo te vamos a convencer nosotros sino paramos ni un segundo ha darnos cuenta que vos no sos el responsable del enojo que nos provoca perder, que muchas veces tiene mas que ver con frustraciones propias que se despiertan. Mirémonos al espejo y preguntémonos si nos exigimos a nosotros mismos 1% de lo que le exigimos a este muchacho en que en verdad ni conocemos”, escribió.

Enzo Fernández celebra tras anotar el segundo gol de Argentina en la victoria 2-0 ante México en el partido por el Grupo C del Mundial, el sábado 26 de noviembre de 2022, en Lusail, Qatar. (AP Foto/Pavel Golovkin)

Y siguió: “Cómo vamos a convencerte nosotros que nos cuesta ver que en el mundo entero te halagan, que en tus vacaciones podrías estar tirado en una playa y estas ahí corriendo y representando nuestros colores para que nos fijemos si corres o si cantas el himno. Hacé lo que vos quieras Lionel, pero por favor pensá en quedarte. Pero quedate para divertirte, que es lo que esta gente te ha quitado. En un mundo de presiones ridículas, logran sacarle lo más noble que tiene un juego. La diversión. De pibe seguro soñabas con representar a tu país y divertirte. Verte jugar a vos con la celeste y blanca es el orgullo más grande del mundo. Jugá para divertirte que cuando vos te divertís, no te das una idea lo que nos divertimos nosotros. Gracias y Perdón...

Messi había renunciado a la selección tras perder la final con Chile. Fue tal la frustración e impotencia que sintió ese 27 de junio de 2016 en East Rutherford, Estados Unidos. Tenía la mirada perdida, como si aún estuviera digiriendo la decisión que acaba de tomar. Caminó unos pasos y se enfrentó a los periodistas. Primero, balbuceó algunos conceptos futbolísticos del partido. Luego, pronunció las palabras de las que habló el mundo: “Se terminó para mí la selección argentina”.

Y siguió: “Lo primero que se me viene a la cabeza, y que pensaba recién en el vestuario, es que ya está, que se terminó para mí la selección. Son cuatro finales, no es para mí (risa nerviosa). Lo busqué, no se me dio, pero creo que ya está”, fueron las sorprendentes palabras de Messi minutos después de perder por penales la final de la Copa América 2016 frente a Chile.

Argentina vs México, estadio Lusail de Doha, Qatar Enzo Fernández celebra su gol Aníbal Greco - La Nación

Fue más allá. “Creo que es por el bien de todos. Por mí y después por todos. Hay mucha gente que desea eso. No se conforman, igual que nosotros tampoco nos conformamos con llegar a la final y no ganarla. La decisión está tomada”. Y cerró: “Ya está, ya lo intenté mucho. Me duele más que a ninguno no poder ser campeón con la Argentina. Me voy sin poder conseguirlo”.

La carta de Enzo Fernández se publicó ese mismo día. El volante que todavía soñaba con llegar a primera división desde las divisiones inferiores millonarias se sintió reflejado en la frustración del 10, en todo lo que le costaba desarrollar su carrera. Y, a su manera, intentó darle un mensaje de aliento.

El destino quiso que esto no fuera así. Messi no solamente volvió a ponerse la camiseta de la selección sino que se sacó la espina de ganar un título en la Copa América 2021 y nada menos que ante Brasil y en el Maracaná. Así se sacó el peso de su propia mochila y también la de un conjunto albiceleste que no gritaba campeón hacía 28 años, tras la conquista de la Copa América 1993.

