Julia Paz Dupuy: la argentina que reclama junto a otras jugadoras que la FIFA organice un mundial de Futsal femenino

Julia Paz Dupuy puede considerarse una privilegiada: juega en un club español de futsal femenino, el Poio Pescamar, de Pontevedra, en el que las futbolistas cobran. Sólo son tres equipos profesionales en la primera división de aquel país. Esta argentina de 22 años tiene la camiseta albiceleste, como cada una de sus compañeras que protestan en un video difundido este miércoles por la Asociación de Jugadoras de Fútbol Sala (AJFSF). Por primera vez, las futbolistas se unieron en un reclamo que ya lleva cinco años: que la FIFA organice un Mundial . Como el del fútbol femenino en cancha de once; como el de los hombres de futsal. Paz Dupuy y sus colegas, en definitiva, sólo quieren competir.

“La igualdad no puede ser una promesa”, se queja Paz Dupuy en las imágenes. Lo hace con vehemencia, segura de sí misma. “Todos los años nos prometen una Copa del Mundo”, recuerda la capitana de Italia, Ersilia D’Incecco. También aparece la brasileña Amandinha, siete veces ganadora del trofeo a la mejor jugadora del mundo. No lo entrega la FIFA, por supuesto, sino una página web independiente que sigue el día a día del futsal femenino. Otras estrellas que se unen al reclamo son Anita Luján (España, doble campeona de Europa), Zahra Lotfabadi (Irán), Janice da Silva (Portugal), Fátima Villar (Uruguay), Nancy Loth (Países Bajos), Chikage Kichibayashi (Japón) y Vika Kyslova (Ucrania).

“Estoy cansada. Porque es una lucha que la asociación empezó en 2015. Pasaron cinco años sin respuestas oficiales. Cansada porque todos los años hago las mismas entrevistas: hablo de discriminación basada en el género, y ahora con el crecimiento del fútbol femenino hablo de la discriminación dentro del propio comité del fútbol femenino en la FIFA”, dice Paz Dupuy, medalla de plata con la selección argentina en los recientes Juegos Odesur de Paraguay, en una nota de opinión publicada en el diario inglés The Guardian.

“ Estoy cansada, pero sé que le debemos esta lucha a las jugadoras que no tuvieron la oportunidad de jugar en una Copa del Mundo. Se la debemos a las niñas pequeñas que recién están aprendiendo a jugar futsal. Este deporte les debe dar oportunidades competitivas. Si una chica tiene hoy 16 años, ¿por qué elegiría jugar futsal si no tenemos Mundiales Sub 17 o Sub 20 como el fútbol; si ni siquiera tenemos un Mundial? ¿Con qué podría soñar una niña que juega futsal?“, se pregunta Paz Dupuy, quien se reconoce en su perfil de Instagram como “escritora en formación”.

“Estamos reunidas por primera vez en la historia para denunciar el trato discriminatorio”, dice Natalia Orive, la presidenta de la AJFSJ. Es la única que no lleva camiseta. Está de civil. Es la ejecutiva, la que lleva adelante el reclamo y quien motorizó el pedido original ante la entidad rectora del fútbol mundial, en noviembre del año pasado. Sólo recibieron silencio como respuesta. Hasta ahora. “Exigimos con urgencia una reunión con el máximo responsable”, se planta Orive. Es una convocatoria a Gianni Infantino, el hombre que maneja la FIFA y que por estos días está concentrado en los preparativos para el Mundial de Qatar. En los últimos años, el ítalo-suizo se llenó la boca hablando del fútbol femenino como “impulsor mundial” para el crecimiento del deporte que gestiona.

“Necesitamos un compromiso real de una vez por todas”, insiste la presidenta de la asociación de jugadoras. Está convencida de que el tiempo de la espera se acabó. Y lanza una advertencia: “La igualdad de género no se logrará con promesas vacías. Si antes no nos han querido escuchar, ahora nos tendrán que ver”. “Nosotras también jugamos”, recuerda Paz Dupuy en otro de los videos difundidos este miércoles para visibilizar el reclamo de un Mundial femenino de futsal. “Hoy ganamos”, dice la italiana D’Incecco antes de juntar su mano con sus compañeras. Es una arenga para lo que viene. “FIFA organiza el Mundial número 10 de futsal masculino. Las jugadoras continúan sin tener uno”, cierra el video.

En declaraciones al diario británico The Guardian, la presidenta de la asociación de jugadoras, la española Orive, da más detalles: “FIFA tiene una estrategia para el fútbol femenino, para la igualdad de género y la inclusión. Si invierten en mujeres jugando al fútbol, un porcentaje de ese dinero debería ir al futsal, porque también somos mujeres y tenemos el derecho a jugar y a tener oportunidades para desarrollarnos. No queremos competir con el fútbol. Queremos nuestro propio espacio para desarrollarnos. Esto no está bien y no es justo. ¿Qué estamos esperando?”.

