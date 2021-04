Superliga Europea. Hinchas reaccionan furiosos, se dan de baja clubes y el torneo agoniza antes de nacer

A poco más de un día de que 12 clubes de los más poderosos anunciaran la creación de la Superliga europea, desafiando el poder de la UEFA y la FIFA, los seis de Inglaterra anunciaron que no serán parte de esta nueva competencia, en medio de protestas de hinchas en las calles y un rechazo de muchos actores del fútbol.

Manchester City, líder de la Premier League, anunció este martes que saldrá de la recién creada Superliga europea, según informó el diario británico The Sun. Y poco después de que la BBC informara que Chelsea se preparaba para abandonar la controvertida nueva competencia, el City siguió su ejemplo.

Hubo incidentes en el acceso a Stamford Bridge. De hecho, el ex arquero Petr Cech, enlace entre el plantel y la dirigencia, debió bajar para pedir a los hinchas que dejaran pasar el ómnibus que trasladaba al plantel a un partido de la Premier League. Luego, Chelsea no pasó de un 0-0 frente al débil Brighton & Hove Albion por la jornada 32, un empate enmarcado en las protestas de los seguidores, que provocaron que el encuentro comenzara con 15 minutos de retraso.

Horas más tarde se apilaron los otros cuatro clubes ingleses. Con sendos tuits prácticamente simultáneos (tres a las 18.55 de la Argentina y el otro a las 18.56), Liverpool, Arsenal, Tottenham Hotspur y Manchester United se dieron de baja de lo que habían creado apenas dos días antes. El mensaje de Arsenal en Twitter fue el más contundente: “Como resultado de escuchar a ustedes y a la amplia comunidad del fútbol en los últimos días nos damos de baja de la propuesta Superliga. Cometimos un error, y pedimos disculpas por él”. En 40 minutos la publicación cosechó 82.000 “me gusta”.

As a result of listening to you and the wider football community over recent days we are withdrawing from the proposed Super League.



We made a mistake, and we apologise for it. — Arsenal (@Arsenal) April 20, 2021

Aunque más despojado y frío, el anuncio de Manchester United colectó más adhesiones en el mismo lapso: 91.000 “me gusta”. El club que fue el cabecilla en Inglaterra de esta iniciativa apenas comunicó, con una foto de su estadio como fondo: “No participaremos en la Superliga Europea”.

We will not be participating in the European Super League.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) April 20, 2021

Liverpool, expuesto por mensajes institucionales de Leeds United y de hinchas rivales durante el 1-1 de este lunes, también fue formal en su comunicado: “Liverpool Football Club que nuestro involucramiento en planes para formar una Superliga Europea ha sido discontinuado”.

Liverpool Football Club can confirm that our involvement in proposed plans to form a European Super League has been discontinued. — Liverpool FC (@LFC) April 20, 2021

Y más indirecto fue Tottenham, que acaba de despedir al entrenador portugués José Mourinho. “Podemos confirmar que formalmente hemos iniciado procedimientos para darnos de baja del grupo que desarrolla propuestas para una Superliga Europea (SLE)”, afirmó.

We can confirm that we have formally commenced procedures to withdraw from the group developing proposals for a European Super League (ESL).#THFC ⚪️ #COYS — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) April 20, 2021

El primer ministro británico, Boris Johnson, pareció cumplir un papel importante en la disuasión. Temprano este martes, después de un encuentro con dirigentes del fútbol inglés, aseguró que su gobierno no descartaba “ninguna medida” para frenar el proyecto secesionista. El funcionario, que lidió con la separación de Reino Unido respecto a la Unión Europea, por la noche aplaudió la “correcta decisión” de retirarse por parte de Manchester City. “Espero que los otros clubes que participan en la Superliga Europea sigan su ejemplo”, deseó, antes de que el resto se adhiriera.

También Josep Guardiola, el director técnico de Manchester City, había mostrado su descontento con la iniciativa: “El deporte no es deporte cuando no hay relación entre esfuerzo y premio. No es deporte si no importa perder . No es justo que un equipo luche y luche y luego no pueda clasificarse porque el éxito está garantizado sólo para unos pocos clubes”.

