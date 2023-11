escuchar

Emiliano Martínez, arquero de la selección argentina, predijo que el equipo dirigido por Lionel Scaloni se recuperaría de la derrota ante Arabia Saudita en el debut por el Mundial de Qatar y que, eventualmente, él sería elegido como el mejor en su puesto del torneo, según un video inédito que compartió el entrenador de arqueros del plantel, Damián Albil.

El exguardameta de Independiente, Estudiantes y San Lorenzo, que hoy trabaja en la selección venezolana bajo las órdenes de Fernando Batista, publicó el clip, que data del 25 de noviembre del 2022, tres días después del sorprendente 2-1 del conjunto saudí, en sus historias de Instagram. En él se lo ve al “Dibu” durante un entrenamiento con el resto del equipo en la Universidad de Qatar, momento en el que mira a cámara y hace la primera de sus predicciones, en referencia al siguiente partido que jugaría la celeste y blanca: “2 a 0 a México, acordate, acordate”.

Pero segundos después, el arquero de Aston Villa retruca. Mucho antes de que la Argentina reencauzara su campaña para ser campeona del mundo, Martínez demuestra aún más confianza para hacer otra predicción aún más osada: “El mejor del Mundial voy a ser yo”.

Poco menos de un mes después, el tiempo le terminaría dando la razón de manera enfática al marplatense. A pesar de un primer tiempo en el que reinó la zozobra, la selección conseguiría ante México el resultado exacto que auguró, gracias a los goles de Lionel Messi y Enzo Fernández, y para cuando eventualmente se hizo con el premio máximo, luego de vencer a Francia por penales tras igualar 3-3, la FIFA premió al Dibu con el Guante de Oro al mejor arquero del torneo, en reconocimiento a sus grandes rendimientos, particularmente, contra Australia, Países Bajos y el conjunto galo, erigiéndose como el héroe en la tanda en los dos últimos.

Tal como lo predijo, Emiliano Martínez fue premiado con el Guante de Oro como el mejor arquero del Mundial Qatar 2022 ODD ANDERSEN - AFP

Recientemente, Martínez volvió a ser noticia en el triunfo de la Argentina sobre Brasil por 1-0 en Río de Janeiro, por su papel en los incidentes que precedieron el encuentro. Faltaban escasos minutos para que el árbitro pitara el comienzo del juego, cuando en la tribuna del Estadio Maracaná se desataron disturbios, en principio por el enfrentamiento de hinchas y luego por el uso de la fuerza del personal policial frente a la tribuna argentina. Con Messi a la cabeza, los jugadores cruzaron las vallas para llegar hasta sus compatriotas y pedir el cese de la violencia.

En ese entonces, fue Dibu quien dio un paso más. El arquero intentó subir a la tribuna y tuvo un enfrentamiento con un policía que estaba por utilizar su garrote contra un simpatizante. Sus compañeros lograron apartarlo del lugar. La imagen recorrió el mundo y fue el propio Alberto Martínez quien señaló que esperaba que se generara un conflicto en el partido.

“La verdad molesta porque te podés imaginar que yo le dije a Emi que no iba a ir a Brasil por lo que pasó con Boca, lo que pasó anteriormente. Le dije ‘hijo, yo ya no puedo correr para ningún lado, así que prefiero no ir y verlo desde casa’. Y mirá lo que pasó”, expresó este miércoles en el ciclo Mañanísima (eltrece).

Asimismo, destacó que los disturbios que se generaron fueron meramente por falta de coordinación de las autoridades brasileñas, ya que esa situación no ocurrió en otros partidos, como el de Argentina - Uruguay, donde los hinchas visitantes estaban separados de los locales, con custodia policial, lo que no ocurrió en Brasil. “No estuvo controlado desde el vamos”, aseguró.

Respecto a la actitud que su hijo tuvo para con los hinchas argentinos, Beto indicó que tuvo miedo. “Cuando lo vi subir ahí arriba, ya sabía que ese era él. Y es un peligro este gordo porque es capaz de subirse cuando vio que ese hombre le pegaba a la gente. Eso no le gusta, yo sé que eso no le gusta”, aseguró. En la misma línea, afirmó que lo que hizo Emi es una actitud que tendría otro argentino que ve que están atacando a su compatriota.

LA NACION