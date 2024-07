Un viejo maestro de Lionel Scaloni lo ve parecido a Pep Guardiola y hasta sugiere que sería “un gran entrenador para Real Madrid”

Escuchar

Horas después de la última consagración, Lionel Scaloni expresaba algunas sensaciones. “Esta representa lo mismo que la primera, que es especial. Siempre estás pensando en ganar, no en juntar títulos. Jugamos para ganar. El aprendizaje de todo esto es la confirmación de que el equipo no deja de sorprender. Cuando parecía que nos dominaban o físicamente el rival estaba un punto por encima, fue al revés y lo revertimos con actitud y el deseo de ganar. No nos sorprende, que el compañero vea cómo se brinda el otro es la confirmación de cómo nos sentimos”, señaló con las revoluciones bajas, después del festejo.

Scaloni, con Di María y Tapia, al llegar anoche a Ezeiza AFA

Una Copa del Mundo, dos Copa América y una Finalissima representa la estadística de asombro para quien está invicto en el póquer de finales como conductor de la Argentina. Una aventura mágica para un seleccionador que dinamitó los paradigmas que rigieron históricamente al fútbol. Tomó el cargo con mínima experiencia, pero convenció a jugadores que arrastraban múltiples heridas para construir el ciclo más glorioso de la selección; reivindicatorio y con el que los hinchas se identificaron.

El liderazgo que se reclamó a Messi y el aura de Di María, con el que lloró a la par después de excluirlo de varias convocatorias y con el que se abrazó y rió en el Hard Rock Stadium, son dos marcas que se registrarán de modo eterno para una tarea que tuvo un inicio destemplado, de críticas, pero que Scaloni revirtió para enseñarse como magistral timonel.

Javier Irureta, algunos años atrás Getty Images - Getty Images Europe

Trabajador silencioso, se apoyó en un núcleo duro de futbolistas y ensayó la primera renovación en 2019; más tarde examinó pequeñas restauraciones con nombres que se exhibieron como aportes valiosísimos para los festejos: de Enzo Fernández y Alexis Mac Allister en Qatar 2022, a Alejandro Garnacho y Valentín Carboni para decorar la conquista en los Estados Unidos. Por eso, es hora de la recompensa mayúscula. Le llueven los elogios.

En este contexto, Javier Irureta, un maestro y entrenador cuando comenzó a jugar en Deportivo La Coruña, lo elogió y hasta lo imaginó como DT del club más poderoso del mundo. El legendario entrenador español de Deportivo La Coruña, que hoy tiene 76 años, condujo al joven entrenador cuando brillaba por el andarivel derecho. En diálogo con Súper Deportivo Radio, lo ubica en la cúspide.

Scaloni, de jugador, frente a Arjen Robben, en el Santiago Bernabéu; ¿dirigirá al Madrid? Jasper Juinen - Getty Images Europe

“Para mí, es el mejor entrenador del mundo. Lo tuve conmigo y sé como trabaja. Es una persona que siempre esta muy atenta, ya en su etapa como jugador siempre veía todo. Pregona siempre un clima favorable en el grupo. Era un adelantado y a mí me ayudaba mucho. Es una persona muy buena, inteligente, y conoce y ve el fútbol muy bien. Yo creo que le va a dar muchas más alegrías a la Selección Argentina”, contó, con entusiasmo.

Hasta lo comparó con Pep Guardiola, que para el mundo del fútbol es el número 1, sin discusión. El histórico entrenador de aquel “Súper Depor”, que obtuvo una Liga, una Copa del Rey y dos Supercopa de Europa, apuntó bien alto. “Me hace acordar a Pep Guardiola, son muy parecidos. El juego que llevan a cabo los une bastante. Ven el juego muy claro y tienen una constancia buena de seguir con el buen juego siempre. A ambos les gusta trabajar con jugadores jóvenes y saben separar las cosas en el equipo. Son muy claros, en su cabeza tienen siempre el buen juego. Hay entrenadores que se quedan más retrasados, pero no es el caso de ellos”, analizó.

En nuestro medio, pocos ven similitudes (al menos, tácticas) entre el santafesino y el catalán, por eso el elogio es tan generoso. Al mismo tiempo, lo candidatea como conductor de Real Madrid, que acaba de contratar a Kylian Mbappé. “Él siempre dijo que el Deportivo La Coruña lo tenía en su corazón, pero bueno... creo que podría encajar mejor en el Real Madrid que en el Barcelona. Verlo en el Madrid sería muy fuerte. Encajaría más. Es un equipo que tiene grandes referentes y un gran equipo. Sería un gran entrenador en el Madrid”, sostuvo.