"El fútbol pertenece a nosotros, no a ustedes", afirma un cartel en la manifestación masiva y ardorosa de simpatizantes de Chelsea, que bloqueo al ómnibus que llevaba al plantel de su propio club a un partido de Premier League. ADRIAN DENNIS - AFP

En tanto, el flamante presidente de Barcelona, Joan Laporta, plantó bandera: “No entraremos en la competición sin el visto bueno de la Asamblea de Socios de Barcelona. Son ellos los que deciden, es su club”, advirtió.

Manuel Pellegrini, DT de Betis en la liga de España, consideró que la creación de la Superliga europea “es una idea dañina para destrozar el fútbol nacional”, al tiempo que recordó una iniciativa similar de hace un lustro en América del Sur que finalmente no prosperó. “La Superliga afectaría al fútbol nacional en todas partes. La Champions es muy importante; los equipos se clasifican por méritos, no por historia. Siempre se podrá mejorar, pero creo que la competencia base, del fútbol del país y del sentimiento de los hinchas, está justamente en el fútbol nacional”, advirtió el ex entrenador de Real Madrid. Que fue más allá: “Mientras mejor sea La Liga y se equipare el reparto televisivo, mejor será el sostén del fútbol y la formación de todos los jugadores”.

En realidad, la mayoría el mundo del fútbol y la política están en contra de este proyecto. Los gobiernos de esos países, las federaciones, los futbolistas, ex jugadores y simpatizantes se unieron en una sola voz: rechazar esta idea. Este martes, por ejemplo, la UEFA celebró la entonces inminente marcha atrás.

"El dinero no puede comprar hinchas", clama un simpatizante de Chelsea, uno de los 12 clubes fundadores de una Superliga Europea que encontró mucho rechazo. Frank Augstein - Pool AP

“Es la muerte del fútbol”

El presidente de la liga española, Javier Tebas, afirmó que Florentino Pérez, titular de Real Madrid y máximo propulsor de la Superliga europea, estaba “perdido” y que el nuevo campeonato esbozado por 12 de los principales clubes del continente era “la muerte del fútbol”.

”En diciembre de 2020 ya dije que Florentino Pérez estaba muy despistado. Ahora está perdido: ni el fútbol está arruinado, como él dice, ni la Superliga –que es uno de los problemas– puede ser la solución: es la muerte del fútbol”, escribió Tebas en su cuenta de Twitter.

🚨🚨 🚨 RAJADÓN DE TEBAS ante

el micrófono de @elchiringuitotv:



🤬“FLORENTINO ESTÁ PERDIDO”.



“Es un gran constructor pero un desastre como presidente”💥(🎙@plazacasals)



HAY MÁS. Te lo enseñaremos a las 12 de la noche en #ElChiringuitoDeMega. pic.twitter.com/TXe8JGhql0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) April 20, 2021

Pérez había dicho el lunes en el programa televisivo El chiringuito de jugones: ”Lo que hacemos es por el bien del fútbol, es para salvarlo porque está en un momento crítico”. Tebas utilizó las etiquetas #MalaExcusa y #FlorentinoPerezSalvadorNoGracias para acompañar su crítica al proyecto, en el que intervienieron Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, Milan, Inter y los citados seis clubes ingleses.

Mientras trascendía la noticia de la renuncia del CEO de Manchester United, Ed Woodward, tras una discusión interna por la nueva competición, el presidente de Real Madrid se defendió: “La situación [económica] es tan mala que todos estuvimos de acuerdo en llevar a cabo este proyecto y encontrar una solución; nadie fue presionado para ello. Las reacciones son negativas porque algunas personas han mentido. Dijeron que la Superliga será completamente cerrada, lo cual no es cierto. Que no premiamos el mérito es falso. Los equipos entrarán a la Superliga por mérito deportivo. Dijeron que las ligas nacionales desaparecerán y eso tampoco es cierto”.

LA NACION