Tablas de la Copa de la Liga 2024, en vivo: seguí las clasificaciones a cuartos de final

El grupo A de la Copa de la Liga 2024 se define este lunes con cuatro partidos en simultáneo desde las 20: Instituto vs. River, Argentinos Juniors vs. Barracas Central, Independiente vs. Talleres e Independiente Rivadavia vs. Vélez Sarsfield. Hay cuatro cupos a cuartos de final para seis equipos (dos quedan eliminados) y los únicos que no pujan por entrar en la próxima etapa son la Gloria y la Lepra mendocina. Todos los duelos y las tablas de posiciones actualizadas se pueden seguir en vivo por Canchallena con información y estadísticas actualizadas al instante.

En el duelo entre el Bicho y el Guapo se cruzan los dos líderes del grupo con 25 puntos. Con un empate, ambos se aseguran disputar los cuartos de final. Cualquiera que sea derrotado dependerá de lo que ocurra con el Rojo y el Fortín, pero también tiene muchas posibilidades de avanzar. El Millonario necesita superar a Instituto para no depender de nadie y una parda prácticamente lo clasifica gracias a la gran diferencia de gol con la que cuenta (+14).

En Avellaneda el Rojo y la T se juegan un mano a mano. El que cae, queda eliminado. Una igualdad le puede servir al visitante siempre que Vélez no supere a Independiente Rivadavia. Para el Fortín la única alternativa de tener opciones de estar en la ronda de ocho clubes es con un triunfo y, también, una parda en el duelo entre Independiente y Talleres. A su vez, necesita anotar muchos tantos para, en caso de igualar en puntos con algún equipo, contar con buena diferencia a su favor (actualmente tiene 0).

Así están los cuartos de final

Los cuatro duelos de cuartos de final serán programados por la Liga Profesional para el próximo fin de semana. A diferencia de la edición 2023 del certamen, serán en cancha neutral. El ganador de cada cruce avanzará a las semifinales de un torneo cuyo último campeón fue Rosario Central, pero ya no está en carrera para defender la corona.

1° Grupo A vs. 4° Grupo B.

2° grupo B vs. 3° Grupo A.

3° Grupo A vs. 2° Grupo B.

Godoy Cruz vs. 4° Grupo B.