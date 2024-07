Vuelve la Liga Profesional: el programa de la sexta fecha, las tablas, los descensos y más de 100 pases

Escuchar

El receso terminó. Este jueves regresa la actividad al fútbol argentino. Luego de un mes de interrupción por la disputa de la Copa América, de la que la selección argentina se consagró bicampeona, la Liga Profesional de Fútbol vuelve a levantar su telón. Con tres partidos: Argentinos Juniors vs. Tigre, Independiente Rivadavia vs. Gimnasia La Plata e Instituto vs. Independiente, por la sexta fecha. La quinta terminó el 15 de junio, hace 33 días.

Será un semestre de atracciones y definiciones. Además de lograr el trofeo, el conjunto que dé la vuelta olímpica se clasificará para la Copa Libertadores 2025 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Estudiantes de La Plata (ganador de la Copa de la Liga 2024) y la Supercopa Argentina contra el ganador de la Copa Argentina en curso, que se definirá antes de fin de año. Además, la conformación de la tabla anual determinará cuáles equipos representarán a la Argentina en las copas Libertadores y Sudamericana del año próximo y cuáles perderán la categoría.

Las primeras 15 posiciones de la tabla anual, que definirá a los clasificados para las copas Libertadores y Sudamericana y un descenso.

De acuerdo con el puntaje actual, más allá de Estudiantes por ser el campeón de la Copa de la Liga, Talleres, River, Argentinos y el campeón de la Liga son los que disputarían el torneo más importante del continente a nivel clubes. En tanto que Racing, Unión, Boca, Lanús, Barracas y Vélez jugarían la Sudamericana.

En la otra punta de la tabla todo irá levantando la temperatura a medida que se acerque el desenlace del campeonato. Dos clubes perderán la categoría. El último de la tabla anual es ahora Tigre, que suma apenas 7 puntos en las 19 fechas transcurridas hasta ahora (se computa también las 14 de la etapa de grupos de la Copa de la Liga). En tanto, en el lista de los promedios de las tres últimas temporadas aparece en lo más bajo Independiente Rivadavia, con 0,789 puntos por partido (15 en 19 fechas), apenas cuatro unidades por debajo de Riestra. Ambos son los que subieron a la máxima categoría a fines de 2023. Por esa condición tienen una ventaja: en caso de sumar bastantes puntos mejorarán mucho su promedio y se alejarán de la zona baja, lo que provocaría que Central Córdoba, Sarmiento, Tigre y Platense quedaran más amenazados.

Talleres comparte la vanguardia en la Liga Profesional y está solo en la cúspide de la tabla anual; por ahora el equipo cordobés tiene un gran 2024. MARCOS PIN - AFP

Un mercado de pases intenso

El mercado de pases tuvo actividad constante, al punto de que los futbolistas que cambiaron de camiseta son hasta ahora más de 100, aunque, ciertamente, muchos de ellos regresaron a clubes. Las transferencias más resonantes son las siguientes:

Luis Miguel “Pulga” Rodríguez, de regreso a Atlético Tucumán)

de regreso a Atlético Tucumán) Gary Medel: de vuelta a Boca

de vuelta a Boca Ramón “Wanchope” Ábila: retorno a Huracán

retorno a Huracán Eduardo Salvio y Carlos Izquierdoz: reaparición en Lanús

reaparición en Lanús Marco Ruben: de regreso en Rosario Central

de regreso en Rosario Central Sebastián Palacios: retorno a Talleres

retorno a Talleres Ignacio Schor: de vuelta a Platense

de vuelta a Platense Tomás Belmonte: transferencia a Boca

transferencia a Boca Adam Bareiro y Valentín Gómez: pase a River

pase a River Sebastián Villa: incorporación a Independiente Rivadavia

incorporación a Independiente Rivadavia Damián Batallini: llegada a Instituto

llegada a Instituto Enzo Copetti: pase a Rosario Central

pase a Rosario Central Matías Reali: transferencia a San Lorenzo

transferencia a San Lorenzo Facundo Roncaglia y Nicolás Gaitán: llegada a Sarmiento

En qué estaba la Liga antes de la pausa

Antes del receso habían tenido lugar cinco fechas de la Liga Profesional. La tabla de posiciones tiene tres líderes, con 13 puntos: Talleres, Huracán y Unión, que, además, son los únicos invictos que quedan en el campeonato. En cuanto al los cinco grandes, Racing aparece cuarto con 10 unidades; con 9 y en el séptimo puesto se ubica River; Boca, por su parte, está en el 11º lugar, con 7. Independiente, en tanto, se sitúa 16º, con 6 puntos, y San Lorenzo deambula por el fondo, con una sola unidad y en la posición 26 sobre 28.

Así se desarrollará la fecha 6

La jornada 6 tendrá lugar entre este jueves y este domingo. Entre otros partidos destacados, se jugará el clásico entre San Lorenzo y Huracán, que se enfrentarán este sábado a las 15 en el Nuevo Gasómetro, con televisación de TNT Sports. Racing actuará como local contra Godoy Cruz el sábado y River lo hará frente a Lanús el domingo. Y Boca cerrará la fecha al visitar a Defensa y Justicia el domingo.

Jueves 18 de julio

18.45 Argentinos Juniors vs. Tigre (TNT Sports)

19 Independiente Rivadavia vs. Gimnasia de La Plata (TV Pública)

21 Instituto vs. Independiente (TNT Sports)

Viernes 19 de julio

15 Barracas Central vs. Newell’s (ESPN Premium)

19 Belgrano vs. Riestra (TNT Sports)

21 Rosario Central vs. Sarmiento (TV Pública)

Sábado 20 de julio

15 San Lorenzo vs. Huracán (TNT Sports)

17 Racing vs. Godoy Cruz (ESPN Premium)

19.30 Banfield vs. Tucumán (ESPN Premium)

Domingo 21 de julio

15 River Plate vs. Lanús (TNT Sports)

17.15 Central Córdoba vs. Platense (TNT Sports)

17.15 Estudiantes de La Plata vs. Unión (ESPN Premium)

20 Defensa y Justicia vs. Boca Juniors (ESPN Premium)

20 Vélez vs. Talleres (TNT Sports)

El formato y la televisación del torneo

La Liga Profesional 2024 tiene programados 378 encuentros entre la primera y la 27ª fechas, se transmitidos por partes iguales por ESPN Premium y TNT Sports –se requiere estar suscripto al Pack Fútbol–, canales que pueden ser sintonizados en las plataformas digitales Flow, DGO y Telecentro Play. Por otro lado, en cada jornada hay dos partidos que televisados de manera gratuita por la TV Pública y por ESPN.

Los equipos se enfrentan todos entre sí a una rueda y el que más unidades sume se coronará. En caso de igualdad en puntos entre dos o más clubes en el extremo alto de la tabla, el campeón se dirimirá en una final, un triangular o el formato de desempate que se requiera.

